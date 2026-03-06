ETV Bharat / state

ISFFA 2026: 'छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम' दूसरी सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, युवा फिल्मकार एस अंशु धुरंधर को सम्मान, 70 देशों से आई थी एंट्री

जवाब: वह पल जीवन के सबसे यादगार क्षणों में से एक था. जब मंच से नाम घोषित हुआ तो कुछ सेकंड के लिए विश्वास ही नहीं हुआ. लंबे समय तक मेहनत और शोध के बाद जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलती है तो वह एहसास शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता. उस समय अपना शहर, अपना राज्य और उन सभी लोगों की याद आई जिन्होंने इस सफर में साथ दिया.

चार चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद उनकी फिल्म को यह सम्मान मिला. इस अवसर पर ETV Bharat ने फिल्मकार एस अंशु धुरंधर से खास बातचीत की. बातचीत में उन्होंने अपनी फिल्म, रिसर्च, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया.

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के लिए एक गर्व करने का मौका मिला है. राज्य के युवा फिल्मकार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है. बलौदाबाजार जिले के युवा फिल्मकार एस अंशु धुरंधर को प्रतिष्ठित ISFFA (International Star Film Festival Awards) में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिला है. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इस महोत्सव में दुनिया के 70 से अधिक देशों से सैकड़ों फिल्मों की प्रविष्टियां आई थीं.

जवाब: (अंशु ने मुस्कुराते हुए बताया) कई ऐसे क्षण हैं जो हमेशा याद रहेंगे. जब पहली बार कैमरे के सामने उस ऐतिहासिक कहानी को जीवंत होते देखा तो लगा कि सपना धीरे-धीरे साकार हो रहा है. एक और खास पल वह था जब फिल्म की पहली स्क्रीनिंग हुई और दर्शकों ने सराहना की. उस समय महसूस हुआ कि मेहनत सही दिशा में जा रही है.

सवाल: क्या पहले से उम्मीद थी कि फिल्म इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में चयनित होगी?

जवाब: उम्मीद जरूर थी, लेकिन इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, यह सोचा नहीं था. इस महोत्सव में दुनिया के 70 देशों से सैकड़ों फिल्मों की प्रविष्टियां आई थीं. चार चरणों की कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद ही फिल्मों को अंतिम सूची में जगह मिली. किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी खुशी यह होती है कि उसका काम लोगों तक पहुंचे और सराहा जाए.

जानिए किस डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला अवॉर्ड

अंशु धुरंधर की यह डॉक्यूमेंट्री छत्तीसगढ़ के जननायक दाऊ चिंताराम टिकरिहा के जीवन और संघर्ष पर आधारित है. इसका नाम 'छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम' है. अंशु ने बताया कि इस विषय को चुनने के पीछे एक खास वजह थी. बचपन से ही उन्होंने दाऊ चिंताराम टिकरिहा के बारे में कई कहानियां सुनी थीं. समाज में उनके योगदान और संघर्ष की गाथा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया. अंशु के अनुसार उन्हें हमेशा लगता था कि इतनी बड़ी शख्सियत की कहानी को व्यापक स्तर पर सामने लाया जाना चाहिए. यही सोच धीरे-धीरे एक फिल्म के विचार में बदल गई.

अवॉर्ड मिलने के बाद फिल्मकार एस अंशु धुरंधर ने ETV Bharat से विशेष बातचीत की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नौ साल की रिसर्च और कई चुनौतियां

इस फिल्म को बनाने में करीब नौ साल का समय लगा. अंशु बताते हैं कि रिसर्च का यह दौर आसान नहीं था. उन्हें पुराने दस्तावेज़ों, किताबों, पत्रों और ऐतिहासिक संदर्भों की तलाश करनी पड़ी. कई बार दूर-दराज के गांवों में जाकर लोगों से बातचीत करनी पड़ी ताकि घटनाओं की सटीक जानकारी मिल सके. सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां अलग-अलग स्रोतों में बिखरी हुई थीं. उन्हें एक साथ जोड़ना और सही संदर्भ में प्रस्तुत करना बेहद कठिन काम था. इसके अलावा सीमित संसाधनों में काम करना भी चुनौतीपूर्ण रहा. लेकिन उनका मानना है कि अगर विषय के प्रति लगाव और जुनून हो तो मुश्किल रास्ते भी पार किए जा सकते हैं.

