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इजराइल-यूएस और ईरान युद्ध का व्यापार जगत पर बुरा असर, कंटेनर फंसने से बिहार को अरबों का नुकसान

डिमांड है लेकिन ऑर्डर अटके : इसके कारण सप्लाई चैन भी प्रभावित हो रहा है और डिमांड में भी काफी कमी आ गई है. पास में ही विभिन्न कंपनियों के वेयरहाउस हैं और वहां बड़ी संख्या में चावल रखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर नहीं मिलने के कारण कंसाइनमेंट जा नहीं पा रहा है. चावल के शिपमेंट के बुकिंग तो हैं लेकिन वह निकल नहीं पा रहा है. यूएई में बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट जाते हैं और उस क्षेत्र में बहुत सारे प्रोडक्ट यूएई से होकर गुजरते हैं.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अब भी तनाव : शांति भूषण कुमार ने बताया कि बिहार मुख्य रूप से एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें खासकर मखाना और चावल होते हैं. इसके अलावा आम के सीजन में आम भी यहां से एक्सपोर्ट होता है. खास बात है की खाड़ी देशों में ही यह गुड्स अधिक एक्सपोर्ट किए जाते हैं. अभी स्टेट ऑफ होर्मुज के पास जो तनाव की स्थिति है, उसके कारण सी रूट में परिचालन ही अभी निर्बाध रूप से नहीं हो पा रहा है.

इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में गिरावट : पटना के बिहटा स्थित प्राइसटिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर इनलैंड कंटेनर डिपोट के ट्रांसपोर्ट फ्लीट एंड ऑपरेशन इंचार्ज शांति भूषण कुमार ने बताया कि- ''एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 22% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. बिहार में भी उनके यहां से 20% से अधिक एक्सपोर्ट डाउनफॉल में है. इंपोर्ट भी कम आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शिप सी पोर्ट पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं. सरकार का मुख्य ध्यान अभी बेसिक नीड वाले एसेंशियल गुड्स आइटम पर है. तेल, गैस और कुछ फर्टिलाइजर को छोड़कर बाकी सभी अन्य गुड्स वाले कंसाइनमेंट नहीं आ रहे हैं और ऐसे शिप सामान्य परिचालन भी नहीं कर रहे हैं.''

देश में बिगड़ी सप्लाई चेन : देश में डिमांड और सप्लाई चेन काफी बिगड़ गयी है. आयात और निर्यात में कटौती हो गई है, इन बदलावों से बिहार भी इससे अछूता नहीं है. पटना के बिहटा स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो में भी पहले जहां प्रति माह 12 से 15 कंटेनर सामान एक्सपोर्ट होते थे और लगभग 40 कंटेनर इंपोर्ट होकर आते थे, वहीं अभी के समय 6 से 8 कंटेनर सामान प्रतिमाह एक्सपोर्ट हो रहे हैं और मुश्किल से 15 कंटेनर समान ही इंपोर्ट होकर पहुंच पा रहे हैं.

पटना : अमेरिका और ईरान के बीच लगभग डेढ़ महीना तक युद्ध चला लेकिन अब वहां 14 दिन के सीजफायर के चलते अस्थाई तौर पर लड़ाई रुक गयी है. पाकिस्तान में ईरान और अमेरिकी डिप्लोमैट्स आमने सामने की बैठक कर अपनी मांगों और अड़चनों को दूर करके युद्ध बंदी को स्थाई रूप देना चाहते हैं. लेकिन ईरान की मांग को अमेरिका कितना नेगोशिएट कर सकता है इसको लेकर शंका बनी हुई है. जिससे अब भी व्यापार जगत पर असर है.

कार्गो रेडी लेकिन भेज नहीं पा रहे सामान : इस पोर्ट के ऑपरेशन हेड सुधीर कुमार ने बताया कि ने बताया कि यहां से ट्रेन के जरिए शिपमेंट कोलकाता सीपोर्ट और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक जाते हैं. उन्होंने बताया कि अभी असर यह पड़ा है कि मटेरियल रेडी है, कार्गो रेडी है, लेकिन उसे हम भेज नहीं पा रहे हैं. बहुत सारे इंपोर्ट कंटेनर हमारे यहां आकर फंसे हुए हैं.

