कानपुर में 64 करोड़ से संवरेगी इस्पात नगर योजना; 400 इकाइयां संचालित, जल्द मिलेंगी सुविधाएं
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि इस्पात नगर योजना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:16 PM IST
कानपुर : शहर में जिस तरह रूमा, पनकी, चौबेपुर, दादानगर जैसे औद्योगिक क्षेत्र वर्षों पहले बसाए गए, ठीक वैसे ही 1978 में इस्पात नगर औद्योगिक क्षेत्र का रोडमैप तैयार किया गया था. मकसद था यहां लोहा और इस्पात के व्यापारियों और कारोबारियों को एक स्थान दिया जाए, जिससे वह अपना कारोबार विस्तार कर सकें.
साल 2014 में इस औद्योगिक क्षेत्र को नगर निगम को हैंडओवर किया गया. इसके बाद मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में फीटा के पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले पर चर्चा की. जिसके बाद कमिश्नर ने एक बार फिर से इस्पात नगर औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर खाका खींचने के आदेश जारी कर दिए.
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि इस्पात नगर योजना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. जल्द से जल्द वहां सारी बुनियादी सुविधाएं उद्यमियों को मुहैया कराई जाएंगी.
'64 करोड़ रुपये होंगे खर्च' : इस पूरे मामले को लेकर फीटा के महासचिव व लोहा कारोबारी उमंग अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम अब इस्पात नगर को चमकाने के लिए 64 करोड़ रुपये खर्च करेगा. उन्होंने कहा कि एक समय इस क्षेत्र की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उद्यमी यहां के नाम से घबराते थे. हालांकि, मौजूदा समय में 400 इकाईयां यहां संचालित हैं.
उन्होंने कहा कि साथ ही 500-600 व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं. उमंग अग्रवाल ने कहा कि अभी इस क्षेत्र में उद्यमियों के लिए सड़क, मार्ग प्रकाश, सीवर लाइन जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव जरूर है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यहां दो हजार से अधिक औद्योगिक इकाईयों का संचालन शुरू होगा. उन्होंने कहा कि बारिश के सीजन में यहां सड़कों का नजारा पूरी तरह टापू जैसा दिखता है लेकिन, अब इस औद्योगिक क्षेत्र के अच्छे दिन आने वाले हैं.
आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि पूरे देश में कानपुर की पहचान एक औद्योगिक नगरी के तौर पर है. अगर नगर निगम की ओर से इस्पात नगर औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए 64 करोड़ रुपये का बजट फाइनल किया गया है तो ये एक राहतभरी खबर है. इससे कानपुर में उद्यमिता का विस्तार होगा.
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