यूपी में सक्रिय ISIS मॉड्यूल; भाई डॉक्टर, बहन कर रही MBBS, आखिर आतंकी संगठन से कैसे जुड़ा हारिश अली
BDS द्वितीय वर्ष का छात्र है हारिश अली, गिरफ्तारी के बाद मुरादाबाद रवाना हुए परिजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 3:03 PM IST
सहारनपुर: यूपी ATS को बीते रविवार को ही मुरादाबाद में बड़ी सफलता मिली. ATS ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े BDS के 19 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया. पकड़ा गया छात्र सहारनपुर के थाना कुतुबशेर इलाके के मानकमऊ का रहने वाला हारिश अली है. वह BDS द्वितीय वर्ष का छात्र है, जो मुरादाबाद के एक मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है. आरोप है कि हारिश अली आतंकी संगठन ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए काम करता था. ATS को युवक के पास आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत भी हाथ लगे हैं. ATS हारिश अली से पूछताछ कर रही है. वहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की खबर से परिजन हैरान हैं. पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इधर, सुचना मिलते ही हारिश के परिजन मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए हैं.
सहारनपुर से पकड़े गए हैं कई संदिग्ध: बता दें कि इससे पहले भी कई संदिध सहारनपुर से पकड़े जा चुके हैं. देखने में आया है कि आतंकी संगठनों ने वेल एजुकेटेड लोगों को संगठन से जोड़ना शुरू कर दिया है. मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों को सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है. पिछले दिनों सहारनपुर के अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर आकिल की गिरफ्तारी के बाद यूपी समेत कई जगहों से बड़ी संख्या में डॉक्टर गिरफ्तार किए गए थे. डॉक्टर आकिल अहमद भी सहारनपुर के उसी इलाके में किराए पर रहता था, जहां मुरादाबाद में पकड़े गए BDS छात्र हारिश अली का मकान है.
क्या कहते हैं हारिश के पड़ोसी: ETV भारत की टीम ने मानकमऊ में जाकर हारिश अली के घर जायजा लिया. उनके घर के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ लगी मिली. हालांकि, आलीशान कोठी में घर का कोई सदस्य नहीं मिला. हारिश की गिरफ्तारी के बाद सभी परिजन मुरादाबाद चले गए हैं. पड़ोसियों ने बताया कि उनका परिवार लंबे समय से यहां रहता है. उनके दादा-परदादा इलाके के बड़े जमींदारों में थे. हारिश के पिता वर्तमान में एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं. हारिश का बड़ा भाई MBBS, MD है. उसकी बहन भी MBBS की कर रही है. पड़ोसियों के मुताबिक हारिश के परिवार का किसी से कभी कोई विवाद नहीं हुआ. उन्होंने कभी हारिश को किसी गलत संगत में नहीं देखा. वह पढ़ाई के लिए अक्सर बाहर ही रहता था और कभी-कभी ही घर आता था.
ISIS का सक्रिय सदस्य: हारिश की रविवार को हुई गिरफ्तारी के बाद ATS ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि वह उत्तर प्रदेश सहित भारत के अन्य राज्यों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के आतंकी मॉडयूल के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा था. लोगों को भड़काने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने तथा ग्रुप्स बनाकर आतंकी गतिविधियों में लोगों को शामिल करने के लिए प्रेरित करता था.
बनाए थे कई ग्रुप्स: अभियुक्त देश में ISIS मॉड्यूल के हैंडलरों व ISIS के अन्य मुजाहिद साथियों के साथ जुड़कर चुनी गई लोकतान्त्रिक सरकार गिराकर खिलाफत व्यवस्था के अंतर्गत शरिया कानून लाना चाहता था. हारिश ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्माें जैसे इंस्टाग्राम व इनक्रिप्टेड एप्स यथा सेशन व डिसकॉर्ड आदि पर छद्म नामों से वीपीएन आदि प्रयोग करते हुए ISIS समर्थित ग्रुप्स बनाए थे. उसमें ज्यादा से ज्यादा जेहादी ख्याल रखने वाले लोगों को रिक्रूट कर रहा था. इन ग्रुपों में ISIS के मीडिया चैनलों, पत्रिकाओं, प्रचार-प्रसार की सामग्रियों, आतंकी विचारधाराओं व मारे गए आतंकियों के चित्र, वीडियो व ऑडियो साझा करता था.
लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता: हारिश का नेटवर्क भारत के साथ साथ पाकिस्तान तथा विदेश के अन्य हैंडलरों के साथ भी था. भारत में ISIS के आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए 'अल इत्तिहाद मीडिया फाउंडेशन' ग्रुप भी बनाया था. हारिश ने बताया कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता है और शरिया कानून लागू कर खिलाफत व्यवस्था, जो ISIS का एक मात्र उद्देश्य है, को जंग-ए-जेहाद कर स्थापित करना चाहता था. जिसके लिए ग्रुप्स में लोगों को फिदायीन हमले करने के लिए प्रेरित करता था.
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