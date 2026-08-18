ETV Bharat / state

शकीरा के 'हिप्स डोंट लाई' में इस्माइल लंगा ग्रुप ने लगाया राजस्थानी तड़का, वीडियो हुआ वायरल

थार के परंपरागत लांगा परिवार के एक कलाकार ने अपने हुनर से एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया.

Ismail Langa group performing
प्रस्तुति देता इस्माइल लंगा ग्रुप (Source - Ismail Langa social media)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 2:43 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: दुनिया भर में लोकप्रिय रही शकीरा के करीब 20 साल पुरानी हिट सॉन्ग 'हिप्स डोंट लाई' अब थार के लोक संगीत के रंग में रंग गया है. राजस्थान के लोक कलाकारों ने इस ग्लोबल हिट को अपनी पारंपरिक गायकी और वाद्य संगीत के साथ ऐसा नया अंदाज दिया है कि यह सांस्कृतिक फ्यूजन सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

'हिप्स डोंट लाई' और राजस्थानी लोक संगीत का यह मेल इस्माइल लंगा ग्रुप ने तैयार किया है. ग्रुप ने शकीरा के चर्चित गाने की पहचान में बदलाव किए बिना उसे राजस्थान की पारंपरिक लोक गायकी, धुन और संगीत वाद्यों के रंग में पेश किया है. वायरल हो रहे इस फ्यूजन वीडियो में अंतरराष्ट्रीय पॉप संगीत और थार की मिट्टी से जुड़े लोक संगीत का अनोखा संगम दिखाई देता है.

20 साल पुराने ग्लोबल हिट का थार वाला अंदाज: शकीरा का 'हिप्स डोंट लाई' साल 2006 में दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हुआ था. करीब दो दशक बाद राजस्थान के लोक कलाकारों ने इस गाने को अपनी सांस्कृतिक शैली में ढालकर एक अलग पहचान दी है. वीडियो में 'हिप्स डोंट लाई' की परिचित धुन को राजस्थानी लोक गायकी के साथ जोड़ा गया है. पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक संगीत की खास शैली ने इस अंतरराष्ट्रीय गाने को पूरी तरह अलग माहौल दे दिया है. यही वजह है कि इसे सोशल मीडिया पर 'शकीरा का राजस्थानी ग्लो-अप' और थार वाला ट्विस्ट जैसे अंदाज में देखा जा रहा है.

पढ़ें: Sacred Spirit Festival : लंगा कलाकारों ने जमाया रंग, आज मोहन की वीणा और अमान-अयान के सितार से निकलेंगीं स्वर लहरियां - Rajasthan Mehrangarh Fort

इस्माइल लंगा ग्रुप ने किया लोक और पॉप का फ्यूजन: इस फ्यूजन के पीछे इस्माइल लंगा और उनका ग्रुप है. लंगा समुदाय राजस्थान की समृद्ध लोक संगीत परंपरा से जुड़ा रहा है. पारंपरिक रूप से लंगा कलाकार राजघरानों के लिए विवाह, जन्म और अन्य मांगलिक अवसरों पर संगीत प्रस्तुत करते रहे हैं. हालांकि, इस्माइल लंगा और उनके साथियों ने इस विरासत को केवल पारंपरिक आयोजनों तक सीमित नहीं रखा. ग्रुप ने राजस्थान की लोक संगीत परंपरा को देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ विदेशों तक पहुंचाया है. ग्रुप भारत के अलावा 25 से अधिक देशों में प्रस्तुति दे चुका है.

'वाका वाका' की रील से आया आइडिया: इस्माइल लांगा ग्रुप के मैनेजर रघुवीर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर 3 मार्च को बस से ट्रैवलिंग के दौरान शकीरा के गाने वाका वाका पर एक रील बनाकर पोस्ट की थी, जिसको काफी लोकप्रियता मिली और उसके बाद उन्हें शकीरा के ही एक और गाने 'हिप डोंट लाई' पर यह फ्यूजन म्यूजिक बनाने का आइडिया आया और आप इसे भी बड़ी तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं. रघुवीर सिंह का कहना है कि इस तरह की क्रिएटिविटी के जरिए वे राजस्थानी फोक म्यूजिक को ग्लोबल बनाना चाहते हैं ताकि जो लोग अंग्रेजी संगीत को पसंद करते हैं उनके कानों तक भी मरुधरा के इन सुरमई कलाकारों कि लोकधुन पहुंच बना सके.

