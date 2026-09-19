ETV Bharat / state

क्या बिहार में सरकारी पैसे का बड़ा खेल चल रहा है? 2 टॉयलेट वाले स्कूल में 12 की सफाई का बिल

यानी जहां जमीन पर कुल 2 शौचालय मिले, वहां एजेंसी के बिल में 8 और 4 जोड़कर कुल 12 शौचालयों की सफाई दर्शाई गई है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दो टॉयलेट वाले परिसर में 12 टॉयलेट की सफाई का हिसाब किस आधार पर बनाया गया? क्या एक ही परिसर के दो स्कूलों के नाम पर संख्या अलग-अलग दिखाई गई या बिल तैयार करने की प्रक्रिया में कोई दूसरी गड़बड़ी हुई?

ओमनी रिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशन की ओर से सरकार को दिए गए बिल में इसी परिसर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम पर 8 शौचालयों की सफाई दिखाई गई है. वहीं इसी परिसर में संचालित मिडिल स्कूल के नाम पर 4 शौचालयों की सफाई का बिल भेजा गया.

ईटीवी भारत संवाददाता जब विक्रम प्रखंड के हरपुरा गांव में एक विद्यालय में पहुंचे जहां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय एक ही कैंपस में संचालित हो रहे हैं. वहां कुल 2 शौचालय और 2 बाथरूम मिले. यानी जमीन पर मौजूद टॉयलेट की संख्या बिल्कुल साफ थी. सरकार के वर्क ऑर्डर में भी इस स्कूल के लिए कुल 2 शौचालय की संख्या दर्ज बताई गई है. यहां तक सब कुछ सामान्य नजर आता है. लेकिन जैसे ही एजेंसी की ओर से सरकार को दिए गए बिल की पड़ताल की गई, आंकड़ों में अचानक बड़ा अंतर सामने आ गया. यहीं से इस पूरे मामले की असली कहानी शुरू होती है.

इसी पड़ताल में हरपुरा और महजपुरा के स्कूलों की तस्वीर सामने आई. दोनों जगह मिडिल और हाई स्कूल एक ही परिसर में संचालित होते हैं, लेकिन सफाई के बिल में शौचालयों की संख्या ऐसी दिखाई गई है जो मौके पर मौजूद संख्या से मेल नहीं खाती.

अब ईटीवी भारत ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर जिस अनियमितता का जिक्र प्रशासनिक नोटिस में किया गया है, उसकी जमीन पर तस्वीर कैसी है. इसके लिए टीम विक्रम प्रखंड के अलग-अलग सरकारी स्कूलों में पहुंची और वहां मौजूद शौचालयों की वास्तविक स्थिति देखी. इसके बाद स्कूलवार उपलब्ध जानकारी को सरकारी वर्क ऑर्डर और एजेंसी की ओर से दिए गए बिल से मिलाया गया.

6 अगस्त 2026 को जारी नोटिस में स्कूल परिसरों की साफ-सफाई सही ढंग से नहीं होने की बात कही गई है. इसके साथ ही नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई विद्यालयों में वास्तव में उपलब्ध शौचालयों से अधिक संख्या दिखाकर उनकी सफाई के नाम पर नियमित भुगतान प्राप्त किया जा रहा है. बीडीओ ने इस तरह की अनियमितता को संविदा की शर्तों के उल्लंघन के साथ सरकारी राशि के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता के गंभीर संदर्भ में लिया है. यानी सवाल पहली बार ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट से नहीं, बल्कि प्रखंड प्रशासन के स्तर पर भी उठ चुका था.

ईटीवी भारत को मिले दस्तावेज और मौके पर की गई पड़ताल में कई जगह शौचालयों की वास्तविक संख्या और एजेंसी के बिल में दर्ज संख्या एक जैसी नहीं मिली. इसी वजह से यह मामला अब गंभीर जांच की मांग कर रहा है. इस मामले की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि विक्रम के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार पहले ही एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं.

