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Israel Iran War Impact : जानिए क्यों सूनी हो रही हैं ब्रह्मा की नगरी पुष्कर की आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी दुकानें

​वैश्विक युद्धों और मंदी के कारण पुष्कर का प्रसिद्ध ब्रास आर्टिफिशियल ज्वेलरी कारोबार घटकर आधा रह गया है, जिससे स्थानीय व्यापारी चिंतित हैं.

पुष्कर का ब्रास ज्वेलरी कारोबार
पुष्कर का ब्रास ज्वेलरी कारोबार (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 10:43 AM IST

6 Min Read
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अजमेर : सुप्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन नगरी पुष्कर में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. जगतपिता ब्रह्मा की इस पावन धरा पर जहां साल भर देशी-विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता था, वहीं आज यहां का सबसे प्रमुख व्यापारिक सेक्टर गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है. हम बात कर रहे हैं पुष्कर के ढाई दशक पुराने 'ब्रास आर्टिफिशियल ज्वेलरी' (पीतल के कृत्रिम आभूषण) उद्योग की. कभी सैलानियों की पहली पसंद रहने वाला यह रंग-बिरंगा और कलात्मक बाजार आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्धों, तालाबंदी के दौर और आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है. पिछले 5 वर्षों के भीतर यहां का सालाना 100 करोड़ रुपये का टर्न ओवर घटकर महज 50 फीसदी यानी आधा रह गया है.

​चांदी से ब्रास तक का सफर : ​पुष्कर की पहचान विश्व पटल पर एक ऐसी नगरी के रूप में है जहां अध्यात्म, लोक संस्कृति और नैसर्गिक सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है. साल के 12 महीनों में से भीषण गर्मी के तीन महीनों को छोड़ दिया जाए, तो शेष 9 महीनों में यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी डेरा डाले रहते हैं. ​आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले पुष्कर के बाजारों में पारंपरिक और कलात्मक चांदी (Silver) के आभूषणों का दबदबा हुआ करता था. विदेशी सैलानी राजस्थानी संस्कृति के प्रतीक इन चांदी के गहनों को बड़े चाव से खरीदते थे. लेकिन समय चक्र बदला और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी की कीमतें आसमान छूने लगीं. चांदी के महंगे होने के कारण पर्यटकों के लिए इसे खरीदना बजट से बाहर होने लगा.

​चांदी से ब्रास तक का सफर: कैसे बदला पुष्कर का फैशन? (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

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संकट में आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी दुकानें
संकट में आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी दुकानें (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

पुष्कर में ब्रास से बनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार तीन दशक पहले शुरू हुआ था, उस वक्त चंद दुकाने हुआ करती थी. विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ देसी पर्यटकों को भी ब्रास से बनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफी पसंद आने लगी। लिहाजा पुष्कर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की छोटी और बड़ी मिलाकर करीब 100 से अधिक दुकानें हो गई. वर्ष 2020 से पहले ब्रास से बनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार काफी अच्छा फल फूल रहा था. पुष्कर से यूरोप के देश के अलावा अमेरिका, इजरायल समेत कई देशों में ब्रास की आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार भी हो रहा था. यहां आने वाले विदेशी पर्यटक केवल अपने उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि बेचने के लिए भी यहां से खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले जाते हैं.

पुष्कर की आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी दुकानें
पुष्कर की आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी दुकानें (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

​एंटीक, कालबेलिया और ट्राइबल डिजाइंस की भारी मांग : ​पुष्कर में ब्रास आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जाने-माने थोक कारोबारी निर्मल लड्डा बताते हैं कि इस ज्वेलरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता और कम कीमत है. सोने-चांदी के बढ़ते दामों के बीच यह आम ग्राहकों और पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन और सुंदर विकल्प साबित हुआ है. लड्डा ने बताया कि इसमें डिजाइन भी काफी होती है जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद की डिजाइन चुनना भी आसान होता है. लड्डा बताते हैं कि विदेशी सैलानियों को एंटीक और कालबेलिया और अन्य जनजाति के लोग ज्वेलरी पहनते हैं. उनकी डिजाइन काफी पसंद आती है. हालांकि वह ज्वेलरी सोने और चांदी में हुआ करती थी जो काफी महंगी है. उसी तरह के डिजाइन भी अब मार्केट में नहीं मिलते हैं. ऐसे में ब्रास की आर्टिफिशियल ज्वेलरी विदेशी पर्यटकों को पसंद आती है. इसके अलावा राजस्थानी गहनों की डिजाइन भी विदेशी पसंद करते हैं. यह सभी हैंडमेड और कास्टिक प्रोसेस में कॉफी डिजाइन है.

