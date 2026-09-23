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मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया; लखनऊ की बैठक में लिया फैसला

लखनऊ में BSP के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक. ( Photo Credit: Mayawati X Handle )

लखनऊ: बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है. लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं. साथ ही 45 प्रत्याशी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंत्र देंगी. साथ ही जो टास्क दिया था, उसका फीडबैक लेंगी. बैठक में शामिल होने के लिए ईशान आनंद भी पहुंचे हैं. बैठक के दौरान मायावती ने भतीजे ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है. बसपा मुख्यालय से अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) ईशान ने लिया पैर छूकर आशीर्वाद: बसपा सुप्रीमो मायावती मीटिंग में शामिल होने आईं तो साथ में उनके भाई और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और ईशान आनंद मौजूद रहे. मायावती जब मीटिंग में पहुंचीं तो उनके आसपास काफी देर तक आनंद कुमार और ईशान आनंद खड़े रहे. ईशान ने बुआ मायावती के पैर छूए. मायावती ने उन्हें आशीर्वाद दिया. इसके बाद मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया. बैठने की व्यवस्था बदली: इस बार पार्टी मुख्यालय पर बसपा सुप्रीमो को मीटिंग में कुछ बदलाव देखने को मिले. पहले जहां मायावती बैठती हैं, उनके दाएं तरफ तीन कुर्सियां लगती थीं. इन पर कभी आकाश आनंद अपने पिता आनंद कुमार और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बैठते थे.