सावधान! आपकी रसोई में 'बम' तो नहीं ? मेरठ पुलिस ने ब्रांडेड लोगो लगाकर नकली सामान बेचने वाले गिरोह को दबोचा !
मेरठ पुलिस ने ब्रांडेड लोगो लगाकर नकली सामान बेचनेवाला को गिरफ्तार किया है. उसके पास से नामी-गिरामी कंपनियों के स्टीकर लगे नकली सामावन मिले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 4:57 PM IST
मेरठ: अपराधियों के खिलाफ जारी महाभियान के बीच थाना ब्रह्मपुरी पुलिस और SWAT टीम ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए नामचीन कंपनियों के नाम पर नकली घरेलू सामान बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस की इस छापेमारी ने बाजार में ब्रांडेड सामान के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की कमर तोड़ दी है.
कंपनियों के नाम पर मौत परोसने वाली नकली कुकर फैक्ट्री का भंडाफोड़
अगर आप बाजार से 'LG', 'Surya' या 'Gold Star' जैसी नामचीन कंपनियों का लोगो देखकर घरेलू सामान खरीद रहे हैं, तो सावधान हो जाइए ! मेरठ पुलिस की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने एक ऐसे शातिर जालसाज को बेनकाब किया है, जो कूटरचित तरीके से इन बड़ी कंपनियों का नकली सामान बनाकर जनता की सुरक्षा और जेब दोनों से खिलवाड़ कर रहा था.
भारी मात्रा में 'ब्रांडेड' नकली सामान बरामद
पुलिस ने छापेमारी के दौरान बागपत के रहने वाले अभियुक्त इंतजार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. अभियुक्त के पास से केवल तैयार माल ही नहीं, बल्कि इसे बनाने की पूरी मशीनरी और हजारों की संख्या में फर्जी लोगो (चिट) भी बरामद हुए हैं.
192 मिक्सर और कुकर: इनके पास से LG Suprimo मिक्सर, 48 गोल्ड स्टार प्रेशर कुकर और भारी मात्रा में गैस स्टोव. LG जूसर मिक्सर के 728 चिट, सूर्या गैस स्टोव के 178 और गोल्ड स्टार के 846 फर्जी प्रिंटिंग स्टिकर मिले हैं.
मैन्युफैक्चरिंग मशीनें, ड्रिल मशीन, खराद मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, कुकर ढक्कन की डाई और इलेक्ट्रिक कांटा आदि भी पुलिस ने बरामद किए हैं.
मानकों की अनदेखी से सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा
गिरफ्तार अभियुक्त बिना किसी मानक या लाइसेंस के इन उत्पादों का निर्माण कर रहा था. घरेलू उपकरणों, खासकर प्रेशर कुकर और गैस स्टोव में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकता था. अभियुक्त इन नकली सामानों पर नामी कंपनियों का लोगो लगाकर उन्हें अलग-अलग शहरों में ऊंचे दामों पर बेचकर अवैध मुनाफा कमा रहा था.
पुलिस की शानदार कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत ब्रह्मपुरी पुलिस (उ.नि. अमित कुमार, दिनेश कुमार, ऋषिकान्त व वैभव) और स्वाट टीम (प्रभारी मनीष शर्मा व टीम) ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया.
आरोपी के विरुद्ध थाना ब्रह्मपुरी में मु.अ.सं. 84/2026 के तहत BNS-2023 की विभिन्न धाराओं (318(4), 338, 336(3), 340(2), 125) में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस अब इस सिंडिकेट के अन्य नेटवर्क की तलाश में जुट गई है.
