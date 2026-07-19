ईशान ग्वाल बने यूपी ताइक्वांडो के नए प्रदेशाध्यक्ष, कहा- खिलाड़ियों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे
ईशान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचाने की होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 6:10 PM IST
बरेली: फरीदपुर के दिवंगत विधायक श्याम बिहारी ग्वाल के बेटे ईशान ग्वाल को उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है. यह निर्णय एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया. पहले यह जिम्मेदारी स्वर्गीय श्याम बिहारी ग्वाल के पास थी. उनके निधन के बाद ईशान ग्वाल को यह दायित्व सौंपा गया है.
नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ईशान ग्वाल ने कहा कि उनके पिता हमेशा खिलाड़ियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे. उनका सपना था कि प्रदेश का हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए. वह उसी सोच और विरासत को आगे बढ़ाते हुए खिलाड़ियों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे.
ईशान ग्वाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ताइक्वांडो के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन पर्याप्त संसाधन, बेहतर प्रशिक्षण और अवसरों की कमी के कारण उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का पूरा मंच नहीं मिल पाता. उनकी प्राथमिकता खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचाने की होगी.
उन्होंने बताया कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश में ताइक्वांडो को और अधिक प्रोत्साहन देने, खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं बढ़ाने और इस खेल को सरकारी स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने के संबंध में चर्चा करेंगे. उनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ताइक्वांडो के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने ईशान ग्वाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी है.
ये भी पढ़ें- संतकबीरनगर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती; बोले- "गौ माता की रक्षा और राष्ट्र माता घोषित करवाना सच्चे सनातनी का परम कर्तव्य"