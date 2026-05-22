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लखनऊ में बकरीद पर एडवाइजरी जारी; मौलाना फरंगी महली बोले- "खुले में न करें कुर्बानी, मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ें"

इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर अहम एडवाइजरी जारी की है.

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली (Photo credit: इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:28 PM IST

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Updated : May 22, 2026 at 7:35 PM IST

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लखनऊ : इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर अहम एडवाइजरी जारी की है. लखनऊ में जारी इस एडवाइजरी में मुसलमानों से अपील की गई है कि कुर्बानी के दौरान साफ-सफाई, कानून और सामाजिक संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए.

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली (Video credit: इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया)

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपील कि ईद-उल-अजहा पर केवल उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर किसी प्रकार की कानूनी पाबंदी न हो. उन्होंने अपील की कि कुर्बानी करते वक्त न कोई फोटो खींची जाए न कोई वीडियो लिया जाए न उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए.

उन्होंने कुर्बानी खुले स्थान, सड़क, गली या सार्वजनिक जगहों पर न करने की हिदायत दी गई है. उन्होंने कहा कि ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए. हर साल की तरह इस साल भी सड़कों पर नमाज अदा न की जाए.

एडवाइजरी जारी
एडवाइजरी जारी (Photo credit: इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया)


उन्होंने अपील की कि साफ-सफाई को लेकर भी विशेष जोर दिया जाये. एडवाइजरी में कहा गया है कि जानवरों की गंदगी सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकी जाए और नगर निगम के कूड़ेदानों का इस्तेमाल किया जाए. जानवरों का खून नालियों में बहाने से बचने और उसे जमीन में दफन करने की सलाह दी गई है.


एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि गोश्त को अच्छी तरह पैक कर जरूरतमंदों में बांटा जाए तथा उसका एक तिहाई हिस्सा गरीबों को जरूर दिया जाए. नमाज के बाद सख्त गर्मी से राहत, अपने घर वालों के साथ-साथ देश में अमन व शांति और बार्डर पर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की हिफाजत के लिये विशेष दुआयें की जाएं.

यह भी पढ़ें : मेरठ: बकरीद की तैयारियों को लेकर डीएम से मिले नायाब शहर काजी, बिजली-पानी और 15 मिनट नमाज की मांग

Last Updated : May 22, 2026 at 7:35 PM IST

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