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सावधान! सालों तक खाली पेट गैस की दवा लेना हड्डियों के लिए खतरनाक, बढ़ सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा

जयपुर ISBMR कॉन्फ्रेंस ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : पेट की जलन या गैस की समस्या के लिए रोज सुबह खाली पेट ली जाने वाली दवाएं अगर महीनों या सालों तक लगातार ली जाएं तो यह हड्डियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं. प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर (जैसे ओमेप्राज़ोल, पैंटोप्राज़ोल आदि) दवाएं पेट में बनने वाले एसिड को कम करती हैं. लेकिन एसिड शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी होता है. जब एसिड का स्तर लंबे समय तक कम रहता है तो कैल्शियम सही से शरीर में नहीं पहुंच पाता और धीरे-धीरे हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं. यही स्थिति आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले लेती है. जयपुर में आयोजित हुई एक दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस आईएसबीएमआर 2026 में देश के अलग अलग स्थानों से आए विशेषज्ञ जुटे और उन्होंने बताया कि भारत में 25 से 40 प्रतिशत लोग लंबे समय से सुबह खाली पेट गैस की दवा लेते हैं. कॉन्फ्रेंस के ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन डॉ. शैलेश लोढ़ा ने बताया कि जयपुर में आईएसबीएमआर की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है. जिसमें एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया (राजस्थान एफ़िलिएट) और राजस्थान ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एसोसिएशन भी शामिल हैं. इस दौरान 150 से अधिक डेलीगेट्स और फैकल्टी ने भाग लिया. इसे भी पढ़ें: बिना चीरे के थायराइड सर्जरी: उदयपुर के एमबी अस्पताल में मुंह के रास्ते निकाली थायराइड ग्रंथि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानकारी : कॉन्फ्रेंस के वैज्ञानिक सत्रों में मेटाबॉलिक बोन डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. राजीव कासलीवाल ने बताया कि मोटापा और हड्डियों के संबंध पर आयोजित सत्र में डॉ. नितिन कपूर ने "हेवी बॉडी, फ्रैजाइल बोन्स" विषय पर व्याख्यान दिया. ऑस्टियोपोरोसिस सत्र में डॉ. राजेश खड़गावत ने बाल्यावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस के मूल्यांकन और प्रबंधन पर जानकारी दी. वहीं डॉ. संबित दास ने सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों और पहचान पर विशेषज्ञ व्याख्यान प्रस्तुत किया.