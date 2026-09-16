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दो दिन के पुलिस रिमांड पर इजरायली नागरिक, कांगड़ा एयरपोर्ट में बैग से बरामद हुआ था जिंदा कारतूस

कांगड़ा एयरपोर्ट में विदेशी नागरिक के बैग से जिंदा कारतूस मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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कांगड़ा एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस बरामदगी मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 6:52 PM IST

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धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस बरामद होने के मामले में आरोपी इजरायली नागरिक को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी विदेशी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से कारतूस को लेकर पूछताछ करेगी. गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम कांगड़ा स्थित एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान इजरायली मूल के एक नागरिक के बैग से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था.

गगल पुलिस ने दर्ज किया मामला

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि कारतूस मिलने के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके आधार पर गगल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी को बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. आरोपी इजरायली नागरिक की पहचान लेवे योनातन के तौर पर हुई है.

कुलभूषण वर्मा, एसपी कांगड़ा (ETV Bharat)

"मंगलवार को कांगड़ा एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रभारी ने थाना गगल को सूचना दी कि सुरक्षा जांच के दौरान इजरायली मूल के नागरिक लेवे योनातन के सामान से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. सूचना मिलते ही गगल थाना प्रभारी टीम सहित गगल एयरपोर्ट पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. स्पाइसजेट के सुरक्षा प्रभारी रोहित सोनी का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया और पुलिस ने इस मामले की सूचना दिल्ली स्थित इजरायल एंबेसी को भी दे दी है." - कुलभूषण वर्मा, एसपी कांगड़ा

दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था आरोपी

एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि अब तक की पुलिस जांच में सामने आया कि लेवे योनातन धर्मशाला से दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान से यात्रा करने वाला था. उड़ान से पहले उसके बैग की एक्स-रे जांच की गई. इस दौरान बैग के अंदर एक जिंदा कारतूस दिखाई दिया. इस मामले को लेकर पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(A) के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि आरोपी इजरायली नागरिक से दो दिन के पुलिस रिमांड के दौरान कारतूस को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी.

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