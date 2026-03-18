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अमेरिकी बेस के करीब शेल्टर में ली शरण, लगातार गिर रहीं थीं मिसाइलें, परिवार संग वतन लौटी मॉडल ने बयां की त्रासदी

इजरायल-अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच वतन वापसी के लिए परेशान हैं भारतीय.

मॉडल प्रियंका अपने परिवार के साथ.
मॉडल प्रियंका अपने परिवार के साथ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 7:15 PM IST

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शाहजहांपुर : इजरायल-अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच बहरीन में फंसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का परिवार अपने देश में शाहजहांपुर लौट आया है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज पाठक की पत्नी प्रियंका मॉडल हैं. अपने घर पहुंचने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है. प्रियंका बहरीन के हालात बताते हुए सिहर जाती हैं. परिवार इसे बड़ी त्रासदी बताता है. प्रियंका के हवाले से आप भी जानिए युद्ध के बीच बहरीन के क्या हालात हैं?

वतन लौटीं शाहजहांपुर की प्रियंका. (Video Credit; ETV Bharat)

शाहजहांपुर में तिलहर के भाजपा नेता संजय पाठक की बेटी प्रियंका पाठक अपने पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज पाठक और दो बच्चों के साथ बहरीन में रहती थीं. बेटा आहान कक्षा 4 और बेटी आव्या नर्सरी में पढ़ती है. युद्ध के बीच परिवार वहीं फंस गया. प्रियंका बताती हैं कि मिसाइल के हमले शुरू हुए तो परिवार ने एक शेल्टर में शरण ली. शेल्टर के पास ही अमेरिका का आर्मी बेस है. इसकी वजह से ईरान की मिसाइलें लगातार हमला कर रही थीं. हमेशा धमाके की आवाजें आती थीं. बताती हैं कि 15 दिनों तक उन्हें कार पार्किंग में शरण लेना पड़ी.

शाहजहांपुर में परिवार के साथ खुशी के पलों में प्रियंका.
शाहजहांपुर में परिवार के साथ खुशी के पलों में प्रियंका. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रियंका पाठक बताती हैं कि हम लोग बेसमेंट में थे. जब पहला धमाका हुआ लोग बहुत घबराए हुए थे. वहां पर बम-मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे थे. परिवार 2 दिन तक गाड़ी में छिपा रहा. उसके बाद 15 दिन तक बेसमेंट में रुके रहे. वहां खाने-पीने का कोई इंतजाम नहीं था. लगातार छोटी-छोटी चीजों के लिए सफर करते रहे. उसके बाद गल्फ एयरलाइन से बहरीन से दमाम एयरपोर्ट के रास्ते मुंबई पहुंचे. वहां से लखनऊ होते हुए शाहजहांपुर आए.

अपने घर पहुंचने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है. प्रियंका बताती हैं कि उनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिली. बहरीन में अब भी बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं. वे अपने घरों में भी नहीं रह पा रहे हैं. उन्हें कार पार्किंग जैसी जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है. कई ऐसे बुजुर्ग हैं, जिन्हें सहायता चाहिए. लोग अपने वतन लौटने के लिए परेशान हैं. वहां हालात बेहद खराब हैं. सरकार से गुजारिश की है कि बहरीन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए पहल करे.

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