प्राइसटिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर इनलैंड कंटेनर डिपोट के कर्मी (ETV Bharat)

''अलग-अलग कंट्री में इंपोर्ट कंटेनर फंसे हुए हैं जिसे अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था. लेकिन यह टर्मिनल तक युद्ध के कारण नहीं पहुंच पा रहा है. अभी अनेकों तरह के पदार्थ वेयरहाउस में पड़े हुए हैं, भेजने के लिए लेकिन उसे भेज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह एसेंशियल गुड्स की श्रेणी में नहीं आते हैं.''- सुधीर कुमार, पोर्ट के ऑपरेशन हेड

एसेंशियल सामान पर ही सरकार का फोकस : सुधीर कुमार ने बताया कि अभी सरकार केवल जरूरी गुड्स यानी कि ईंधन और खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद की आपूर्ति कर रही है. लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, बहुत सारे टाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सामान हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं आते हैं, इनकी आपूर्ति बाधित है. क्योंकि इस सरकार बेसिक नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट की आपूर्ति करा रही है.

इनलैंड कंटेनर डिपो (ETV Bharat)

''बहुत सारे कार्गो शिप में अलग-अलग जगह फंसे हुए हैं, इसके कारण गुजरात में भी कई फैक्ट्रियां अभी बंद हो गई हैं. टाइल्स, मैकेनिकल टूल्स और विभिन्न मशीनों के पार्ट्स के साथ-साथ लग्जरी आइटम और अन्य समान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. ऐसे में अगर आने वाले समय में यह समस्या हल नहीं होती है और आपूर्ति नहीं हो पाती है तो समस्या गंभीर हो जाएगी.''- सुधीर कुमार, पोर्ट के ऑपरेशन हेड

व्यापारी नुकसान झेलने को तैयार नहीं : सुधीर कुमार ने बताया कि फरेड अभी के समय डायरेक्टली ऑफिशियल रूप से नहीं बनाया गया है. फरेड यानी शिप का एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का किराया. लेकिन अनाधिकृत रूप से यह बढ़ गया है क्योंकि इंश्योरेंस का कीमत काफी बढ़ गयी है. इसकी वजह से पुराने ऑर्डर भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वह रेट नहीं मिल पा रहा है. कोई व्यापारी नुकसान झेलने के लिए तैयार नहीं है.

प्राइसटिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर इनलैंड कंटेनर डिपोट (ETV Bharat)

फंसे कंटेनर को तय समय में लौटाना जरूरी : सुधीर ने बताया कि हर कंटेनर का शिपमेंट में एक टाइमिंग होता है. एक निश्चित टाइमलाइन में उसे लौट कर जाना होता है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो अतिरिक्त पैसा लगने लगता है जो मेंटेनेंस का होता है और यह काफी अधिक हो जाता है. इसके कारण शिपमेंट कंपनियों को काफी लॉस हो रहे हैं क्योंकि जो कंटेनर फंसे हुए हैं उसके मेंटेनेंस का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है. अतिरिक्त शुल्क के बाद जब कंटेनर आ रहे हैं तो व्यापारी अपना नुकसान हटाने के लिए कीमत बढ़ा दे रहे हैं जिसके कारण कई सेक्टर पर महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है.

''सुधीर कुमार ने बताया कि गल्फ कंट्री से आने वाले बहुत सारे इंपोर्ट की वस्तु अभी फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा कि एक कतरनी चावल का कंटेनर होता है वह लगभग 10 लाख का होता है. ऐसी कंटेनर जो 12 की संख्या में जाते थे वह 5 से 7 की संख्या में रह गए हैं. मखाना का भी वही हाल है और कंटेनर कम गया है. इस वजह से बीते 45 दिनों में लगभग 225 करोड़ से अधिक का नुकसान बिहार प्रदेश को हुआ है.''- सुधीर कुमार, पोर्ट के ऑपरेशन हेड

गल्फ कंट्री में 10 गुना बढ़ा चार्ज : प्राइसटिन कंपनी बिहटा ड्राई पोर्ट के एचआर रामफूल कुमार ने बताया कि ''इस युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट पर काफी असर देखने को मिल रहा है. साथ ही गल्फ कंट्री में जाने वाले कंटेनर पर भी 10 गुना चार्ज बढ़ चुका है. महंगा होने के कारण कई ऑर्डर अब तक कैंसिल हो चुके हैं. इसका सीधा असर देश के ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिला है. यह बिहार का बड़ा ड्राई पोर्ट है, इसके शुरू हुए लगभग 2 साल हुए हैं. ईद के कारण बिहार के व्यापार पर भी काफी असर देखने को मिला.''

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