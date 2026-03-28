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इजराइल-ईरान युद्ध से हरियाणा के उद्योगों पर संकट, फ्यूल की दिक्कत, कच्चे माल की कीमत बढ़ी, मजदूर कर रहे पलायन

फरीदाबाद: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत की औद्योगिक इकाईयों पर दिखना शुरू हो गया है. हरियाणा के फरीदाबाद की इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही. बढ़ती लागत, कच्चे माल की कमी और मजदूरों के पलायन ने उद्योग जगत की चिंता बढ़ा दी है. उद्योगपतियों के मुताबिक, कच्चे माल की लागत में करीब 25 से 75 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. इससे उत्पादन लागत बढ़ गई है और मुनाफा घटने लगा है.

फरीदाबाद उद्योग पर ईरान युद्ध का असर: उद्योगपतियों ने बताया कि सिर्फ कच्चा माल ही नहीं, बल्कि ईंधन की कमी भी अब एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. कई फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है और काम धीमा पड़ गया है. इस संकट का असर मजदूरों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. अनिश्चित माहौल और डर के चलते कई मजदूर काम छोड़कर अपने घर लौट रहे हैं. उन्हें आशंका है कि कहीं हालात फिर से लॉकडाउन जैसे ना बन जाएं.

इजराइल-ईरान युद्ध से हरियाणा के उद्योगों पर संकट, फ्यूल की दिक्कत (Etv Bharat)

फ्यूल के चलते हो रही परेशानी: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान हेमंत शर्मा ने बताया कि "जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है. हमारी इंडस्ट्री को उसका बड़ा असर पड़ रहा है. सबसे ज्यादा फ्यूल की दिक्कत आ रही है. क्योंकि 85% फ्यूल हम बाहर देश से इंपोर्ट करते हैं. हमारे आईएमटी में एक पेट्रोल पंप है. जिस पर सुबह तेल खत्म हो गया था. जिससे परेशानी तो हो रही है."

कच्चे माल की कीमत बढ़ी: हेमंत शर्मा ने बताया "इंडस्ट्री में फ्यूल की खपत ज्यादा होती है. कच्चे माल की कीमतों में 25 से लेकर 75% तक की वृद्धि हुई है. जो मुनाफा है, वो बहुत कम हो गया है और लॉजिस्टिक भी महंगा हो गया है. जो सामान बनाकर हम विदेश भेजते हैं. उसकी कास्ट ज्यादा आ रही है. विदेश तक पहुंचते-पहुंचते उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है. इसलिए बायर्स ने ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिया है. इसके अलावा मजदूरों की समस्या आ रही है, क्योंकि उनके मन में डर पैदा हो गया है कि कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो. इसलिए मजदूर भी यहां से जा रहे हैं."

मजदूरों के पलायन से समस्या बढ़ी: फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऑटोमोबाइल्स के कारोबारी राजेश शर्मा ने बताया कि "इस युद्ध का असर बहुत ज्यादा पड़ा है. जो हमारी इनपुट कॉस्ट है. वो लगभग 20% बढ़ गई है. इसके अलावा हमें रॉ मैटेरियल मिल नहीं पा रहा है और जो भी मिल पा रहा है. वो काफी महंगे दामों पर मिल रहा है. ऐसा ही रहा, तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा रो मटेरियल की कास्ट बढ़ जाएगी. इसके अलावा मजदूरों की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन लग जाएगा और उन्हें यहां गैस सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में समस्या उन्हें भी आ रही है. यही वजह है कि वो अपने-अपने गांव जा रहे हैं."