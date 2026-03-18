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अमेरिकी बेस के करीब शेल्टर में ली शरण, लगातार गिर रहीं थीं मिसाइलें, परिवार संग वतन लौटी मॉडल ने बयां की त्रासदी

मॉडल प्रियंका अपने परिवार के साथ. ( Photo Credit; ETV Bharat )