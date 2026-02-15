ETV Bharat / state

क्या आपका बच्चा भी मोबाइल गेम्स एडिक्ट है? कैसे पहचानें, क्या हैं बचाव के उपाय

प्रो. डॉ. दिनेश राठौर बताते हैं कि मोबाइल गेम्स का एडिक्शन इसलिए आसान है, क्योंकि यह बच्चों की पहुंच में होता है

मोबाइल गेम एडिक्शन कितना खतरनाक. (Photo Credit: ETV Bharat)
आगरा: क्या आपका बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल गेम्स खेलता है? क्या वह गुमसुम या उदास रहता है. मोबाइल लेने पर उग्र हो जाता है. नींद की कमी या चिड़चिड़ेपन से बातें करता है? यदि ऐसा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. ऐसे बच्चे AI बेस्ड मोबाइल गेम्स के एडिक्ट बन रहे हैं, जो रास्ता उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है. ETV भारत आपको इसी लत के लक्षण और बचाव के उपायों से रू-ब-रू करा रहा है.

मोबाइल गेम एडिक्शन कितना खतरनाक: हाल ही में गाजियाबाद की एक सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कूदकर 3 सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया. 12, 14 और 16 साल की उम्र में मौत चुनने के इस कदम ने लोगों को डरा दिया. ऐसा इसलिए कि तीनों बहनें AI बेस्ड कोरियन मोबाइल गेम की एडिक्ट थीं.

उन्होंने अपने नाम तक कोरियन रखे थे. यह जानकर हर माता-पिता के दिमाग में यह बात बार-बार आ रही है कि आखिर वह कैसे पहचानें कि उनका बच्चा मोबाइल गेम का लती बन चुका है? बच्चों को इस लत के चंगुल से कैसे निकाला जाए. इसका जवाब हमने एक्सपर्ट्स से जाना.

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आगरा के निदेशक प्रो. डॉ. दिनेश राठौर बताते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन इसलिए आसान है, क्योंकि यह बच्चों की पहुंच में होता है. कई बार पैरेंट्स की लापरवाही भी बच्चों को मोबाइल गेम का लती बना देती है. खुद तय करना होगा कि मोबाइल का कब, कितना और कैसे यूज करना है.

मोबाइल गेम्स एडिक्शन पर एक्सपर्ट्स की सलाह. (Video Credit: ETV Bharat)

AI बेस्ड गेम ज्यादा डेंजरस: डॉ. दिनेश राठौर ने बताया कि हाल की कुछ रिसर्च में सामने आया है कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और OTT प्लेटफार्म AI बेस्ड हैं. AI बेस्ड सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और OTT प्लेटफार्म के खेल को बच्चों का कोरा मस्तिष्क समझ नहीं पाता. वह आसानी से AI के ट्रैप में आ जाते हैं. ऐसे मामले में प्रॉपर केयर न करने से बच्चों में मोबाइल, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स का एडिक्शन हो जाता है.

बच्चों की जरूरत पूरी करें मांग नहीं: प्रो. डॉ. दिनेश राठौर बताते हैं कि मोबाइल एडिक्शन या बच्चों के व्यवहार का कोर यह है कि बच्चों की जरूरत पूरी करें. उनकी मांग पूरी न करें. बच्चों की जरूरत क्या है? यह परिवार मिलकर तय करे. ऐसा न हो कि परिवार का एक सदस्य बच्चों के मोबाइल देखने पर रोक लगाता है, वहीं दूसरा सदस्य उन्हें मोबाइल पकड़ा देता है. इसलिए हमें सजग होना होगा.

मोबाइल की लत को कैसे पहचानें. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसे असर डालता है मोबाइल गेम एडिक्शन: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. दिनेश राठौर बताते हैं कि अधिकतर ऑनलाइन मोबाइल टॉस्क बेस्ड गेम्स में रिवॉर्ड सिस्टम होता है. जैसे हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है या ऐसा कोई काम करना चाहता है, जिससे उसे खुशी मिले. इससे दिमाग में डोपामिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है.

गेम का असर दिमाग पर कैसे: अधिकांश ऑनलाइन मोबाइल गेम्स भी AI बेस्ड होते हैं, एप में इनबिल्ड AI ही बच्चों की रुचि समझकर उनके हिसाब से गेम में टॉस्क देते हैं. इससे रिवार्ड बेस्ड सिस्टम से गेम के हर स्टेप पर बच्चों को रिवार्ड प्वाइंट देते हैं.

इससे गेम खेल रहे बच्चे को खुशी मिलती है. उनके मष्तिक में डोपामिन का स्राव लगातार होता है. लंबे समय तक यानी एक घंटे से ज्यादा मोबाइल गेम खेलने पर डोपामिन का स्राव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे को गेम के अलावा किसी और चीज से वह खुशी मिलती ही नहीं है.

बच्चे के साथ माता-पिता यह करें. (Photo Credit: ETV Bharat)

मोबाइल गेम V/S पढ़ाई: पढ़ाई करने पर जब बच्चे को अच्छे नंबर मिलते हैं तो उसे खुशी होती है. मगर, इसमें अधिक समय लगता है. इसकी वजह से बच्चे पढ़ाई से ज्यादा गेम की तरफ आकर्षित होते हैं. यह स्थिति बच्चों को धीरे-धीरे ही सही पढ़ाई, शारीरिक खेलकूद, अच्छे खानपान आदि से मिलने वाली खुशी से दूर कर देती है और वह गेम में ही खुशियां ढूंढने लगते हैं.

बच्चों की काउंसिलिंग जरूरी: डॉ. दिनेश राठौर बताते हैं कि हर दिन OPD में तीन से चार पैरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं. इनकी शिकायत होती है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है. उदास रहता है. उग्र हो गया है. ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की जाती है तो पता चलता है कि बच्चा मोबाइल एडिक्ट है.

