अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस्लामी विद्वान मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी का निधन
मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी के निधन से शैक्षिक, धार्मिक और साहित्यिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 2:23 PM IST
लखनऊ: अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस्लामी विद्वान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य, दारुल उलूम नदवतुल उलेमा के पूर्व अध्यापक और उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं में दर्जनों पुस्तकों के लेखक मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी का निधन हो गया. लंबी बीमारी के बाद सोमवार यानी 29 जून 2026 को 74 वर्ष की आयु में लखनऊ में उन्होंने अंतिम सांस ली.
मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी का जन्म वर्ष 1952 में विद्वान और धार्मिक परिवार में हुआ था. उन्हें हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी का विशेष मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त रहा.
प्रारंभिक और उच्च धार्मिक शिक्षा दारुल उलूम नदवतुल उलेमा लखनऊ से प्राप्त करने के बाद उन्होंने हदीस, दावत और इस्लामी अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल की. इसके बाद इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी रियाज से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और इल्म-ए-हदीस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए.
उन्होंने कई दशकों तक दारुल उलूम नदवतुल उलेमा में अध्यापन किया. जहां वह हदीस के शिक्षक तथा बाद में फैकल्टी ऑफ दावत के डीन भी रहे. इस बीच हजारों विद्यार्थियों ने उनसे हदीस, फिक्ह, दावत और अन्य इस्लामी विषयों की शिक्षा प्राप्त की.
शिक्षा और दावत के प्रसार के उद्देश्य से मौलाना ने जामिया सैयद अहमद शहीद कटौली की स्थापना की, जहां धार्मिक और आधुनिक शिक्षा के समन्वय को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त वह अनेक शैक्षिक, सामाजिक और कल्याणकारी संस्थाओं के संरक्षण एवं नेतृत्व से भी जुड़े रहे.
उन्होंने लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए विभिन्न मदरसों की स्थापना की, जबकि यूनानी मेडिकल कॉलेज सहित अन्य शैक्षिक परियोजनाओं का भी संरक्षण किया. मदरसे के ऐसे विद्यार्थी जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे, उनके लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था भी की गई, जहां शाहीन ग्रुप के सहयोग से सैकड़ों छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.
मौलाना को अरबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था. उन्होंने सीरत, हदीस, फिक्ह, दावत, इस्लामी चिंतन और समकालीन मुद्दों पर दर्जनों पुस्तकें और शोध लेख लिखे, जिनसे देश और विदेश के विद्वतापूर्ण हलकों ने लाभ उठाया. अपनी शैक्षिक सेवाओं के साथ-साथ मौलाना राष्ट्रीय, सामाजिक और विभिन्न पंथों के बीच आपसी सद्भाव स्थापित करने के लिए भी सक्रिय रहे.
बताया जाता है कि पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान उन्होंने शिया-सुन्नी और बरेलवी विचारधाराओं के बीच मतभेद कम करने और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से देश भर का दौरा किया, जिसमें उत्तर प्रदेश की अनेक दरगाहें और खानकाहें भी शामिल थीं.
राजनीतिक मामलों में भी उनकी रुचि रही. वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तीसरे मोर्चे के समर्थन में अनेक बैठकों में भाग लिया और विभिन्न राजनीतिक दलों से मुलाकातें कीं.
हालांकि, यह मोर्चा चुनावी सफलता प्राप्त नहीं कर सका. मौलाना कुछ समय पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इस्तीफा भी दे चुके थे. उनका कहना था कि बोर्ड मुसलमानों की समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है.
इसी प्रकार दारुल उलूम नदवतुल उलेमा से उनकी अलगाव की घटना भी विवाद का विषय बनी. बाद में संस्थान के प्रबंधन ने उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया, जबकि मौलाना का कहना था कि वह संस्थान में सुधारात्मक कदमों के पक्षधर थे. इन मतभेदों के बाद उन्होंने दोबारा नदवतुल उलेमा का रुख नहीं किया.
स्वास्थ्य खराब रहने से लगभग 2 वर्ष पहले तक वे सोशल मीडिया पर लाइव आकर पवित्र कुरआन की तफ्सीर, धार्मिक मार्गदर्शन और समकालीन मुद्दों पर चर्चा करते रहे, जिन्हें आम लोगों के बीच काफी सराहना मिली.
मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी के निधन की खबर से शैक्षिक, धार्मिक और साहित्यिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है. विशेष रूप से नदवतुल उलेमा के शिक्षकों, विद्यार्थियों और उनके श्रद्धालुओं ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी नमाज-ए-जनाजा सोमवार शाम 5 बजे मलिहाबाद में अदा की जाएगी.
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