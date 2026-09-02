कैदियों को भा रही 'गीता की राह', Iskcon में युवा बंदियों के लिए शुरू होगा विशेष डिप्लोमा कोर्स
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कैदियों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाने की स्कॉन (ISKCON) मंदिर द्वारा एक अनोखी पहल चलाई जा रही है.
Published : September 2, 2026 at 6:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कैदियों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाने के लिए स्कॉन (ISKCON) मंदिर द्वारा एक अनोखी पहल चलाई जा रही है. जेल में बंद 18 से 21 वर्ष के युवा कैदियों के जीवन में बदलाव लाने और उन्हें अपराध का रास्ता छुड़ाकर सही दिशा में मोड़ने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है.
द्वारका स्थित इस्कॉन (ISKCON) मंदिर के प्रतिनिधि परम चेतना दास ने बताया कि इस्कॉन मंदिर द्वारा तिहाड़ जेल के गेट नंबर 5 पर युवा कैदियों के लिए 6 महीने का विशेष डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जा रहा है. इस कोर्स के माध्यम से युवाओं को भगवद्गीता के सार और आध्यात्मिक शिक्षाओं के जरिए सही मार्गदर्शन दिया जाएगा.
हर 15 दिन में लगती है 'संस्कार और भक्ति' की क्लास
परम चेतना दास ने बताया कि मंदिर की ओर से पिछले 6 वर्षों से तिहाड़ जेल के कैदियों को गीता के उपदेशों के माध्यम से सुधारने का काम नियमित रूप से किया जा रहा है. संस्था के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद के समय से ही कैदियों को आध्यात्मिक शिक्षा देने की परंपरा चली आ रही है. इसी क्रम में इस्कॉन की वरिष्ठ प्रचारकों और सेवकों की टीम हर 15 दिन में तिहाड़ जेल जाती है. जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हॉल में कैदियों को एकत्रित कर कीर्तन का आयोजन किया जाता है, भगवद्गीता के श्लोकों का व्यावहारिक अर्थ समझाया जाता है, धार्मिक पुस्तकें वितरित की जाती हैं तथा कैदियों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जाता है.
मानसिक व आध्यात्मिक सुधार पर जोर
इस्कॉन के प्रतिनिधियों के अनुसार, कम उम्र में अनजाने में या संगति के प्रभाव में आकर अपराध करने वाले युवाओं को जेल में उचित माहौल और सही दिशा निर्देश का अभाव रहता है. इस 6 महीने के डिप्लोमा कोर्स का मुख्य लक्ष्य युवा बंदियों के दृष्टिकोण और सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना है. इसके माध्यम से उन्हें यह अहसास कराया जाएगा कि वे केवल एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं. साथ ही जीवन में कर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करके कैसे एक जिम्मेदार व सुसंस्कृत नागरिक बना जा सकता है.
4,000 से अधिक कैदियों के जीवन में आया बदलाव
जेल नंबर-4 का उदाहरण देते हुए परम चेतना दास ने बताया कि वर्तमान में लगभग 4,000 कैदियों को नियमित रूप से आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया जा रहा है. इसके बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं. जन्माष्टमी जैसे पावन पर्वों से पहले उनके भीतर भक्ति और परिवर्तन का यह रूप साफ दिखाई देता है. आयोजकों को उम्मीद है कि 6 महीने के इस डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने के बाद ये युवा जेल से रिहा होकर समाज की मुख्यधारा में लौटेंगे और एक बेहतर व जिम्मेदार इंसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे.
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