इसकी वजह से उसके व्यवहार में बदलाव हुआ है. मोबाइल का एडिक्शन भी एक तरह का नशा है. यह एक मनोरोग भी है. मगर, आज भी इसे लोग रोग नहीं मानते हैं. हर घर में ऐसे बच्चे हैं. जो मोबाइल एडिक्ट हैं. मगर, इसे कोई मनोरोग नहीं समझता. काउंसलिंग और दवाओं से बच्चे ठीक हो रहे हैं.

मोबाइल के यह हैं खतरनाक गेम्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसे छुड़ाएं मोबालइ गेम की लत: प्रो. दिनेश राठौर बताते हैं कि सबसे पहली बात तो पैरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें. यदि बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो उन पर नजर रखें. मोबाइल में ऐसे गेम न खेलने दें, जो रिवॉर्ड और AI इनबिल्ड वाले हैं.

यदि किसी बच्चे को ऑनलाइन मोबाइल गेम की लत लग गई है तो मनोचिकित्सक को दिखाएं. मनोचिकित्सक के परामर्श और दवाओं से लत धीरे-धीरे दूर होगी. काउंसलिंग के साथ ही परिवार की अहम भूमिका रहती है.

मोबाइल कंपनी देती है वार्निंग: मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के मनोविज्ञानी साहब सिंह बताते हैं कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर हमारे पास आते हैं. कहते हैं कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है. पहले होशियार था, अब पढ़ाई से मन चुराता है.

मोबाइल लेते हैं तो उग्र हो जाता है. गलत व्यवहार करता है. इस पर बच्चा और परिजन दोनों की काउंसिंलग की जाती है. जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं, तो उसके डिब्बे पर ही लिखा होता है कि इसे बच्चे की पहुंच से दूर रखें. मगर, इस ओर किसी भी पेरेंटस का ध्यान नहीं जाता.

तेजी से बढ़ रहे इंटरनेट यूजर्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

भारत में बढ़ रहे इंटरनेट यूजर्स: इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMI) की जारी रिपोर्ट में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ने का खुलासा किया गया है. रिपोर्ट में बताया है कि देश में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना अधिक इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं.

काउंसलिंग और दवाएं कारगर: एसएन मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के HOD प्रो. डॉ. विशाल सिन्हा बताते हैं कि विभाग की OPD में जो 20 साल तक के मरीज आ रहे हैं, उनमें सबसे अधिक मोबाइल गेम की लत से जुड़े होते हैं.

मोबाइल गेम की लत शराब के नशे जैसी होती है. ऐसा कि मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर यह बच्चे या किशोर हिंसक भी हो जाते हैं. मोबाइल गेम की लत छुड़ाने में 4-5 महीने तक का समय लगता है. इसमें काउंसलिंग के साथ ही दवाएं दी जाती हैं.

स्क्रीन टाइम अधिक तो आंखें कमजोर: प्राइवेट जॉब करने वाले राज तोमर बताते हैं कि मैंने परिवार के सभी सदस्यों से कहा कि छोटे बच्चों को मोबाइल की आदत न डालें. उन्हें रील या वीडियो देखने के लिए मोबाइल न दें. बच्चों को स्कूल से आए होमवर्क को पूरा करने के लिए मोबाइल दें, लेकिन अपने सामने होमवर्क कराएं. राज तोमर ने बताया कि हमारे पड़ोस में कई घर के बच्चे हर समय मोबाइल चिपके रहते हैं. स्क्रीन टाइम अधिक होने से उनको चश्मे लग गए हैं.

बिजनेसमैन रविकांत ने बताया कि गाजियाबाद की घटना हैरान करने वाली है. यह मोबाइल बच्चों के लिए ठीक नहीं है. इसके लिए पहले बड़ों को अपनी आदत में बदलाव लाना होगा. जब बड़े घर में मोबाइल पर रील या वीडियो नहीं देखेंगे तो बच्चे भी मोबाइल से दूर रहेंगे. बच्चों से बात करें, उनके दोस्त बनें. उनके साथ खेलें और समय बिताएं. ताकि बच्चों का विकास बेहतर हो.

भारत में ग्रामीण यूजर्स की संख्या बढ़ रही है. (Photo Credit: ETV Bharat)

पबजी के टॉस्क पर सहेलियों ने छोड़ा घर: पिछले साल आगरा के सदर थाना क्षेत्र की दो सहेलियां पबजी के चक्कर में घर छोड़कर चली गई थीं. पबजी से उन्हें अकेले स्टेशन पर रात बिताने का टास्क मिला था. इसे पूरा करने को दोनों सहेलियों ने घर छोड़ दिया. तीन दिन तक पुलिस और परिजन परेशान हुए. इसके बाद दोनों सहेलियों को पुलिस ने बहुत मुश्किल से खोजा था.

पुलिस हुई अलर्ट: आगरा या अन्य शहरों में कई बार बच्चों के मोबाइल गेम्स में पैसे हारने की शिकायतें पुलिस तक पहुंचती हैं. आगरा में बीते साल कई मामले पहुंचे. इनमें बच्चे की मोबाइल पर गेम खेलने की आदत से पेरेंटस को लाखों का नुकसान हुआ. गाजियाबाद की घटना ने पुलिस को और भी अलर्ट कर दिया है.

डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम को लेकर लगातार पुलिस लोगों को जागरुक कर रही है. इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखें. हम ऑनलाइन गेम से बच्चों को दूर रखने के बारे में भी बताते हैं. कहीं बच्चा किसी ऑनलाइन गेम के जाल में तो नहीं फंस गया है.

संपादक की पसंद

