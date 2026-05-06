पाल्क स्ट्रेट पार करने वाले 7 साल के इशांक सिंह को सम्मान, JSCA और CCC ने किया सम्मानित
श्रीलंका और भारत के बीच पाक स्ट्रेट को पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले इशांक को JSCA और CCC ने सम्मानित किया है.
Published : May 6, 2026 at 7:16 PM IST
रांची: सात वर्षीय बाल तैराक इशांक सिंह ने कम उम्र में बड़ा कारनामा कर इतिहास रच दिया है. भारत और श्रीलंका के बीच स्थित चुनौतीपूर्ण पाक स्ट्रेट को पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले इशांक को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) और कंट्री क्रिकेट क्लब (CCC) की ओर से सम्मानित किया गया.
इशांक सिंह की उपलब्धि की सराहना
JSCA और CCC द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में इशांक सिंह की इस अद्भुत उपलब्धि की सराहना की गई. इशांक ने 30 अप्रैल 2026 को श्रीलंका के तलईमन्नार से तैराकी शुरू कर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक करीब 29 किलोमीटर की दूरी महज 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें ‘यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर’ और ‘2026 OWSAT वर्ल्ड रिकॉर्ड’ जैसे खिताबों से नवाजा गया.
इशांक के कोच और माता पिता भी सम्मानित
समारोह में इशांक के कोच बजरंग को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिनके मार्गदर्शन में CCC स्विमिंग पूल से ही इशांक ने अपनी तैराकी की शुरुआत की थी. इसके साथ ही उनके माता-पिता को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और उनके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाई.
गौरव का क्षण
इस मौके पर JSCA के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, सचिव सौरभ तिवारी, उपाध्यक्ष संजय पांडेय, संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम और CCC के कोषाध्यक्ष विनय बिहारी कर्ण सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे. सभी ने इशांक की उपलब्धि को राज्य और देश के लिए गौरव का क्षण बताया.
इशांक ने दिया इच्छाशक्ति का परिचय: अजय नाथ शाहदेव
JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि जिस उम्र में बच्चे तैराकी सीख रहे होते हैं, उस उम्र में इशांक सिंह ने दुनिया को अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है. उन्होंने कहा कि इशांक सिंह की यह सफलता देशभर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि JSCA और CCC भविष्य में भी ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग करते रहेंगे.
कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने इशांक सिंह को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनके इस ऐतिहासिक सफर को लंबे समय तक यादगार बताया.
ये भी पढ़ें- तैराक इशांक ने परिजनों के साथ राज्यपाल से की मुलाकात, 7 साल की उम्र में पाक स्ट्रेट पार कर रचा इतिहास
धुर्वा डैम से निकला चैंपियन: इशांक ने ‘पाक स्ट्रेट’ पार कर बनाया विश्व रिकॉर्ड, जानें कामयाबी के पीछे की पूरी कहानी
झारखंड के नन्हे तैराक का कमाल, 7 साल के इशांक ने 29 किमी समुद्री स्ट्रेट पार कर रचा इतिहास