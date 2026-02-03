ETV Bharat / state

शब-ए-बारात पर आज ये 4 काम कतई न करें, मौलाना फ़रंगी महली की अपील, ऐसे गुजारें रात

लखनऊ: शब-ए-बारात को इस्लाम में मुकद्दस (पवित्र) माना जाता है. इसे माफी की रात भी कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस रात अल्लाह बंदों के लिए माफी के दरवाजे खोल देता है. शब-ए-बारात आज है. इसे लेकर लखनऊ में इस्लामिक सेंटर, ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान मौलाना फ़रंगी महली ने आज के दिन 4 तरह के कामों से दूर रहने की अपील की है. इसके साथ ही रात कैसे गुजारें इस बारे में भी बताया. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.

कब है शब-ए-बारात?: दरअसल, शब-ए-बारात 2026 शाबान के महीने की 15 तारीख को मनाई जाती है. यह आज रात से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगी. शब ए बारात के अगले दिन कई लोग रोजा भी रखते हैं. शब ए बारात को नूरानी, बरकतों और इबादत की मुक़द्दस रात भी कहा जाता है.

शब-ए-बारात को लेकर बैठक. (etv bharat)

ऐसे रात गुजारने की अपील: इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन और इमाम ईदगाह, लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली ने बैठक में कहा कि शब-ए-बारात नूरानी, बरकतों और इबादत की मुक़द्दस रात है. इस रात ख़ालिक़-ए-कायनात अपने बंदों की रोज़ी, उम्र, सेहत और ज़िंदगी से जुड़े फ़ैसले फ़रमाती हैय ऐसे में यह रात ग़फ़लत या फ़िज़ूल कामों में नहीं, बल्कि इबादत, तौबा और दुआ में गुज़ारनी चाहिए.

ये भी अपील की: मौलाना ने कहा कि इस मुबारक रात में बंदे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं. उन्होंने बताया कि 15वीं शबान की रात नफ़्ल नमाज़ें पढ़ना और अगले दिन रोज़ा रखना मस्नून है. उन्होंने अपील की कि जो लोग मरहूम रिश्तेदारों के ईसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाएं, वे प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें.