मामला ओमनी रिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशन नाम की आउटसोर्सिंग एजेंसी से जुड़ा है. इस एजेंसी को बिहार सरकार की ओर से पटना के विक्रम और मनेर प्रखंड के सरकारी मिडिल और हाई स्कूलों में परिसर की साफ-सफाई और टॉयलेट सफाई की जिम्मेदारी दी गई है. यानी जिस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना था, उसी व्यवस्था के भुगतान पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

इस मामले पर जब ईटीवी भारत ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ''मेरे संज्ञान में भी यह बात आई है. मैंने हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के निदेशकों को लेकर एक टीम बनाई है, जो इस मामले की जांच करेगी. फिलहाल घोटाले की कोई बात नहीं आई है. यदि घोटाला साबित होगा तो कठोर कार्रवाई होगी.''

दरअसल, विक्रम के स्कूलों में जमीन पर टॉयलेट की संख्या कुछ और दिखाई पड़ी है. वहीं एजेंसी के बिल में कई गुना ज्यादा शौचालय की संख्या दिखाई गई है. बीडीओ ने 6 अगस्त को एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भेजा था, लेकिन फिर भी कंपनी काम कर रही है. 7 लाख से ज्यादा के भुगतान पर सवाल उठे हैं.

पटना : क्या बिहार में शौचालय स्वच्छता के नाम पर घोटाला हुआ है? पटना जिले के विक्रम प्रखंड में ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसे स्कूल सामने आए हैं, जहां जमीन पर मौजूद शौचालयों की संख्या और सफाई के लिए सरकार को भेजे गए बिल में बड़ा अंतर दिखाई दिया. हरपुरा में टीम को कुल 2 शौचालय मिले, जबकि एजेंसी के बिल में 12 शौचालयों की सफाई दिखाई गई. महजपुरा में भी सरकारी रिकॉर्ड, मौके की स्थिति और बिल के आंकड़ों में अंतर मिला. अब सवाल सिर्फ सफाई का नहीं, सरकारी भुगतान की पूरी निगरानी व्यवस्था का है.

हरपुरा की तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां तीन अलग-अलग चीजों को एक साथ रखकर देखा जा सकता है. पहली, जमीन पर मौजूद वास्तविक शौचालयों की संख्या, दूसरी सरकार के वर्क ऑर्डर में दर्ज संख्या और तीसरी एजेंसी के बिल में दिखाई गई संख्या. मौके पर 2 टॉयलेट, वर्क ऑर्डर में 2 और एजेंसी के बिल में 12 की सफाई. यह अंतर सामान्य गलती है या भुगतान बढ़ाने के लिए संख्या में बदलाव किया गया, इसका जवाब जांच से ही सामने आएगा.

महजपुरा में भी आंकड़ों की कहानी बदली हुई

हरपुरा के बाद ईटीवी भारत संवाददाता महजपुरा स्कूल पहुंचे. यहां भी देखा गया कि मिडिल और हाई स्कूल एक ही प्रांगण में संचालित हो रहे हैं. ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्कूल में फिलहाल एक टॉयलेट उपयोग में मिला, जबकि दो अन्य टॉयलेट पूरी तरह तोड़ दिए गए हैं और उनके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है.

मौके की स्थिति यह थी कि एक शौचालय इस्तेमाल में था और दो निर्माण कार्य के कारण उपयोग में नहीं थे. सरकारी वर्क ऑर्डर में मिडिल स्कूल के नाम पर 2 टॉयलेट और हाई स्कूल के नाम पर 1 टॉयलेट का प्रावधान बताया गया है. लेकिन एजेंसी के बिल में फिर वही बड़ा अंतर दिखाई देता है.

महजपुरा स्कूल से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

महजपुरा के मामले में एजेंसी ने हाई स्कूल के नाम पर 8 टॉयलेट की सफाई का बिल सरकार को दिया, जबकि मिडिल स्कूल के नाम पर 4 टॉयलेट की सफाई दिखाई गई. यानी यहां भी कुल 12 टॉयलेट की सफाई का हिसाब सामने आया. ऐसे में सवाल यह है कि जिन टॉयलेटों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, उनकी सफाई का भुगतान किस आधार पर हुआ? क्या एजेंसी के बिल की जांच के दौरान स्कूल की वास्तविक स्थिति देखी गई? या फिर सिर्फ कागजी रिकॉर्ड के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही?

