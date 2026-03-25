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युद्ध की आग में 'झुलसा' हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, बंद होने की कगार पर फैक्ट्रियां, रोजगार पर संकट

अमेरिका की ओर से पहले 50 फीसदी टैरिफ थोपने से इस व्यवसाय की कमर टूट गई थी. इसके बाद सरकार के साथ हुए समझौते में 18 फीसदी टैरिफ लगाना तय हो गया. इसके बाद एक्सपोर्टस को वापस ऑर्डर मिलने लगे थे. फेयर भी शुरू हो गए, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से सारा काम ठप हो गया. राजसिको के पूर्व निदेशक डॉ. अजय शर्मा ने बताया कि यूएस टैरिफ 18% होने के ऑडर्स शुरू होने से एक बारगी इस व्यवसाय को संजीवनी मिली थी, लेकिन अब इस युद्ध से पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो गए हैं. इससे हैंडीक्राफ्ट आइटम जिन पर पाउड कोटिंग होती है, वह काम पूरी तरह से ठप हो गया है. जल्द हालात नहीं सुधरे तो लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा.

जोधपुर : इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की आग में जोधपुर सहित पूरे भारत से एक्सपोर्ट होने वाले हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय झुलस गया है. समुद्री मार्ग प्रभावित होने से कंटेनर का भाड़ा बढ़ गया, जिससे ऑर्डर होल्ड हो गए हैं. हैंडीक्राफ्ट का रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया है. हैंडीक्राफ्ट की पाउटर कोटिंग का मटेरियल की उपलब्धता प्रभावित होने से फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं, जिनके पास मटेरियल बचा है वो महंगा हो गया है. इससे लागत भी बढ़ रही है. इन सबके बावजूद तैयार माल के सैकड़ों कंटेनर होल्ड हो गए हैं. इससे एक्सपोर्टस के साथ ही छोटी फैक्ट्रियों के संचालक भी सकते में हैं.

लोहे का हैंडीक्राफ्ट प्रभावित : जोधपुर से होने वाले एक्सपोर्ट में 50 प्रतिशत से ज्यादा आइटम में लोहे का उपयोग होता है, जिन्हें रंगने के लिए पाउडर कोटिंग करनी पड़ती है. इसमें सबसे पहले एलपीजी का उपयोग होता है, लेकिन सरकार ने व्यवसायिक उपयोग के लिए कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग नियंत्रित कर दी है. इससे भी नुकसान हो रहा है. इसके अलावा रंगने में काम आने वाली पाउडर कोटिंग, जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद है, उसकी आपूर्ति प्रभावित होने से इसकी लागत बढ़ गई है. एक्सपोर्टर महावीर बागरेचा ने बताया कि पाउटर कोटिंग का जो काम पहले 6 रुपए प्रति इंच में होता था उसकी लागत अब दस रुपए तक पहुंच गई है. इसके अलावा थिनर, सीलर और डिस्टेंपर जैसे केमिकल के अलावा पैकिंग में उपयोग होने वाले फोम, बबल और टेप रोल भी महंगे हो गए हैं.

रोजगार पर संकट (ETV Bharat GFX)

होर्मुज के बजाय अन्य रास्ते महंगे : निर्यातक राधेश्याम रंगा ने बताया कि इस युद्ध और तनाव के चलते होर्मुज स्ट्रेट से कंटेनर भेजने से कंपनियां बच रही हैं. कंटेनर लंबे रास्ते से होकर भेजे जा रहे हैं. इससे किराया दोगुना हो गया है और समय भी ज्यादा लग रहा है. कंटेनर भाड़ा बढ़ने और कच्चे माल की लागत में तेजी के कारण विदेशी बायर्स पीछे होने लगे हैं. कितनों से अपने ऑर्डर होल्ड कर दिए हैं, जबकि कुछ बायर्स उत्पादों पर डिस्काउंट या कंटेनर भाड़े का आधा हिस्सा एक्सपोर्टर्स से वहन करने की मांग कर रहे हैं, जो हमारे लिए आसान नहीं है.

हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय को झटका (ETV Bharat GFX)

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फैक्ट्रियों पर संकट, रोजगार प्रभावित : जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की पाउडर कोटिंग सहित पेट्रोकेमिकल आधारित 700 से ज्यादा फैक्ट्रियों के संचालन का संकट हो गया है. इससे 10 हजार लोगों का रोजगार चलता है. 500 कंटेनर होल्ड होने के साथ ऑर्डर भी रुक गए हैं. इससे हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रियों का काम बंद हो गया है. जोधपुर से साल के करीब 4500 कंटेनर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है. शहर में करीब 5000 हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स हैं, जिससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है.

होल्ड हो गए ऑर्डर (ETV Bharat Jodhpur)

श्रमिकों की छुट्टी, अनिश्चता का माहौल : लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष महावीर चौपड़ा ने बताया कि युद्ध का असर विश्वव्यापी है. हैंडीक्राफ्ट के कंटनेर का रूट बदलना पड़ रहा है. इससे अब 40 दिन में माल पहुंच रहा है. शिपिंग के वेसल्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं. पेट्रोलियम प्रॉडक्ट के दाम बढ़ने से परेशानी हो रही है. पॉलिसिंग मटेरियल के अलावा पैकिंग भी महंगी हो गई है. इसके चलते बहुत सारे श्रमिकों को छुट्टी पर भेजना पड़ा है. मार्च के माह में कंपनियों को फंड की क्राइसिस हो गई है, जितनी जल्दी यह खत्म होगा राहत मिलेगी. एक्सपोर्टर सुरेश विश्नोई ने बताया कि सबकुछ महंगा हो गया है. अनिश्चता का माहौल हो गया है. फैक्ट्री संचालकों को अपने लेबर का भुगतान करने में भी दिक्कत हो रही है.