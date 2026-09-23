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मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया; लखनऊ की बैठक में लिया फैसला

फिलहाल, पार्टी के अंदर उठापटक के बीच आज मायावती छोटे भतीजे ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है.

लखनऊ में BSP के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक.
लखनऊ में BSP के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक. (Photo Credit: Mayawati X Handle)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 1:00 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 1:05 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है. लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक में यह फैसला लिया गया.

बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं. साथ ही 45 प्रत्याशी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंत्र देंगी.

साथ ही जो टास्क दिया था, उसका फीडबैक लेंगी. बैठक में शामिल होने के लिए ईशान आनंद भी पहुंचे हैं. बैठक के दौरान मायावती ने भतीजे ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है.

बसपा मुख्यालय से अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

ईशान ने लिया पैर छूकर आशीर्वाद: बसपा सुप्रीमो मायावती मीटिंग में शामिल होने आईं तो साथ में उनके भाई और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और ईशान आनंद मौजूद रहे. मायावती जब मीटिंग में पहुंचीं तो उनके आसपास काफी देर तक आनंद कुमार और ईशान आनंद खड़े रहे. ईशान ने बुआ मायावती के पैर छूए. मायावती ने उन्हें आशीर्वाद दिया. इसके बाद मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया.

बैठने की व्यवस्था बदली: इस बार पार्टी मुख्यालय पर बसपा सुप्रीमो को मीटिंग में कुछ बदलाव देखने को मिले. पहले जहां मायावती बैठती हैं, उनके दाएं तरफ तीन कुर्सियां लगती थीं. इन पर कभी आकाश आनंद अपने पिता आनंद कुमार और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बैठते थे.

बैठक में पहुंचीं बसपा सुप्रीमो मायावती.
बैठक में पहुंचीं बसपा सुप्रीमो मायावती. (Photo Credit: ETV Bharat)

अब सिर्फ मायावती की हीं कुर्सी वहां पर लगी है. दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस यूकेश सिंह मीटिंग में पहुंचे. वह अग्रिम पंक्ति में जरूर बैठे, लेकिन इस बार दाएं साइड नहीं, बाएं साइड बैठे. आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया गया है. इसलिए अब उधर कोई कुर्सी भी नहीं लगाई गई है.

सीटिंग प्लान चेंज कर दिया गया. ईशान आनंद अपने पिता आनंद कुमार के साथ नेताओं की अग्रिम पंक्ति में बैठे. इसके अलावा पहली बार यहां पर पोडियम भी लगाया गया है, जिस पर मायावती के आने से पहले जोरदार नारेबाजी की गई.

बैठक में शामिल बसपा पदाधिकारी.
बैठक में शामिल बसपा पदाधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

पहली बार लगा पोडियम: इसी पोडियम पर इस बार पदाधिकारियों को अपनी बात रखने का भी मौका मायावती दे सकती हैं. इससे पहले बैठक में ऐसा कभी नहीं होता था. बसपा सुप्रीमो ही मीटिंग को संबोधित करती थीं और मीटिंग समाप्त हो जाती थी. चुनाव को ध्यान में रखते हुए मायावती अपने नेताओं की बात सुनेंगी और फिर उस पर कोई दिशानिर्देश जारी करेंगी.

फिलहाल, पार्टी के अंदर उठापटक के बीच आज मायावती छोटे भतीजे ईशान आनंद के लिए बड़ा फैसला ले सकती हैं. उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर या फिर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना सकती हैं. जो पद उन्होंने बड़े भतीजे आकाश आनंद को सौंपा था.

दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे यूकेश सिंह (नीला जैकेट)
दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे यूकेश सिंह (नीला जैकेट) (Photo Credit: ETV Bharat)

ईशान को मिली बड़ी जिम्मेदारी: यह चर्चा पहले से चल रही थी कि मायावती छोटे भतीजे ईशान आनंद के लिए बड़ा फैसला ले सकती हैं. उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर या फिर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना सकती हैं. अंत में यह सही साबित हुई और ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया है. क्योंकि हाल ही में भतीजी दीपिका आनंद की सियासत में एंट्री पर ब्रेक लगा दिया है. अब ईशान आनंद ही मायावती के सबसे चहेते बन गए हैं.

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Last Updated : September 23, 2026 at 1:05 PM IST

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