50 रुपये और 100 रुपये का पूरा गणित

यहां यह भी जानना जरूरी है कि सरकार विद्यालय में टॉयलेट सीट की संख्या के सफाई के अनुसार पैसा देती है. कक्षा 1 से 8 तक के जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय होते हैं उनमें प्रति टॉयलेट सीट ₹50 सफाई के लिए दिया जाता है. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में ₹100 प्रति टॉयलेट की सफाई के लिए दिया जाता है. यह भुगतान महीने के 22 वर्किंग डे के हिसाब से किया गया है.

दूसरे शब्दों में कहें तो किसी स्कूल में टॉयलेट की संख्या जितनी अधिक दिखाई जाएगी, उसी अनुपात में सफाई का बिल भी बढ़ेगा. ऐसे में वास्तविक संख्या और बिल में दिखाई गई संख्या के बीच अंतर छोटा नहीं रह जाता. सरकार फंक्शनल टॉयलेट के सफाई के लिए देती है जबकि एजेंसी ने जो बिल बनाया है उसमें निर्माणाधीन टॉयलेट सीट को भी जोड़ा गया है. इस स्थिति में लगातार कई महीनों तक भुगतान होने पर यही अंतर सरकारी राशि पर बड़ी राशि का असर डाल सकता है.

टूटे हुए शौचालय के नाम पर भी पैसा उगाही? (ETV Bharat)

विक्रम प्रखंड को लेकर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक शौचालय स्वच्छता के नाम पर 7 लाख रुपये से अधिक का बिल गया है. वहीं स्कूलों में वास्तविक रूप से उपलब्ध शौचालयों की संख्या के आधार पर यह राशि करीब डेढ़ से 2 लाख रुपये के आसपास बैठती है. इस हिसाब से करीब 5 लाख रुपये से अधिक की राशि के अंतर का सवाल उठ रहा है.

इस अंतर को अंतिम रूप से गबन या सरकारी राशि की हेराफेरी कहना तभी उचित होगा, जब विभागीय जांच में मूल वर्क ऑर्डर, बिल, भुगतान रिकॉर्ड, उपस्थिति, सफाई का प्रमाण और स्कूलवार भौतिक सत्यापन के आधार पर इसकी पुष्टि हो. फिलहाल ईटीवी भारत की पड़ताल ने इस अंतर की जांच की जरूरत जरूर सामने रख दी है.

कागज पर 8, सरकारी आदेश में अधिकतम 4 का सवाल

ईटीवी भारत की पड़ताल में सरकारी ऑर्डर शीट और एजेंसी की बिल शीट के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है. उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक कई हाई स्कूलों में एजेंसी की ओर से 8 शौचालयों की सफाई का बिल तैयार किया गया है, जबकि सरकार की ओर से जारी ऑर्डर शीट में एक स्कूल के लिए अधिकतम 4 शौचालय की संख्या बताई गई है. अगर यह रिकॉर्ड सही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि 4 की स्वीकृत संख्या 8 तक कैसे पहुंची. क्या बाद में संख्या में संशोधन हुआ था? अगर हुआ तो उसका आदेश कहां है? और अगर कोई संशोधित आदेश नहीं था तो एजेंसी के बिल में अतिरिक्त संख्या किस आधार पर दर्ज हुई?

शोचालय सफाई के नाम पर हुआ गबड़झाला? (ETV Bharat)

यहां मामला सिर्फ एजेंसी के बिल तक सीमित नहीं रह जाता. सरकारी भुगतान की प्रक्रिया में कई स्तरों पर रिकॉर्ड तैयार और सत्यापित होते हैं. इसलिए यह पता लगाना भी जरूरी होगा कि एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिल को किस अधिकारी या संबंधित स्तर पर सत्यापित किया गया, स्कूल से वास्तविक संख्या की पुष्टि किसने की और भुगतान के पहले क्या भौतिक सत्यापन कराया गया.

अगर हर महीने बिल पास हुआ है तो इतने बड़े अंतर पर किसी स्तर पर सवाल क्यों नहीं उठा. वहीं अगर अब बीडीओ के नोटिस में इसी तरह की अनियमितता का उल्लेख किया गया है तो यह भी देखना होगा कि नोटिस के बाद एजेंसी के पिछले भुगतानों की समीक्षा की गई या नहीं.

6 अगस्त के नोटिस के बाद भी जारी है काम

मामले का एक और अहम पहलू यह है कि विक्रम के बीडीओ पंकज कुमार ने एजेंसी को 6 अगस्त 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. नोटिस में स्कूल परिसर की सफाई ठीक ढंग से नहीं होने के साथ शौचालयों की वास्तविक संख्या से अधिक संख्या दिखाकर भुगतान प्राप्त करने जैसी गंभीर बातों का उल्लेख किया गया है. इसके बावजूद उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ओमनी रिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशन की ओर से स्कूलों में शौचालय सफाई का काम जारी है.

जबकि बीडीओ के नोटिस में यह भी कहा गया है कि इस तरह की अनियमितता सरकारी राशि की क्षति के साथ विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के अधिकार को प्रभावित करती है. नोटिस में इसे संविदा की शर्तों के उल्लंघन और सरकारी कोष के साथ धोखाधड़ी तथा संबंधित वित्तीय नियमों के तहत दंडनीय कृत्य की श्रेणी में आने वाला बताया गया है. यानी प्रशासनिक स्तर पर मामला सामान्य सफाई की शिकायत से आगे जा चुका है.

सवाल सिर्फ विक्रम का नहीं

विक्रम में सामने आए इन मामलों ने अब सवाल को एक प्रखंड से बाहर निकालकर पूरी व्यवस्था तक पहुंचा दिया है. बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या बहुत बड़ी है और सफाई जैसी सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से काम कराया जा रहा है. ऐसे में अगर किसी एक प्रखंड में जमीन पर मौजूद शौचालयों और एजेंसी के बिल में इतना अंतर सामने आता है तो दूसरे प्रखंडों में भी भुगतान से पहले वास्तविक संख्या के सत्यापन की व्यवस्था की समीक्षा जरूरी हो जाती है. सवाल यह नहीं कि पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है, बल्कि सवाल यह है कि क्या ऐसी संभावना को रोकने के लिए पर्याप्त निगरानी व्यवस्था मौजूद है.

यू-डायस के उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 76,435 विद्यालय हैं. जिनमें कक्षा 8 तक के विद्यालयों की संख्या 66,915 और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों की संख्या 9,520 बताई गई है. राज्य में कुल 534 प्रखंड हैं. ऐसे में एक प्रखंड में सामने आई यह अनियमितता को आधार बनाकर पूरे राज्य में गड़बड़ी का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, लेकिन यह जरूर महत्वपूर्ण हो गया है कि इस बात का पता लगाया जाए की क्या सभी प्रखंडों में स्कूलवार टॉयलेट की वास्तविक संख्या और एजेंसी के बिल का मिलान किया जाता है. अगर ऐसा नहीं होता, तो निगरानी व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाने की गुंजाइश बनी रहती है.

सबसे अहम बात यह है कि स्कूलों की सफाई के लिए जारी सरकारी पैसा सीधे बच्चों की सुविधा और स्वास्थ्य से जुड़ा है. अगर किसी स्कूल में टॉयलेट कम हैं लेकिन कागज पर संख्या बढ़ जाती है, तो इसका असर सिर्फ सरकारी खजाने पर नहीं पड़ता, बल्कि उस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी पड़ता है जिसका उद्देश्य बच्चों को स्वच्छ वातावरण देना है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार की ये तस्वीर सरकार और प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, क्या ऐसे जान जोखिम में डालकर पढ़ेंगे बच्चे?

शिक्षा या मौत का सफर? बिहार में बाढ़ के बीच हर दिन नाव से स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल

शिक्षा की राह में कीचड़ का रोड़ा! बिहार में 30 साल पुराने स्कूल का रास्ता गायब, समस्या ने खोली सिस्टम की पोल