कोलकाता में स्क्रीनिंग के दौरान मिला अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म की स्क्रीनिंग विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी. अंशु बताते हैं कि स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही. कई लोगों ने फिल्म खत्म होने के बाद उनसे बातचीत की और विषय की गहराई की सराहना की. कुछ दर्शकों ने यह भी कहा कि इस तरह की कहानियां भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को समझने में मदद करती हैं.

बचपन से शुरू हुआ रचनात्मक सफर

अंशु धुरंधर का रचनात्मक सफर बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था. उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही पढ़ने और लिखने का शौक था. करीब नौ साल की उम्र में उन्होंने लेखन की शुरुआत की. स्कूल के दिनों में ही वे छोटी-छोटी कहानियां और लेख लिखा करते थे. समय के साथ उनका झुकाव फिल्म निर्माण की ओर बढ़ा और 16 साल की उम्र में उन्होंने कैमरे के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे यह रुचि एक पेशेवर जुनून में बदल गई और उन्होंने फिल्मों के माध्यम से कहानियां कहने का रास्ता चुन लिया.

छोटे शहरों के युवाओं के लिए संदेश

जब उनसे पूछा गया कि छोटे शहरों के युवाओं को फिल्म निर्माण में आने के लिए क्या सलाह देंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी शहर या संसाधनों की मोहताज नहीं होती. उनका मानना है कि आज के दौर में तकनीक ने बहुत कुछ आसान कर दिया है. अगर किसी के पास कहानी है और उसे कहने का जुनून है, तो वह कहीं से भी शुरुआत कर सकता है. उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे लगातार सीखते रहें, प्रयोग करते रहें और अपने सपनों पर विश्वास रखें.

नई फिल्में और किताबें भी निर्माणाधीन

अंशु धुरंधर ने बताया कि फिलहाल उनकी तीन नई फिल्में और दो किताबें निर्माणाधीन हैं. हालांकि उन्होंने इन परियोजनाओं के बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर बताया कि इनका विषय भी समाज और इतिहास से जुड़ा होगा. उनका प्रयास रहेगा कि इन कहानियों के माध्यम से लोगों को नई दृष्टि मिले और समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जा सके.

अंशु धुरंधर का मानना है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में अनगिनत कहानियां छिपी हुई हैं. उन्होंने कहा कि यहां की संस्कृति, इतिहास और लोकजीवन में ऐसे कई विषय हैं जिन्हें दुनिया के सामने लाया जा सकता है. उनकी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में वे ऐसी फिल्में बनाएं जो न केवल मनोरंजन करें बल्कि समाज को सोचने पर भी मजबूर करें.

कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिली पहचान

अब तक अंशु धुरंधर के काम को 10 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में चयन और सम्मान मिल चुका है. वे अब तक पांच फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं और चार किताबें लिख चुके हैं. कम उम्र में मिली यह उपलब्धि यह साबित करती है कि अगर किसी के पास स्पष्ट लक्ष्य और मेहनत करने की लगन हो तो वह सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी सफलता हासिल कर सकता है.

बलौदाबाजार के लिए गर्व का क्षण

अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली इस उपलब्धि ने बलौदाबाजार जिले का नाम रोशन किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सफलता न केवल अंशु धुरंधर की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा है. यह कहानी बताती है कि छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें सच किया जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिली यह पहचान छत्तीसगढ़ की रचनात्मक क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दिलाने वाली साबित हो रही है.