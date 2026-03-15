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अमेरिका के टैरिफ वार से उबरे भी नहीं थे यूपी के कारोबारी, अब मिडिल ईस्ट वार ने एक्सपोर्ट्स का निकाला दम

फियो के सहायक निदेशक बोले बहुत असमंजस की स्थिति में एक्सपोर्टर, हजारों करोड़ रुपये के आर्डर्स होल्ड हैं.

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28 फरवरी से भारतीय निर्यातकों के फिर शुरू हो गए बुरे दिन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 7:46 PM IST

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Updated : March 15, 2026 at 8:03 PM IST

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कानपुर: मिडिल ईस्ट में बढ़ता ईरान संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है. जिससे आयात-निर्यात व्यवस्था भी बुरी तरह गड़बड़ाती नजर आ रही है, जिससे लगभग हर देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, फियो (Video Credit; ETV Bharat)

युद्ध से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट की स्थिती नाजुक: बता दें, पिछले कुछ समय से भारतीय निर्यातकों के लिए जो दूसरे देशों संग कारोबार की स्थितियां हैं, वह बहुत चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं. जुलाई 2025 से भारतीय निर्यातकों के सामने जहां अमेरिकी टैरिफ की 50 प्रतिशत दरों ने कारोबार को ठप करने जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं 6 फरवरी 2026 को जब अमेरिका ने दरों को 18 प्रतिशत किया तो निर्यातकों ने राहत की सांस जरूर ली थी.

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आयात निर्यात इन उत्पादों का होता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

मिडिल ईस्ट वॉर से ये संकट: अपने उत्पादन को जैसे ही निर्यातकों ने गति दी, तो 28 फरवरी से अचानक ही मिडिल ईस्ट वार ने एक बार फिर उनका संकट बढ़ा दिया. मौजूदा स्थिति ये है कि जिस अमेरिका ने भारतीय निर्यातकों के लिए दरें कम की थीं. कहीं न कहीं उसी अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट देशों के साथ ही गल्फ कार्पोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों संग भारतीय कारोबार ठंडा पड़ चुका है. निर्यातकों के हजारों करोड़ रुपये के ऑर्डर होल्ड पर हैं. उनके सामने असमंजस की स्थितियां हैं. जिससे वह उबर नहीं पा रहें. दूसरे देशों के बायर्स भी निर्यातकों से बात नहीं कर रहे हैं, जिससे भारत समेत सूबे के निर्यातकों के सामने आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है.

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आयात निर्यात पर बुरा प्रभाव इन देशों पर (Photo Credit; ETV Bharat)

गिर सकता है निर्यात संबंधी आंकड़ो का ग्राफ: वहीं, इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा, साल 2026 में भारत और उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को अच्छे कारोबार की आस थी. क्योंकि जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक निर्यातकों को कारोबार में तगड़ा झटका लगा. जबकि साल 2024-25 में जब उत्तर प्रदेश का कुल निर्यात 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा, तो उसमें 19 प्रतिशत कारोबार केवल अमेरिका से हुआ. वहीं, साल 2026 की शुरुआत में जब निर्यातक कारोबार के लिए तैयार हुए, तो मिडिल ईस्ट वॉर संबंधी गतिविधियों से उनका कारोबार ठहर गया. जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी. फियो के सहायक निदेशक ने कहा कि अब इस सत्र् में निर्यात कारोबार संबंधी आंकड़ों का ग्राफ गिर सकता है.

(देखिए, इस समय केवल हम और अन्य निर्यातक व कारोबारी केवल मिडिल ईस्ट वॉर संबंधी गतिविधियों के थमने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ माह से लगातार केवल निर्यातकों को नुकसान ही हो रहा है. जहां कारोबार प्रभावित हैं, उन देशों के अलावा जहां कारोबार हो सकता है वहां बायर्स से लगातार संपर्क कर ऑर्डर ले रहे हैं.) - मुख्तारुल अमीन, पूर्व चेयरमैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट

(हम सभी निर्यातकों से कहना चाहेंगे कि इन मुश्किल हालातों में वह हौसला रखें. जैसे ही स्थितियां ठीक होंगी, तो हमारे पास कारोबार का मौका होगा. हमें केवल अपने उत्पादन पर फोकस करना है. आर्डर रीलिज होते ही, उत्पाद पहुंचने लगेंगे. निर्यातकों के लिए यह दौर बेहद कठिन है.) -असद इराकी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट

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Last Updated : March 15, 2026 at 8:03 PM IST

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