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Ground Report : LPG किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हे की बढ़ी डिमांड, सालभर की बिक्री 10 दिन में हुई

एलपीजी संकट के बीच अब लोग इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं, जिसके कारण इसकी भी शॉर्टेज चल रही है. अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...

इंडक्शन चूल्हे की डिमांड
इंडक्शन चूल्हे की डिमांड (Getty Image)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 11:36 AM IST

8 Min Read
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अजमेर : मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर देश में एलपीजी की किल्लत के रूप में देखने को मिल रहा है. एलपीजी की किल्लत को देखते हुए लोग विकल्प चुन रहे हैं ताकि घर में भोजन रोज पकता रहे. एलपीजी की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हा लोगों को विकल्प लग रहा है. यही वजह की इंडक्शन चूल्हे की बिक्री और डिमांड इतनी बढ़ गई है कि दुकानों से इंडक्शन चूल्हे ही गायब हो गए और लोग इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर इंडक्शन चूल्हा खरीदने के लिए चक्कर लगा रहे हैं. अजमेर से यह है ग्राउंड रिपोर्ट.

ईरान, इजरायल और यूएस की जंग अब लंबी खींचती नजर आ रही है. इस जंग का नकारात्मक असर पूरी दुनिया पर गहरा रहा है. इससे भारत भी अछूता नहीं है. भारत को भी इस जंग के चलते एलपीजी गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल युद्ध थमने की संभावना नहीं दिख रही है. ऐसे में एलपीजी की किल्लत भविष्य में विकराल रूप भी ले सकती है. इसको लेकर लोगों में संशय बना हुआ है. लोग एलपीजी का विकल्प तलाश रहे हैं. यही कारण है कि लोगों का रुझान विकल्प के तौर पर इंडक्शन चूल्हे की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भविष्य की जरूरत को देखते हुए इंडक्शन चूल्हे की बिक्री जबरदस्त हो रही है, जिससे अब मार्केट में इंडेक्शन चूल्हे की शॉर्टेज आ गई है. हालात यह हैं कि डिमांड ज्यादा होने से मार्केट में आते ही इंडक्शन चूल्हे बिक जाते हैं. दुकानदारों का कहना है कि साल भर में इंडक्शन चूल्हे की जितनी बिक्री नहीं होती थी, उतनी बिक्री पिछले 10 दिन में हो गई है.

मार्केट में इंडक्शन चूल्हे की कमी, सुनिए (ETV Bharat Ajmer)

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सालभर की बिक्री 10 दिन में : इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी मनीष गर्ग बताते हैं कि युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है. युद्ध लंबे समय तक छिड़े रहने की संभावना है. इससे लोग अब एलपीजी के विकल्प के तौर पर इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं, ताकि एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म होने पर परिवार के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था इंडक्शन के माध्यम से हो जाए. बाजार में इंडक्शन के अलावा एयर फ्रायर भी विकल्प के तौर पर है. इंडक्शन चूल्हे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कंपनियां भी अब लिमिट में माल भेज रही हैं. दुकान पर आते ही इंडक्शन बिक जाते हैं.

इंडक्शन चूल्हे की बढ़ी डिमांड
इंडक्शन चूल्हे की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat GFX)

उन्होंने बताया कि साल भर में जितने इंडक्शन नहीं बिकते हैं, उतने 10 दिन में बिक चुके हैं. इससे पहले नौकरी पेशा, हॉटलर और पीजी में रहने वाले विद्यार्थी ही इंडक्शन चूल्हा खरीदते थे, लेकिन अब यह एलपीजी का विकल्प बन गया है. मार्केट में 1400, 1600, 1800 और 2200 वाट के इंडक्शन चूल्हे आ रहे हैं. इसकी इतनी डिमांड है कि ऑनलाइन भी इंडक्शन चूल्हा नहीं मिल रहा है. इंडक्शन के अलावा कम ही लोग जानते हैं कि एयर फ्रायर भी बाजार में हैं, जिनकी कीमत 2200 रुपए से साढ़े चार हजार रुपए है.

इंडक्शन चूल्हा में पकता है खाना जल्दी : गर्ग बताते हैं कि इंडक्शन चूल्हे में खाना गैस के मुकाबले जल्दी बनता है. एक बार चार सदस्य के फैमिली का खाना बनाने में 5 से 8 रुपए का खर्च बिजली का आता है. यदि इसका उपयोग लंबे समय तक करते हैं तो यह खर्च एलपीजी के बराबर ही पड़ता है. मार्केट में डिमांड के कारण इंडक्शन चूल्हे के दाम 15 से 20 फीसदी बढ़ गए हैं. दो प्रकार का इंडक्शन चूल्हा बाजार में आता है, जिसमें एक साधारण इंडक्शन होता है और दूसरा इन्फ्रेट इंडक्शन आता है. साधारण इंडक्शन चूल्हे पर भोजन पकाने के लिए अलग से बर्तन खरीदने होते हैं, जबकि इन्फ्रेट में फ्लेट तल वाले घरेलू बर्तन उपयोग में लिए जा सकते हैं.

