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बीजेपी ऑफिस पर ग्रेनेड ब्लास्ट में शिमला का युवक गिरफ्तार, ISI से जुड़े हैं तार

चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस पर हमले के बाद की तस्वीर ( PIC CREDIT: ANI )

शिमला: सेक्टर-37 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर हुए ग्रेनेड हमले की गुत्थी सुलझा ली है. इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक हैंड ग्रेनेड, एक 30 बोर जिगाना पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.

हैरानी की बात ये है कि आरोपियों में हिमाचल के शिमला का एक युवक भी शामिल है. आरोपी की पहचान रूबल चौहान निवासी गांव ठाणा, जिला शिमला के रूप में हुई है. युवक इस मॉड्यूल में कब और कैसे शामिल हुआ. क्या उसके साथ और लोग भी इसमें शामिल हैं. ये जांच का विषय है.

पाकिस्तान और यूरोप से जुड़े तार

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इस मॉड्यूल के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं. यह मॉड्यूल पुर्तगाल और जर्मनी में बैठे विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर काम कर रहा था. ये आरोपी एक बेहद जटिल और संरचित नेटवर्क का हिस्सा थे. इसमें कई कट आउट मॉड्यूल और सब हैंडलर शामिल थे, ताकि हमले की साजिश को गुप्त रखा जा सके. हमने हमले में शामिल दो मुख्य आरोपियों की भी पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है.'

कैसे पहुंचाई गई हथियारों की खेप?

एआईजी स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC), दीपक पारिक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों द्वारा हैंड ग्रेनेड, हथियार और जिंदा कारतूसों की एक खेप ट्रांसपोर्ट की गई थी, जो कई गुर्गों के द्वारा होती हुयी अंतिम आरोपियों को प्राप्त हुयी थी. पुर्तगाल स्थित हैंडलर के निर्देशों पर आरोपियों ने हमले को अंजाम देने के लिए आपसी तालमेल किया था.

कानूनी कार्रवाई