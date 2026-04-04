ETV Bharat / state

अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध का असर, हिमाचल में सड़कों का निर्माण कार्य रुका, ये है वजह

ठेकेदारों का कहना है कि जब टेंडर अलॉट किए गए थे, उस समय सामग्री के दाम काफी कम थे. लेकिन अब अचानक कीमतों में भारी उछाल आने से प्रोजेक्ट लागत बढ़ गई है. इससे ठेकेदारों की चिंता बढ़ गई है और वे टायरिंग का काम बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के तहत इन दिनों कई सड़कों का मेटलिंग और टायरिंग कार्य जारी है. एलडीओ का उपयोग खासतौर पर मेटलिंग प्रक्रिया में किया जाता है, लेकिन इसकी कीमतों में अचानक आई बढ़ोतरी के कारण ठेकेदारों के लिए काम जारी रखना मुश्किल हो गया है. कई जगहों पर काम रुक गया है और अन्य स्थानों पर भी काम बंद करने की स्थिति बन रही है.

शिमला: मध्य पूर्व में जारी अमेरिका इजराइल-ईरान संघर्ष का असर अब हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों पर साफ दिखने लगा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण बिटुमिन और एलडीओ (लाइट डीजल ऑयल) महंगे हो गए हैं. इसका सीधा असर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बन रही सड़कों पर पड़ा है. कई जगह तो काम बंद करने की नौबत तक आ गई है.

क्या बोले PWD मंत्री?

हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इजरायल-ईरान तनाव के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया है. इसका असर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के साथ-साथ सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एलडीओ और बिटुमिन पर भी पड़ा है. उन्होंने बताया कि टायरिंग में इस्तेमाल होने वाले तारकोल में एलडीओ की भूमिका अहम होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति कम हो गई है और कीमतें तेजी से बढ़ी हैं.

सड़क निर्माण की लागत में भारी बढ़ोतरी

मंत्री ने बताया कि कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे सड़क निर्माण लागत पर पड़ा है. नाबार्ड के तहत 3 मीटर चौड़ी सड़क की प्रति किलोमीटर लागत पहले करीब 13.75 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर 17 लाख रुपये तक पहुंच गई है. इसी तरह 6 मीटर सड़क की लागत 27.50 लाख से बढ़कर 35.8 लाख और 10 मीटर सड़क की लागत 41.25 लाख से बढ़कर 53.25 लाख रुपये हो गई है.

केंद्र से अतिरिक्त फंड की मांग

मंत्री ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसे केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं. राज्य सरकार नाबार्ड के तहत बढ़ी हुई लागत के लिए अतिरिक्त फंड की मांग करेगी, ताकि सड़क निर्माण कार्यों को फिर से गति दी जा सके. हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण कार्य इस समय गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय हालात का सीधा असर स्थानीय विकास परियोजनाओं पर पड़ रहा है. अगर जल्द ही बढ़ी हुई लागत का समाधान नहीं निकाला गया, तो PMGSY के तहत चल रहे कई प्रोजेक्ट अधूरे रह सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रभावित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: TGT आर्ट्स भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 632 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित