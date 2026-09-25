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झांसी की पहुंज नदी के अस्तित्व पर संकट? NGT पहुंचा मामला, जिला प्रशासन समेत कई विभागों को नोटिस

विभागों की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब में नदी क्षेत्र, निर्माण गतिविधियों और कथित अतिक्रमण से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया जाएगा.

पहुंज नदी का मामला NGT पहुंचा.
पहुंज नदी का मामला NGT पहुंचा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 5:26 PM IST

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झांसी : पहुंज नदी के संरक्षण और नदी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण को लेकर मामला अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि नदी क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण और बड़े निर्माण प्रोजेक्टों के कारण पहुंज नदी के प्राकृतिक स्वरूप और जल प्रवाह पर असर पड़ रहा है. मामले को लेकर NGT ने जिला प्रशासन समेत संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, नंदनपुरा क्षेत्र में नदी के आसपास करीब 14 कॉलोनियों के अलावा शोरूम और स्कूलों के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. इन निर्माण गतिविधियों से नदी के निर्धारित क्षेत्र और प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ रहा है. नदी क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण या अतिक्रमण केवल नदी के वर्तमान स्वरूप को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि भविष्य में जल निकासी और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के दौरान भी समस्या पैदा कर सकता है.

NGT ने जिला प्रशासन समेत कई विभागों को जारी किया नोटिस. (Video Credit; ETV Bharat)

मामले में संफ्रान सरोवर हाइट्स प्रोजेक्ट का भी उल्लेख किया गया है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि परियोजना के आसपास नदी की धारा और नदी क्षेत्र से संबंधित स्थिति की जांच किए जाने की आवश्यकता है. उनके द्वारा नदी की धारा से कथित छेड़छाड़ और निर्माण गतिविधियों के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित परियोजना और विभागों का पक्ष NGT में दाखिल होने वाले जवाब के बाद ही स्पष्ट होगा.

नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पहुंज नदी बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जलस्रोत है और इसके संरक्षण के लिए नदी के प्राकृतिक स्वरूप, प्रवाह क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से मामले को NGT के समक्ष रखा गया है, ताकि नदी क्षेत्र से जुड़े तथ्यों की जांच हो सके और संबंधित विभागों से स्थिति स्पष्ट कराई जा सके.

याचिकाकर्ता के अनुसार, NGT द्वारा जिला प्रशासन के अलावा संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. अब संबंधित विभागों की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब में नदी क्षेत्र, निर्माण गतिविधियों और कथित अतिक्रमण से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि जवाब में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है या तथ्यों को लेकर कोई विसंगति सामने आती है तो मौके का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि भौतिक सत्यापन के दौरान नदी की वास्तविक स्थिति, उसके प्रवाह क्षेत्र और कथित निर्माण एवं अतिक्रमण की स्थिति को मौके पर देखा जाएगा. इसके बाद तैयार रिपोर्ट को NGT के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे पहुंज नदी की मौजूदा स्थिति की वास्तविक तस्वीर अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ सकेगी.

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