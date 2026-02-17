सावधान! आपकी रसोई में 'बम' तो नहीं ? मेरठ पुलिस ने ब्रांडेड लोगो लगाकर नकली सामान बेचने वाले गिरोह को दबोचा !

ETV Bharat / state

मेरठ: अपराधियों के खिलाफ जारी महाभियान के बीच थाना ब्रह्मपुरी पुलिस और SWAT टीम ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए नामचीन कंपनियों के नाम पर नकली घरेलू सामान बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस की इस छापेमारी ने बाजार में ब्रांडेड सामान के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की कमर तोड़ दी है. कंपनियों के नाम पर मौत परोसने वाली नकली कुकर फैक्ट्री का भंडाफोड़ अगर आप बाजार से 'LG', 'Surya' या 'Gold Star' जैसी नामचीन कंपनियों का लोगो देखकर घरेलू सामान खरीद रहे हैं, तो सावधान हो जाइए ! मेरठ पुलिस की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने एक ऐसे शातिर जालसाज को बेनकाब किया है, जो कूटरचित तरीके से इन बड़ी कंपनियों का नकली सामान बनाकर जनता की सुरक्षा और जेब दोनों से खिलवाड़ कर रहा था. मेरठ पुलिस ने ब्रांडेड लोगो लगाकर नकली सामान बेचने वाले गिरोह को दबोचा ! (ETV Bharat) ​भारी मात्रा में 'ब्रांडेड' नकली सामान बरामद ​पुलिस ने छापेमारी के दौरान बागपत के रहने वाले अभियुक्त इंतजार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. अभियुक्त के पास से केवल तैयार माल ही नहीं, बल्कि इसे बनाने की पूरी मशीनरी और हजारों की संख्या में फर्जी लोगो (चिट) भी बरामद हुए हैं. 192 ​मिक्सर और कुकर: इनके पास से LG Suprimo मिक्सर, 48 गोल्ड स्टार प्रेशर कुकर और भारी मात्रा में गैस स्टोव. LG जूसर मिक्सर के 728 चिट, सूर्या गैस स्टोव के 178 और गोल्ड स्टार के 846 फर्जी प्रिंटिंग स्टिकर मिले हैं.