ETV Bharat / state

कानपुर में 64 करोड़ से संवरेगी इस्पात नगर योजना; 400 इकाइयां संचालित, जल्द मिलेंगी सुविधाएं

कानपुर में 64 करोड़ से संवरेगी इस्पात नगर योजना ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : शहर में जिस तरह रूमा, पनकी, चौबेपुर, दादानगर जैसे औद्योगिक क्षेत्र वर्षों पहले बसाए गए, ठीक वैसे ही 1978 में इस्पात नगर औद्योगिक क्षेत्र का रोडमैप तैयार किया गया था. मकसद था यहां लोहा और इस्पात के व्यापारियों और कारोबारियों को एक स्थान दिया जाए, जिससे वह अपना कारोबार विस्तार कर सकें.

कानपुर में संवरेगी इस्पात नगर योजना (Video credit: ETV Bharat) साल 2014 में इस औद्योगिक क्षेत्र को नगर निगम को हैंडओवर किया गया. इसके बाद मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में फीटा के पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले पर चर्चा की. जिसके बाद कमिश्नर ने एक बार फिर से इस्पात नगर औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर खाका खींचने के आदेश जारी कर दिए.

