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शकीरा के 'हिप्स डोंट लाई' में इस्माइल लंगा ग्रुप ने लगाया राजस्थानी तड़का, वीडियो हुआ वायरल

जयपुर: दुनिया भर में लोकप्रिय रही शकीरा के करीब 20 साल पुरानी हिट सॉन्ग 'हिप्स डोंट लाई' अब थार के लोक संगीत के रंग में रंग गया है. राजस्थान के लोक कलाकारों ने इस ग्लोबल हिट को अपनी पारंपरिक गायकी और वाद्य संगीत के साथ ऐसा नया अंदाज दिया है कि यह सांस्कृतिक फ्यूजन सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

'हिप्स डोंट लाई' और राजस्थानी लोक संगीत का यह मेल इस्माइल लंगा ग्रुप ने तैयार किया है. ग्रुप ने शकीरा के चर्चित गाने की पहचान में बदलाव किए बिना उसे राजस्थान की पारंपरिक लोक गायकी, धुन और संगीत वाद्यों के रंग में पेश किया है. वायरल हो रहे इस फ्यूजन वीडियो में अंतरराष्ट्रीय पॉप संगीत और थार की मिट्टी से जुड़े लोक संगीत का अनोखा संगम दिखाई देता है.

20 साल पुराने ग्लोबल हिट का थार वाला अंदाज: शकीरा का 'हिप्स डोंट लाई' साल 2006 में दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हुआ था. करीब दो दशक बाद राजस्थान के लोक कलाकारों ने इस गाने को अपनी सांस्कृतिक शैली में ढालकर एक अलग पहचान दी है. वीडियो में 'हिप्स डोंट लाई' की परिचित धुन को राजस्थानी लोक गायकी के साथ जोड़ा गया है. पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक संगीत की खास शैली ने इस अंतरराष्ट्रीय गाने को पूरी तरह अलग माहौल दे दिया है. यही वजह है कि इसे सोशल मीडिया पर 'शकीरा का राजस्थानी ग्लो-अप' और थार वाला ट्विस्ट जैसे अंदाज में देखा जा रहा है.

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इस्माइल लंगा ग्रुप ने किया लोक और पॉप का फ्यूजन: इस फ्यूजन के पीछे इस्माइल लंगा और उनका ग्रुप है. लंगा समुदाय राजस्थान की समृद्ध लोक संगीत परंपरा से जुड़ा रहा है. पारंपरिक रूप से लंगा कलाकार राजघरानों के लिए विवाह, जन्म और अन्य मांगलिक अवसरों पर संगीत प्रस्तुत करते रहे हैं. हालांकि, इस्माइल लंगा और उनके साथियों ने इस विरासत को केवल पारंपरिक आयोजनों तक सीमित नहीं रखा. ग्रुप ने राजस्थान की लोक संगीत परंपरा को देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ विदेशों तक पहुंचाया है. ग्रुप भारत के अलावा 25 से अधिक देशों में प्रस्तुति दे चुका है.

'वाका वाका' की रील से आया आइडिया: इस्माइल लांगा ग्रुप के मैनेजर रघुवीर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर 3 मार्च को बस से ट्रैवलिंग के दौरान शकीरा के गाने वाका वाका पर एक रील बनाकर पोस्ट की थी, जिसको काफी लोकप्रियता मिली और उसके बाद उन्हें शकीरा के ही एक और गाने 'हिप डोंट लाई' पर यह फ्यूजन म्यूजिक बनाने का आइडिया आया और आप इसे भी बड़ी तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं. रघुवीर सिंह का कहना है कि इस तरह की क्रिएटिविटी के जरिए वे राजस्थानी फोक म्यूजिक को ग्लोबल बनाना चाहते हैं ताकि जो लोग अंग्रेजी संगीत को पसंद करते हैं उनके कानों तक भी मरुधरा के इन सुरमई कलाकारों कि लोकधुन पहुंच बना सके.