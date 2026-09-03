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इसबगोल बीज पर दो राज्यों में दो टैक्स, राजस्थान में 5% तो गुजरात में Nil, AAR के अलग फैसलों से किसानों और प्रोसेसिंग उद्योग पर संकट

राजस्थान इसबगोल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )