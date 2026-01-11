ETV Bharat / state

आतिशी टिप्पणी विवाद से क्या खतरे में है उनकी विधानसभा की सदस्यता! समझें पूरा मामला

इस मामले में जहां विधानसभा अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति को जांच सौंपी है तो वहीं वीडियो की जांच फॉरेंसिक लैब को भी भेजी है. साथ ही इस मामले पर वीडियो से छेड़छाड़ करने को लेकर जालंधर पुलिस ने भी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान के मामले को लेकर के दिल्ली का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है. इस मामले में दिल्ली भाजपा भी आप मुख्यालय पर प्रचंड प्रदर्शन कर चुकी है. घटना के बाद से ही जहां भाजपा विधायक लगातार आतिशी पर कानूनी कार्रवाई और साथ ही उनकी विधानसभा सदस्य रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं.

अविलंब निर्णय लेकर उचित कार्रवाई की मांग (ETV Bharat)

जालंधर पुलिस की एफआईआर पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने भी पंजाब पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजीपी साइबर सेल और जालंधर पुलिस के कमिश्नर को मामले में नोटिस भेज कर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है. मामले की गम्भीरता से साफ है कि इस मामले में विशेषाधिकार समिति की जांच जल्दी ही शुरू होगी. शुक्रवार देर रात तक विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद अब विशेषाधिकार समिति इस मामले में आगे बढ़ेगी.

विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के मंत्रियो ने दी ये शिकायत (ETV Bharat)

पंजाब पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक दबाव से प्रेरित बताया है. यह दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का मामला है. साथ ही कहा है कि इस मामले में दिल्ली विधानसभा अपने विशेषाधिकार का हनन करने पर किसी के भी खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई करेगी और इस मामले से संबंधित हर व्यक्ति को कार्रवाई के दायरे में लाएगी. अभी सिर्फ पंजाब पुलिस के तीन अधिकारियो को विधानसभा सचिवालय ने नोटिस भेजे हैं. आगे जांच में जिन लोगों की भी इस मामले में सलिप्तता पाई जाएगी उन पर भी विधानसभा एक्शन लेगी.



पंजाब पुलिस को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि यह मामला सिर्फ दिल्ली विधानसभा का था. इस मामले में पंजाब और पंजाब पुलिस को किसी भी तरह कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं बनता है. वीडियो विधानसभा की संपत्ति है. अगर पंजाब पुलिस को कोई आपत्ति थी तो वह दिल्ली विधानसभा के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते थे. मैंने पहले ही विपक्ष के सदस्यों की आपत्ति पर वीडियो की जांच फॉरेंसिक लैब को भेज दी थी. मामले की जांच प्रिविलेज समिति को भेजी जा चुकी थी. लेकिन, अचानक जालंधर पुलिस की एफआईआर राजनीतिक दबाव में की गई जो गलत है. आतिशी के मामले में 15 दिन में रिपोर्ट देगी विशेषाधिकार समिति