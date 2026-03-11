ETV Bharat / state

मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण बढ़ सकती है कच्चे तेल की कीमत, भारत में महंगाई बढ़ने के संकेत: राजीव उपाध्याय

मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है. आईएसएम प्रोफेसर ने कहा क्रूड के दाम बढ़ेंगे.

IRAN WAR
पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 6:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: नरेंद्र निषाद

धनबाद: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. खास तौर पर कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है.

इस पूरे मुद्दे पर Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और डीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एलुमनाई अफेयर्स राजीव उपाध्याय से ईटीवी भारत खास बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है. भारत के लिए यह असर और भी व्यापक हो सकता है, क्योंकि देश अपनी तेल जरूरत का करीब 85 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है. इसमें लगभग 50 प्रतिशत तेल जल डमरूमध्य (Strait region) के रास्ते आता है, जो फिलहाल संघर्ष वाले क्षेत्र के करीब है. ऐसे में अगर युद्ध लंबा चलता है तो तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है.

प्रोफेसर राजीव उपाध्याय से बात करते संवाददात नरेंद्र निषाद (ETV Bharat)

प्रो. उपाध्याय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पहले करीब 50–60 डॉलर प्रति बैरल थी, जो बढ़कर 90 डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है. यदि तनाव जारी रहता है तो आने वाले दिनों में यह कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब भी पहुंच सकती है.

उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर करती है. भारत कच्चे तेल की खरीदारी डॉलर में करता है, इसलिए पहले डॉलर खरीदना पड़ता है और उसके बाद तेल की खरीद होती है. ऐसे में अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये की स्थिति पर भी पड़ सकता है. डॉलर के मुकाबले रुपये पर दबाव बढ़ने की भी संभावना रहती है.

तेल के दाम बढ़ने का सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर पड़ता है, क्योंकि परिवहन का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है. ऐसे में परिवहन महंगा होने से उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर बाजार में कीमतों और आम लोगों की जेब पर पड़ता है.

हालांकि भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए हैं. प्रो. उपाध्याय के मुताबिक भारत ने तेल आयात के स्रोतों में डाइवर्सिफिकेशन किया है. पहले भारत मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा देशों से ही तेल खरीदता था, लेकिन अब रूस समेत कई अन्य देशों से भी तेल आयात किया जा रहा है, जिससे सप्लाई का जोखिम कुछ हद तक कम होता है.

इसके अलावा भारत के पास लगभग 15 से 20 दिनों का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी मौजूद रहता है, ताकि आपात स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सके. हालांकि उन्होंने कहा कि तेल के विकल्प के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर काम तो हो रहा है, लेकिन यह तत्काल समाधान नहीं है और इसमें अभी समय लगेगा. फिलहाल भारत को रणनीतिक भंडार बढ़ाने और अलग-अलग देशों से तेल खरीदने की नीति पर और ध्यान देना होगा.

प्रो. उपाध्याय ने यह भी कहा कि अगर मिडिल ईस्ट का यह युद्ध लंबे समय तक चलता है और इसमें दूसरे देश भी शामिल हो जाते हैं, तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और गंभीर हो सकता है. ऐसे हालात में दुनिया में बड़े स्तर पर आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है. उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने पर उद्योगों में बनने वाली वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, जिसका असर सीधे आम जनमानस पर पड़ेगा. साथ ही तेल के दाम बढ़ने पर सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह जनता को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती जैसे कदम उठाए.

ये भी पढ़ें:

देवघर में LPG की रफ्तार धीमी, कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल-ढाबा संचालक परेशान

मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से रांची में एलपीजी को लेकर घबराहट, सिलेंडर के लिए लंबी कतारें

TAGGED:

मिडिल ईस्ट युद्ध का असर
कच्चा तेल 100 डॉलर में
भारत में महंगाई
आईएसएम धनबाद
IRAN WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.