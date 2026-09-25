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झांसी की पहुंज नदी के अस्तित्व पर संकट? NGT पहुंचा मामला, जिला प्रशासन समेत कई विभागों को नोटिस

पहुंज नदी का मामला NGT पहुंचा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी : पहुंज नदी के संरक्षण और नदी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण को लेकर मामला अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि नदी क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण और बड़े निर्माण प्रोजेक्टों के कारण पहुंज नदी के प्राकृतिक स्वरूप और जल प्रवाह पर असर पड़ रहा है. मामले को लेकर NGT ने जिला प्रशासन समेत संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, नंदनपुरा क्षेत्र में नदी के आसपास करीब 14 कॉलोनियों के अलावा शोरूम और स्कूलों के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. इन निर्माण गतिविधियों से नदी के निर्धारित क्षेत्र और प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ रहा है. नदी क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण या अतिक्रमण केवल नदी के वर्तमान स्वरूप को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि भविष्य में जल निकासी और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के दौरान भी समस्या पैदा कर सकता है. NGT ने जिला प्रशासन समेत कई विभागों को जारी किया नोटिस. (Video Credit; ETV Bharat) मामले में संफ्रान सरोवर हाइट्स प्रोजेक्ट का भी उल्लेख किया गया है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि परियोजना के आसपास नदी की धारा और नदी क्षेत्र से संबंधित स्थिति की जांच किए जाने की आवश्यकता है. उनके द्वारा नदी की धारा से कथित छेड़छाड़ और निर्माण गतिविधियों के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित परियोजना और विभागों का पक्ष NGT में दाखिल होने वाले जवाब के बाद ही स्पष्ट होगा.