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एयर फ्रायर भी विकल्प
एयर फ्रायर भी विकल्प (ETV Bharat Ajmer)

एयर फ्रायर भी है विकल्प : रोटी, सब्जी, ब्रेड, केक और करीब 130 तरह के व्यंजन इसमें बनाए जा सकते हैं. इसमें केवल दूध, चाय नहीं बन सकती. एयर फ्रायर में बिना ऑयल के ही खाना बनता है. नॉनवेज के शौकीन लोगों की जरूरत को भी यह पूरा करता है. गर्ग ने बताया कि एयर फ्रायर में लंबे समय तक भोजन बनाया जाता है तो इसका बिजली का खर्च भी एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर के बराबर ही आता है. इसको इलेक्ट्रिक ओवन भी कह सकते हैं. यह चार लीटर से 12 लीटर तक बाजार में उपलब्ध है. 1800 वाट से लेकर 2200 वाट तक के एयर फ्रायर उपलब्ध हैं. एयर फ्रायर की कीमत मार्केट में 4.5 हजार से 12.5 हजार रुपए तक है.

बाजार में इंडक्शन चूल्हे की किल्लत : इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी राहुल अरोड़ा ने बताया कि युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत से लोग चिंतित हैं. एलपीजी के ग्राहकों को 25 दिन में गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है. उन्हें लग रहा है कि यदि एलपीजी 45 दिन में मिलने लगे या बंद हो जाए तो क्या होगा? इस कारण लोग एलपीजी के विकल्प के तौर पर इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं. उन्होंने बताया कि जितने इंडक्शन साल भर में बेचा करते थे, उतनी डिमांड केवल प्रतिदिन आ रही है. साल भर में पहले 20 से 30 इंडक्शन चूल्हे ही बिक पाते थे. अब हर रोज इतनी ही डिमांड और बिक्री हो रही है. हालत यह है कि दुकान में इंडक्शन नहीं है और ग्राहक सामने बैठे हुए हैं. इंडक्शन चूल्हे की डिमांड अचानक बढ़ जाने से अब कंपनियों का फोकस इंडक्शन के अलावा एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, ओटीजी बनाने पर भी है, जो भोजन पकाने के लिए विकल्प बन सकते हैं. 10 से 15 फीसदी बढ़ोतरी इंडक्शन की कीमतों में है. ये और भी बढ़ सकती है. पहले इंडक्शन 1800 रुपए का आता था, वही इंडक्शन अब 2800 रुपए का आ रहा है.

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इंडक्शन चूल्हे के दाम भी बढ़े
इंडक्शन चूल्हे के दाम भी बढ़े (ETV Bharat Ajmer)

विकल्प बनेगा इंडक्शन : लोग भविष्य की चिंता से उबरने के लिए इंडक्शन चूल्हे को खरीदना चाहते हैं, लेकिन बाजार में उनकी उपलब्धता नहीं होने के कारण लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर चक्कर लगा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर इंडक्शन की खरीद के लिए आए स्थानीय धर्मेंद्र बताते हैं कि युद्ध कब तक रखेगा इसके बारे में स्पष्ट स्थिति नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कोरोना काल में एकजुट होकर विकट समय निकाला उसी तरह से युद्ध काल को भी निकलना है, इसलिए भविष्य की जरूरत को पूरा करना है. फिलहाल एलपीजी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. इसके विकल्प के लिए इंडक्शन चूल्हा खरीदना चाहते हैं, लेकिन बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. चार से पांच दुकानें घूमने के बाद अग्रसेन चौराहे पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आश्वासन मिला है कि एक-दो दिन में इंडक्शन चूल्हा उपलब्ध हो जाएगा.

नहीं मिल रहा इंडक्शन, दुकानदार दे रहे आश्वसान : स्थानीय अशोक मेहरा बताते हैं कि बाजार में कई इलेक्ट्रॉनिक दुकानें देखी, लेकिन इंडक्शन चूल्हा नहीं मिल रहा है. एलपीजी की शॉर्टेज पहले से है. वहीं, कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है. दुकानदार से आग्रह किया है कि इंडक्शन चूल्हा मंगा कर दें. घर में बनाने के लिए एलपीजी नहीं होगी तो इंडक्शन विकल्प होगा. बुकिंग होने के बाद गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है. ऐसे में यदि स्थितियां आगे और विकट होती हैं तो इंडक्शन ही विकल्प है. इंडक्शन की कीमतें भी बढ़ गई हैं. दुकानदार ने दो-चार दिन का आश्वासन दिया है. इसमें मिडिल क्लास की हालत खराब है. लोअर क्लास को सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर दे रही है. मोदी सरकार को मिडिल क्लास की तरफ भी ध्यान देना चाहिए.

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