न शब्द, न रोशनी, न आवाज़...मां की उंगलियां बनीं आंख और कान; सारा ने रच दिया इतिहास
लखनऊ की सारा मोइन ने दुर्लभ बीमारी के बावजूद अपनी शारीरिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए ISC कक्षा 12 में 98.75% अंक हासिल किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 5:12 PM IST
रिपोर्ट- खुर्शीद अहमद
लखनऊ: लखनऊ की सारा मोइन आज हर किसी के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई हैं. हर परीक्षा से पहले उनकी मां उनकी हथेली पर उंगली से अक्षर बनाकर पाठ दोहराती थीं. सारा उन अक्षरों को जोड़कर शब्द और फिर वाक्य बनाकर सवालों को समझती थीं.
देख नहीं सकतीं, सुन नहीं सकतीं और बोल भी नहीं पातीं, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद सारा की ISC कक्षा 12 की मार्कशीट उनकी अद्भुत प्रतिभा की गवाही देती है.
'हेलेन केलर' से कम नहीं सारा मोइन: उन्होंने 98.75% अंक हासिल किए, जिसमें भूगोल और मास मीडिया एवं कम्युनिकेशन में 100-100 अंक, अंग्रेज़ी में 98, इतिहास में 97 और मनोविज्ञान में 96 अंक शामिल हैं. लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज की छात्रा सारा ने मानविकी वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. शिक्षक और सहपाठी उन्हें प्यार से 'हेलेन केलर' कहकर बुलाते हैं. सारा सारकॉइडोसिस नामक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं, जिसने उनकी सुनने और बोलने की क्षमता को प्रभावित किया.
सारा ने लिखी सफलता की नई इबारत: सारा को कक्षा 3 तक कुछ सुनाई देता था, लेकिन धीरे-धीरे वह भी खत्म हो गया. उनकी पढ़ाई 'ऑर्बिट रीडर' जैसे विशेष उपकरण के जरिए हुई, जिसमें ब्रेल कीबोर्ड होता है और यह लैपटॉप की तरह काम करता है. सारा के पिता मोइन अहमद बताते हैं कि शुरुआती दौर में उनका दाखिला सीएमएस में कराया गया था, लेकिन 3 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई. उत्तर प्रदेश से लेकर हैदराबाद तक इलाज कराया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ और धीरे-धीरे सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई.
हथेली पर उकेरे गए अक्षरों से समझती हैं: साल 2014 में एक अखबार के माध्यम से क्राइस्ट चर्च कॉलेज में विशेष बच्चों के लिए सत्र की जानकारी मिली, जिसके बाद सारा का दाखिला वहां कराया गया. नर्सरी से लेकर 12वीं तक उन्होंने वहीं पढ़ाई की और हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. सारा की मां जूली बताती हैं कि परिवार में उनसे बातचीत का माध्यम उनकी हथेली है. अक्षरों और कोड भाषा के जरिए सारा के साथ संवाद स्थापित किया जाता है.
प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना: सारा घर के कामों में भी हिस्सा लेती हैं और सवाल पूछती हैं, जिनके जवाब उन्हें हाथ पर लिखकर दिए जाते हैं. कई बार उनकी मां पूरा पाठ उनकी हथेली पर लिखती थीं और एक-एक अक्षर से सारा शब्द और फिर पूरे वाक्य समझ लेती थीं. सारा का सपना आगे चलकर ग्रेजुएशन करने और यूपीएससी की तैयारी कर प्रशासनिक सेवा में जाने का है. हालांकि उन्होंने इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन उनका संकल्प काफी मजबूत है.
चुनौतियों को हराकर ISC में रचा इतिहास: सारा की सफलता में उनके शिक्षकों का भी अहम योगदान रहा है. उनकी मां के अनुसार, स्कूल के शिक्षक सलीम काजी ने विशेष मेहनत कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. आईसीएसई बोर्ड और स्कूल प्रबंधन का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला. सारा की इस उपलब्धि को देखते हुए कई बड़े नेताओं ने भी उन्हें सम्मानित किया है.
प्रेरणा का प्रतीक बनीं सारा: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें लैपटॉप देकर सम्मानित किया, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी उनके जज्बे की सराहना की. सारा की मां कहती हैं कि उनकी बेटी भले ही दिव्यांग है, लेकिन उसने जो हासिल किया है, वह सामान्य बच्चों के लिए भी आसान नहीं होता. सारा मोइन ने अपनी मेहनत और हौसले से न केवल इतिहास रचा है, बल्कि समाज के नजरिए को भी बदलने का काम किया है.
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