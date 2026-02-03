शब-ए-बारात पर आज ये 4 काम कतई न करें, मौलाना फ़रंगी महली की अपील, ऐसे गुजारें रात
इस्लामिक सेंटर, ईदगाह कमेटी और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों ने की बैठक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 8:27 AM IST|
Updated : February 3, 2026 at 8:48 AM IST
लखनऊ: शब-ए-बारात को इस्लाम में मुकद्दस (पवित्र) माना जाता है. इसे माफी की रात भी कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस रात अल्लाह बंदों के लिए माफी के दरवाजे खोल देता है. शब-ए-बारात आज है. इसे लेकर लखनऊ में इस्लामिक सेंटर, ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान मौलाना फ़रंगी महली ने आज के दिन 4 तरह के कामों से दूर रहने की अपील की है. इसके साथ ही रात कैसे गुजारें इस बारे में भी बताया. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
कब है शब-ए-बारात?: दरअसल, शब-ए-बारात 2026 शाबान के महीने की 15 तारीख को मनाई जाती है. यह आज रात से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगी. शब ए बारात के अगले दिन कई लोग रोजा भी रखते हैं. शब ए बारात को नूरानी, बरकतों और इबादत की मुक़द्दस रात भी कहा जाता है.
ऐसे रात गुजारने की अपील: इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन और इमाम ईदगाह, लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली ने बैठक में कहा कि शब-ए-बारात नूरानी, बरकतों और इबादत की मुक़द्दस रात है. इस रात ख़ालिक़-ए-कायनात अपने बंदों की रोज़ी, उम्र, सेहत और ज़िंदगी से जुड़े फ़ैसले फ़रमाती हैय ऐसे में यह रात ग़फ़लत या फ़िज़ूल कामों में नहीं, बल्कि इबादत, तौबा और दुआ में गुज़ारनी चाहिए.
ये भी अपील की: मौलाना ने कहा कि इस मुबारक रात में बंदे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं. उन्होंने बताया कि 15वीं शबान की रात नफ़्ल नमाज़ें पढ़ना और अगले दिन रोज़ा रखना मस्नून है. उन्होंने अपील की कि जो लोग मरहूम रिश्तेदारों के ईसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाएं, वे प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें.
ये 4 काम कतई न करें
- रात में आतिशबाज़ी न करें
- मोटरसाइकिलों से स्टंट कतई न करें
- फ़िज़ूल के कामों से दूर रहें
- असामाजिक कार्यों से परहेज करें
उन्होंने अपील की कि शब-ए-बारात की रात अपने लिए, अपने घरवालों के लिए, देश और क़ौम की तरक़्क़ी, अमन और भाईचारे के लिए दुआ करें. ज़रूरतमंदों, ग़रीबों और बीमारों की मदद कर मरहूमीन को ईसाले सवाब पहुंचाएं. 15 शाबान के रोज़े का एहतमाम किया जाए.
मौलाना खालिद रशीद ने प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया कि शब-ए-बारात के मौक़े पर सुरक्षा और सफ़ाई के पुख़्ता इंतज़ाम किए जाए. बैठक में कई आलाअधिकारी शामिल हुए.
फिरोजाबाद में आज और कल ट्रैफिक डायवर्जन: फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश के तहत तीन फरवरी व चार फरवरी 2026 को शाम 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा. कोटला चुंगी, क्लब चौराहा, सेंट्रल चौराहा, नालबंद, गांधी पार्क सहित अन्य संवेदनशील चौराहों पर ई-रिक्शा, ऑटो एवं भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
इन मार्गों पर रहेगा रूट डायवर्जन
- टूण्डला की ओर से जरौली कट होते हुए फिरोजाबाद शहर में प्रवेश करने वाले सभी भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. इटावा व आगरा की ओर जाने वाले भारी वाहन नये बाईपास से गुजरेंगे.
- शिकोहाबाद की ओर से पायनियर पुल (बिल्टीगढ़ मोड़) मक्खनपुर होते हुए शहर में आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, इन्हें भी नये बाईपास से निकाला जाएगा.
- विजयपुरा तिराहा एवं डबरई-आसफाबाद से आने वाले भारी वाहन बम्बा चौराहा होते हुए बाईपास से जाएंगे.
- रहना पुलिया कट से आने वाले सभी वाहन लालऊ रोड होते हुए नये बाईपास की ओर जाएंगे.
- फतेहाबाद की ओर से आने वाले वाहन सोफीपुर पुल से रसूलपुर होते हुए आसफाबाद बाईपास से गुजरेंगे।
- बम्बा चौराहा से कोटला चुंगी रोड की ओर शहर में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, वाहन नये बाईपास से भेजे जाएंगे.
- ककरऊ कोठी से क्लब चौराहा की ओर आने वाले वाहन शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेंगे और उन्हें सीधे नये बाईपास की ओर मोड़ा जाएगा.
ये भी पढ़ेंः डेवलपमेंट की राह पर यूपी का यह शहर; एक साल के अंदर बदल जाएगी तस्वीर