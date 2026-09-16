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दो दिन के पुलिस रिमांड पर इजरायली नागरिक, कांगड़ा एयरपोर्ट में बैग से बरामद हुआ था जिंदा कारतूस

धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस बरामद होने के मामले में आरोपी इजरायली नागरिक को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी विदेशी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से कारतूस को लेकर पूछताछ करेगी. गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम कांगड़ा स्थित एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान इजरायली मूल के एक नागरिक के बैग से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था.

गगल पुलिस ने दर्ज किया मामला

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि कारतूस मिलने के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके आधार पर गगल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी को बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. आरोपी इजरायली नागरिक की पहचान लेवे योनातन के तौर पर हुई है.