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इसबगोल बीज पर दो राज्यों में दो टैक्स, राजस्थान में 5% तो गुजरात में Nil, AAR के अलग फैसलों से किसानों और प्रोसेसिंग उद्योग पर संकट

व्यापारियों को डर है कि यदि राजस्थान में टैक्स जारी रहा तो प्रोसेसिंग इकाइयां गुजरात का रुख कर सकती हैं, इससे रोजगार पर असर पड़ेगा.

ISABGOL SEED TAX ROW
राजस्थान इसबगोल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में इसबगोल के कच्चे बीज पर GST की अलग-अलग दरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. गुजरात और राजस्थान के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) के अलग-अलग फैसलों से एक ही उत्पाद पर दो राज्यों में अलग-अलग GST लागू होने की स्थिति बन गई है. राजस्थान इसबगोल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के महासचिव विभोर गोयल ने बताया कि असमंजस का सीधा असर किसानों, मंडी व्यापारियों और प्रोसेसर्स उद्योग पर पड़ रहा है. एसोसिएशन के अनुसार गुजरात में प्राकृतिक, कच्चे और बिना प्रसंस्करण वाले बीजों को फ्रेश मानकर GST Nil करने का निर्णय दिया गया.

वहीं, राजस्थान में 27 जुलाई 2026 को मंडियों में नीलामी के लिए आने वाले तथा गोदामों या शेड में रखे बीजों को ड्राई यानी सूखा मानकर 5% GST लागू किया गया. एसोसिएशन ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. अध्यक्ष संदीप कुमार ने कहा कि अंतर के कारण मंडियों में खरीद और नीलामी प्रभावित हो रही है, सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि व्यापारियों और प्रोसेसिंग इकाइयों में कर संबंधी असमंजस से खरीद प्रभावित हो रही है.

विभोर गोयल, महासचिव, राजस्थान इसबगोल प्रोसेसर्स एसोसिएशन. (ETV Bharat Jaipur)

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सुखाने की प्रक्रिया मानना गलत: पदाधिकारियों ने कहा कि इसबगोल के बीज वातावरण से स्वाभाविक रूप से नमी ग्रहण करते हैं. मंडियों, शेड और गोदामों में रखे बीज किसी मशीन या बाहरी प्रक्रिया से सुखाए नहीं जाते, बल्कि प्राकृतिक अवस्था में ही कारोबार के लिए आते हैं. ड्राई उत्पाद वह माना जाना चाहिए, जिसमें जानबूझकर सुखाने की प्रक्रिया अपनाई गई हो और मूल्यवर्धन हुआ हो, जैसे अंगूर सुखाने के बाद किशमिश बनती है. एसोसिएशन ने मांग की है कि नई दिल्ली में प्रस्तावित 57वीं GST परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार मुद्दा उठाए और प्राकृतिक व कच्चे बीज पर पूरे देश में एक समान Nil GST की सिफारिश करे.

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75% इसबगोल का उत्पादन प्रदेश में: राजस्थान देश में इसबगोल का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश के करीब 75% इसबगोल का उत्पादन यहां होता है. उत्पादन का लगभग 90% निर्यात होता है. निर्यात में GST रिफंड का प्रावधान है, लेकिन रिफंड मिलने तक पूंजी फंसने से कैश फ्लो पर असर पड़ रहा है. आशंका है कि यदि राजस्थान में कच्चे बीज पर 5% और गुजरात में Nil GST जारी रहा तो प्रोसेसिंग इकाइयां गुजरात का रुख कर सकती हैं, इससे मंडियों के साथ परिवहन, भंडारण, व्यापार और रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. एसोसिएशन ने मंडियों में नीलामी और खरीद प्रक्रिया तत्काल सामान्य कराने की मांग की है ताकि किसानों को उचित मूल्य समय पर मिल सके.

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