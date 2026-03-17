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यूपी में सक्रिय ISIS मॉड्यूल; भाई डॉक्टर, बहन कर रही MBBS, आखिर आतंकी संगठन से कैसे जुड़ा हारिश अली

सहारनपुर: यूपी ATS को बीते रविवार को ही मुरादाबाद में बड़ी सफलता मिली. ATS ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े BDS के 19 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया. पकड़ा गया छात्र सहारनपुर के थाना कुतुबशेर इलाके के मानकमऊ का रहने वाला हारिश अली है. वह BDS द्वितीय वर्ष का छात्र है, जो मुरादाबाद के एक मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है. आरोप है कि हारिश अली आतंकी संगठन ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए काम करता था. ATS को युवक के पास आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत भी हाथ लगे हैं. ATS हारिश अली से पूछताछ कर रही है. वहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की खबर से परिजन हैरान हैं. पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इधर, सुचना मिलते ही हारिश के परिजन मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए हैं.

सहारनपुर में क्या कहते हैं हारिश के पड़ोसी, सुनिए. (Video Credit; ETV Bharat)

सहारनपुर से पकड़े गए हैं कई संदिग्ध: बता दें कि इससे पहले भी कई संदिध सहारनपुर से पकड़े जा चुके हैं. देखने में आया है कि आतंकी संगठनों ने वेल एजुकेटेड लोगों को संगठन से जोड़ना शुरू कर दिया है. मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों को सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है. पिछले दिनों सहारनपुर के अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर आकिल की गिरफ्तारी के बाद यूपी समेत कई जगहों से बड़ी संख्या में डॉक्टर गिरफ्तार किए गए थे. डॉक्टर आकिल अहमद भी सहारनपुर के उसी इलाके में किराए पर रहता था, जहां मुरादाबाद में पकड़े गए BDS छात्र हारिश अली का मकान है.

क्या कहते हैं हारिश के पड़ोसी: ETV भारत की टीम ने मानकमऊ में जाकर हारिश अली के घर जायजा लिया. उनके घर के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ लगी मिली. हालांकि, आलीशान कोठी में घर का कोई सदस्य नहीं मिला. हारिश की गिरफ्तारी के बाद सभी परिजन मुरादाबाद चले गए हैं. पड़ोसियों ने बताया कि उनका परिवार लंबे समय से यहां रहता है. उनके दादा-परदादा इलाके के बड़े जमींदारों में थे. हारिश के पिता वर्तमान में एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं. हारिश का बड़ा भाई MBBS, MD है. उसकी बहन भी MBBS की कर रही है. पड़ोसियों के मुताबिक हारिश के परिवार का किसी से कभी कोई विवाद नहीं हुआ. उन्होंने कभी हारिश को किसी गलत संगत में नहीं देखा. वह पढ़ाई के लिए अक्सर बाहर ही रहता था और कभी-कभी ही घर आता था.