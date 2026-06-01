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सावधान! सालों तक खाली पेट गैस की दवा लेना हड्डियों के लिए खतरनाक, बढ़ सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा

जयपुर में ISBMR कांफ्रेंस में देश के दिग्गजों ने चेताया लंबे समय तक गैस की दवा लेने से बचें

जयपुर ISBMR कॉन्फ्रेंस
जयपुर ISBMR कॉन्फ्रेंस (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 2:09 PM IST

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जयपुर : पेट की जलन या गैस की समस्या के लिए रोज सुबह खाली पेट ली जाने वाली दवाएं अगर महीनों या सालों तक लगातार ली जाएं तो यह हड्डियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं. प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर (जैसे ओमेप्राज़ोल, पैंटोप्राज़ोल आदि) दवाएं पेट में बनने वाले एसिड को कम करती हैं. लेकिन एसिड शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी होता है. जब एसिड का स्तर लंबे समय तक कम रहता है तो कैल्शियम सही से शरीर में नहीं पहुंच पाता और धीरे-धीरे हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं. यही स्थिति आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले लेती है.

जयपुर में आयोजित हुई एक दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस आईएसबीएमआर 2026 में देश के अलग अलग स्थानों से आए विशेषज्ञ जुटे और उन्होंने बताया कि भारत में 25 से 40 प्रतिशत लोग लंबे समय से सुबह खाली पेट गैस की दवा लेते हैं. कॉन्फ्रेंस के ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन डॉ. शैलेश लोढ़ा ने बताया कि जयपुर में आईएसबीएमआर की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है. जिसमें एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया (राजस्थान एफ़िलिएट) और राजस्थान ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एसोसिएशन भी शामिल हैं. इस दौरान 150 से अधिक डेलीगेट्स और फैकल्टी ने भाग लिया.

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ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानकारी : कॉन्फ्रेंस के वैज्ञानिक सत्रों में मेटाबॉलिक बोन डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. राजीव कासलीवाल ने बताया कि मोटापा और हड्डियों के संबंध पर आयोजित सत्र में डॉ. नितिन कपूर ने "हेवी बॉडी, फ्रैजाइल बोन्स" विषय पर व्याख्यान दिया. ऑस्टियोपोरोसिस सत्र में डॉ. राजेश खड़गावत ने बाल्यावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस के मूल्यांकन और प्रबंधन पर जानकारी दी. वहीं डॉ. संबित दास ने सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों और पहचान पर विशेषज्ञ व्याख्यान प्रस्तुत किया.

खाली पेट गैस की दवा लेने से कैसे होता है असर : दिल्ली एम्स के डॉ. राजेश खड़गावत ने बताया कि इन दवाओं के लगातार सेवन से मैग्नीशियम और विटामिन बी12 की कमी भी हो जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग एक साल से अधिक समय तक एसिडिटी की दवाएं नियमित रूप से लेते हैं, उनमें हड्डी टूटने का खतरा 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. सबसे ज्यादा असर मेनोपॉज़ के बाद की महिलाओं और बुजुर्गों में देखा गया है, जिनकी हड्डियां पहले से ही नाजुक होती हैं.

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मौत का खतरा : वेल्लोर से आए डॉ. थॉमस पॉल ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीजों में हिप फ्रैक्चर होने के बाद हालात अक्सर गंभीर हो जाते हैं. चिकित्सा अध्ययनों के अनुसार, ऐसे करीब 20 प्रतिशत मरीजों की एक साल के भीतर मृत्यु हो जाती है. इसका कारण केवल हड्डी का टूटना नहीं बल्कि उसके बाद होने वाली शारीरिक जटिलताएं हैं. फ्रैक्चर के बाद मरीजों को महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, जिससे फेफड़ों में संक्रमण, खून के थक्के और प्रेशर सोर्स जैसी समस्याएं हो जाती हैं. दर्द और निष्क्रियता के कारण दिल और फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. वहीं भूख कम लगने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी और प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट आती है. कई बुजुर्गों में यह मानसिक रूप से भी गहरा असर छोड़ती है, जिससे अवसाद और तनाव बढ़ जाता है.

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