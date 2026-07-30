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पुष्कर में 'आइसोकॉन' सम्मेलन: देश-विदेश के दिग्गज डॉक्टर्स जुटेंगे, एनेस्थीसिया तकनीक पर होगा मंथन

1-2 अगस्त को प्रतिष्ठित 'आइसोकॉन' सम्मेलन अजमेर के पुष्कर में होगा, जिसमें देश-विदेश के विख्यात एनेस्थिसियोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ शामिल होंगे.

Isacon Conference Ajmer
सम्मेलन से पहले प्रेसवार्ता में मौजूद डॉक्टर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 5:23 PM IST

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अजमेर: जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और एनेस्थीसिया विभाग को 'आइसोकॉन' की पहली बार मेजबानी करने का अवसर मिला है. 1 और 2 अगस्त को देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ख्यातिनाम एनेस्थिसियोलॉजिस्ट, शिक्षक और पीजी विद्यार्थी सम्मेलन में जुटेंगे. सम्मेलन मानव चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है. इस बार सम्मेलन की थीम सेफ्टी साइंस सस्टेनेबिलिटी इन एनेस्थीसिया है. यह सम्मेलन राज्य के सबसे बड़े शैक्षणिक आयोजनों में से एक बन रहा है. गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के सभागार में दो दिवसीय सम्मेलन से पहले प्रेसवार्ता में प्राचार्य डॉ अनिल सामरिया और आइसोकॉन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी.

1 और 2 अगस्त को सम्मेलन: जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनिल सामरिया ने बताया कि राजस्थान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्टस की प्री कॉन्फ्रेंस 31 जुलाई को होगी. वहीं, 1 और 2 अगस्त को बुढ़ा पुष्कर रोड पर एक रिसॉर्ट ने सम्मेलन होगा. डॉ सामरिया ने बताया कि देशभर से वैज्ञानिक, शिक्षक और रेजिडेंट डॉक्टर्स सम्मेलन में भाग लेंगे. मानव चिकित्सा के लिहाज से यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है.

डॉक्टर्स ने सम्मेलन के बारे में बताया (ETV Bharat Ajmer)

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31 जुलाई को कार्यशाला: राजस्थान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्टस संस्था के अध्यक्ष डॉ अरविंद खरे ने बताया कि दो दिवसीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए देशभर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी एनेस्थीसियोलॉजिस्टस आ रहे हैं. इससे पहले 31 जुलाई को एक कार्यशाला भी रखी गई है, जिसमें 6 सेशन होंगे. इनमें राष्ट्रीय स्तर के एनेस्थीसियोलॉजिस्टस भाग लेंगे. कार्यशाला में डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट, रीजनल एनेस्थीसिया, एडवांस्ड पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड, मैकेनिकल वेंटीलेशन, सिमुलेशन और ट्रॉमा केयर एवं रिसर्च मेथाडोलॉजी विषयों पर चर्चा होगी. कार्यशाला में देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को आधुनिक तकनीक और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा.

देशभर से जुटेंगे वैज्ञानिक: डॉ खरे ने बताया कि पुष्कर में होने वाले मुख्य सम्मेलन में विशेषज्ञों की ओर से की-नोट व्याख्यान, ओरेशन, पैनल चर्चा, वाद विवाद, अवार्ड पेपर, प्री पेपर, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, दर्द निवारक दवाईया, पेरीऑपरेटिव मेडिसिन, पेशेंट सेफ्टी एवं क्वालिटी इंप्रूवमेंट जैसे विषयों पर वैज्ञानिक सत्र होंगे. उन्होंने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे. वही, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉ प्रमोद योले और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी विशिष्ट अतिथि रहेंगे.

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अच्छी एनेस्थीसिया सेवाएं पर जोर: सचिव डॉ पूजा माथुर ने बताया कि अचीवमेंट अवार्ड और डॉ आरके असेरी प्रोफिशिएंसी अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान की प्रदान किए जाएंगे. डॉ माथुर ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य ट्रस्ट वैज्ञानिक ज्ञान, आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है. उत्कृष्ट विशेषज्ञ और युवा चिकित्सकों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान हो और रोगी सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण एनेस्थीसिया सेवाओं को और अधिक सशक्त किया जा सके.

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