पहने जाने वाले भारी और कलात्मक आभूषण
पहने जाने वाले भारी और कलात्मक आभूषण (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

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सैलानियों को खूब भाती है पुष्कर में ब्रास की आर्टिफिशियल ज्वैलरी
सैलानियों को खूब भाती है पुष्कर में ब्रास की आर्टिफिशियल ज्वैलरी (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

ढाई दशक पहले तक चांदी की कलात्मक ज्वेलरी की डिमांड काफी थी, लिहाजा पुष्कर में चांदी की कलात्मक ज्वेलरी की काफी दुकान थी. चांदी महंगी होने के बाद ढाई दशकों से ब्रास की आर्टिफिशियल ज्वेलरी और व्हाइट मेटल की और देसी और विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ने लगा. उन्होंने बताया कि 20 वर्ष से वह पुष्कर में ब्रास आर्टिफिशियल ज्वेलरी का थोक व्यापार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि मुझे भी पहले पुष्कर में यह कारोबार स्थापित हो चुका था. शुरुआत में कारोबार काफी बेहतर रहा. लेकिन बाद में मार्केट में प्रतिस्पर्धा, कोरोना के कारण लॉकडाउन, उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, फिलिस्तीन और इजरायल के बीच युद्ध और अब ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल युद्ध कर रहे हैं.

ब्रास आर्टिफिशियल ज्वेलरी कारोबार में मंदी
ब्रास आर्टिफिशियल ज्वेलरी कारोबार में मंदी (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापार का जरिया बना पुष्कर का बाजार : ​पुष्कर से ब्रास की कलात्मक ज्वेलरी केवल भारत के अन्य राज्यों में ही नहीं जाती, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में एक्सपोर्ट (निर्यात) होता है. यहां आने वाले विदेशी पर्यटक, विशेषकर यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), ब्राजील, दक्षिण अमेरिका और इजरायल के नागरिक, इन गहनों के दीवाने हैं. पुष्कर में इजरायली पर्यटक भी काफी आते हैं, उन्हें भी यह आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफी पसंद आती है.

पुष्कर के हस्तशिल्प बाजार पर मंडराए मंदी के बादल
पुष्कर के हस्तशिल्प बाजार पर मंडराए मंदी के बादल (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

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एंटीक और ओल्ड डिजाइंस
एंटीक और ओल्ड डिजाइंस (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई से व्यापार हुआ मंदा: व्यापारी ​बंसीलाल बताते हैं कि पुष्कर में बिकने वाली यह हैंडमेड ब्रास ज्वेलरी सीधे तौर पर पुष्कर में नहीं बनती. इसका मुख्य निर्माण केंद्र जयपुर है. जयपुर में पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों की एक बहुत बड़ी तादाद है. ये बंगाली कारीगर पीढ़ियों से आभूषण कला में माहिर हैं. पुष्कर के व्यापारी इन्हें जैसी भी अंतरराष्ट्रीय या पारंपरिक डिजाइन देते हैं, ये कारीगर ऑर्डर पर हूबहू वैसी ही हैंडमेड डिजाइन पीतल पर उतार देते हैं. यहां मराठी, गुजराती (भुज शैली) और यहां तक कि अफ्रीकन ट्राइबल गहनों की डिजाइन भी आसानी से तैयार कर ली जाती है. ​बंसीलाल कहते हैं, मैं पिछले 15 वर्षों से पुष्कर में यह काम कर रहा हूं. युद्ध की वजह से हर चीज महंगी हो गई है. कच्चे माल से लेकर कारीगरी तक की लागत बढ़ गई है, जबकि सामने से ग्राहक कम दाम मांगता है. विदेशी ही नहीं, अब तो घरेलू (देशी) भारतीय पर्यटक भी इस ज्वेलरी को खूब पसंद करते हैं, लेकिन महंगाई की मार से हर कोई अपना हाथ खींच रहा है.

ब्रह्मा की नगरी पुष्कर की आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी दुकानें
ब्रह्मा की नगरी पुष्कर की आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी दुकानें (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

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