पढ़ें: Special: रेगिस्तान के धोरों की हैं शान लंगा मांगणियार, कला के इन पुजारियों पर कोरोना की पड़ रही मार

परंपरा को बचाने के साथ नए प्रयोग भी: इस्माइल लंगा ग्रुप की खासियत सिर्फ पारंपरिक संगीत को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि उसमें नए प्रयोग करना भी है. ग्रुप ने बॉलीवुड संगीत के साथ लोक धुनों का मेल किया है और समकालीन संगीत के साथ भी प्रयोग किए हैं. ग्रुप की प्रतिभा को लोकप्रिय मंच 'इंडियाज गॉट टैलेंट' पर भी देखा जा चुका है. इसके जरिए राजस्थान की लोक संगीत परंपरा को देश के बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने का मौका मिला. इस ग्रुप का जन्मदिन की मुबारकबाद देने का अंदाज अंग्रेजी लफ्जों के साथ भी काफी पसंद हो रहा है. 'हिप्स डोंट लाई' का यह नया संस्करण भी इसी प्रयोग की कड़ी माना जा रहा है.

शकीरा से थार तक पहुंची संगीत की धुन: 'हिप्स डोंट लाई' को आमतौर पर शकीरा के लैटिन पॉप अंदाज के लिए जाना जाता है. अब उसी गाने को राजस्थानी लोक गायकी और पारंपरिक संगीत के साथ सुनना श्रोताओं के लिए एक बिल्कुल अलग अनुभव बन गया है. इस फ्यूजन में एक तरफ शकीरा के लोकप्रिय गाने की पहचान कायम रहती है. वहीं दूसरी तरफ राजस्थानी लोक संगीत की आवाज, वाद्य और प्रस्तुति इसे थार की जमीन से जोड़ देती है. यही सांस्कृतिक मेल इस वीडियो को खास बना रहा है.

पढ़ें: Jodhpur RIFF 2022: अफ्रीकी धुनों के साथ लंगा गायकों ने जमाया रंग-ए-थार - Rajasthan Hindi News

'लिविंग ट्रेडिशन' की मिसाल: राजस्थान की लोक संगीत परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं, लेकिन इस तरह के प्रयोग बताते हैं कि लोक संगीत सिर्फ अतीत की विरासत नहीं है. यह बदलते समय और नई पीढ़ी के श्रोताओं के साथ खुद को नए रूप में पेश कर सकता है. इस्माइल लंगा ग्रुप की यात्रा इसी बदलाव की कहानी बताती है. एक तरफ कलाकार पीढ़ियों से चली आ रही राजस्थानी संगीत परंपरा से जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ वे बॉलीवुड, आधुनिक संगीत और अब अंतरराष्ट्रीय पॉप संगीत के साथ प्रयोग कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर फ्यूजन को मिल रहा प्यार: शकीरा के 'हिप्स डोंट लाई' और राजस्थानी लोक संगीत के इस मेल को सोशल मीडिया पर खासा पसंद किया जा रहा है. वीडियो को देखने वाले लोग इसे राजस्थान की संस्कृति और वैश्विक संगीत के बीच दिलचस्प पुल के तौर पर देख रहे हैं. यानी करीब 20 साल पहले दुनिया को झुमाने वाला शकीरा का 'हिप्स डोंट लाई' अब थार की लोक धुनों के साथ एक नए अंदाज में सामने है. शकीरा की ग्लोबल हिट और इस्माइल लंगा ग्रुप की राजस्थानी लोक विरासत का यह संगम बताता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और लोक परंपराएं नए प्रयोगों के जरिए दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं.

TAGGED:

HIPS DONT LIE RAJASTHANI VERSION
हिप्स डोंट लाई का राजस्थानी रंग
SHAKIRA SONG HIPS DONT LIE
ISMAIL LANGA GROUP FUSION SONG
ISMAIL LANGA GROUP SONG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.