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ईशान ग्वाल बने यूपी ताइक्वांडो के नए प्रदेशाध्यक्ष, कहा- खिलाड़ियों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे

ईशान ग्वाल बने यूपी ताइक्वांडो के नए प्रदेशाध्यक्ष ( Photo Credit; ETV Bharat )