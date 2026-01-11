ETV Bharat / state

आतिशी टिप्पणी विवाद से क्या खतरे में है उनकी विधानसभा की सदस्यता! समझें पूरा मामला

दिल्ली विधानसभा में आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान के मामले को15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी विशेषाधिकार समिति,विवादित वीडियो को भेजा गया फॉरेंसिक लैब

विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के मंत्रियो ने दी ये शिकायत
विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के मंत्रियो ने दी ये शिकायत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 11, 2026 at 12:59 PM IST

Updated : January 11, 2026 at 1:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान के मामले को लेकर के दिल्ली का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है. इस मामले में दिल्ली भाजपा भी आप मुख्यालय पर प्रचंड प्रदर्शन कर चुकी है. घटना के बाद से ही जहां भाजपा विधायक लगातार आतिशी पर कानूनी कार्रवाई और साथ ही उनकी विधानसभा सदस्य रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं.

इस मामले में जहां विधानसभा अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति को जांच सौंपी है तो वहीं वीडियो की जांच फॉरेंसिक लैब को भी भेजी है. साथ ही इस मामले पर वीडियो से छेड़छाड़ करने को लेकर जालंधर पुलिस ने भी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

अविलंब निर्णय लेकर उचित कार्रवाई की मांग (ETV Bharat)

जालंधर पुलिस की एफआईआर पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने भी पंजाब पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजीपी साइबर सेल और जालंधर पुलिस के कमिश्नर को मामले में नोटिस भेज कर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है. मामले की गम्भीरता से साफ है कि इस मामले में विशेषाधिकार समिति की जांच जल्दी ही शुरू होगी. शुक्रवार देर रात तक विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद अब विशेषाधिकार समिति इस मामले में आगे बढ़ेगी.

विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के मंत्रियो ने दी ये शिकायत
विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के मंत्रियो ने दी ये शिकायत (ETV Bharat)
राजनीतिक दबाव में हुई है पंजाब पुलिस की कार्रवाई: विजेंद्र गुप्ता
पंजाब पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक दबाव से प्रेरित बताया है. यह दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का मामला है. साथ ही कहा है कि इस मामले में दिल्ली विधानसभा अपने विशेषाधिकार का हनन करने पर किसी के भी खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई करेगी और इस मामले से संबंधित हर व्यक्ति को कार्रवाई के दायरे में लाएगी. अभी सिर्फ पंजाब पुलिस के तीन अधिकारियो को विधानसभा सचिवालय ने नोटिस भेजे हैं. आगे जांच में जिन लोगों की भी इस मामले में सलिप्तता पाई जाएगी उन पर भी विधानसभा एक्शन लेगी.

विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के मंत्रियो ने दी ये शिकायत
विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के मंत्रियो ने दी ये शिकायत (ETV Bharat)

पंजाब पुलिस को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं

विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि यह मामला सिर्फ दिल्ली विधानसभा का था. इस मामले में पंजाब और पंजाब पुलिस को किसी भी तरह कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं बनता है. वीडियो विधानसभा की संपत्ति है. अगर पंजाब पुलिस को कोई आपत्ति थी तो वह दिल्ली विधानसभा के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते थे. मैंने पहले ही विपक्ष के सदस्यों की आपत्ति पर वीडियो की जांच फॉरेंसिक लैब को भेज दी थी. मामले की जांच प्रिविलेज समिति को भेजी जा चुकी थी. लेकिन, अचानक जालंधर पुलिस की एफआईआर राजनीतिक दबाव में की गई जो गलत है.

राजनीतिक दबाव में हुई है पंजाब पुलिस की कार्रवाई: विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)
आतिशी के मामले में 15 दिन में रिपोर्ट देगी विशेषाधिकार समिति
इस मामले को लेकर के विधानसभा में सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप और विशेषाधिकार समिति के सदस्य अभय वर्मा ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि हमारे सभी मंत्रियों ने और मैंने खुद एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था जिसमें हमने लिखा है कि हम गुरुओं के अपमान के मामले में आतिशी पर कानूनी कारवाई के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं और साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त करना चाहते हैं.

आतिशी के मामले में 15 दिन में रिपोर्ट देगी विशेषाधिकार समिति
आतिशी के मामले में 15 दिन में रिपोर्ट देगी विशेषाधिकार समिति (ETV Bharat)

प्रिविलेज कमेटी जल्दी शुरू करेगी जांच

मामला प्रिविलेज कमेटी के पास आ गया है. प्रिविलेज कमेटी अब इसकी जांच जल्दी शुरू करेगी. प्रिविलेज कमेटी 15 दिन में जल्दी से जल्दी जांच करके इस मामले की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी. उसमें आगे की कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगी. आगे की करवाई इस बात पर निर्भर करती है कि प्रिविलेज कमेटी किस तरह की सिफारिश विधानसभा अध्यक्ष से करती है.

विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के मंत्रियो ने दी ये शिकायत

आतिशी पर एफआईआर दर्ज करने और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के विधायी कार्य मंत्री प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को बुधवार को लिखित शिकायत दी गई. शिकायत में कहा गया है कि विधानसभा में गुरु तेग़ बहादुर जी के शहादत को लेकर नियम 270 के तहत चर्चा की जा रही थी. इस चर्चा में सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भाग ले रहे थे. विपक्ष की नेता आतिशी ने इसमें भाग नहीं लिया बल्की अपशब्द कहे. उस समय अपनी सीट से उठकर के आतिशी ने जो वक्तव्य दिया वह इतना अभद्र और अमर्यादित था इसे हम लिखकर नहीं दे सकते हैं. हम उनके द्वारा कहे गए शब्दों का शब्दशह टाइप की गई प्रति संलग्न कर रहे हैं.

आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग

शिकायत में यह भी कहा गया है कि देश की आजादी से पहले से लेकर आज तक किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी गुरु के संबंध में इस तरह की अभद्र, शर्मनाक और मर्यादाहीन भाषा का उपयोग नहीं किया गया है. हम मांग करते हैं कि आतिशी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए. साथ ही आतिशी पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए. इसको टाइम बाउंड करना चाहिए. ⁠देश का हर नागरिक इस बात से आहत है.

आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग
आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग (ETV Bharat)

अविलंब निर्णय लेकर उचित कार्रवाई की मांग

हमें चोट लगी है इस बात का आप की नेता आतिशी ने मजाक उड़ाया और अपशब्द कहे. इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को जो शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग करते हुए नेता प्रतिपक्ष आतिशी को जेल की सजा दी जानी चाहिए क्योंकि इस सदन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी का अपमान करने वालों का स्थान यह सदन नहीं बल्कि तिहाड़ जेल है. शिकायत के अंत में कहा गया है कि आशा है कि आप इस मामले में अविलंब निर्णय लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे.


मामले में वकील का पक्ष

जालंधर पुलिस द्वारा दिल्ली के मामले में की गई एफआईआर को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता मनीष भदौरिया का कहना है कि नए कानून बीएनएसएस में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी मामले की शिकायत पुलिस को दे सकता है और पुलिस उसमें जीरो एफआईआर दर्ज कर सकती है. लेकिन कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज करने के बाद जालंधर पुलिस को भी मामला दिल्ली पुलिस के पास ही भेजना चाहिए. उसकी सारी जांच और कानूनी प्रक्रिया दिल्ली में ही होनी चाहिए क्योकिं मामला दिल्ली का है.

यह मामला राजनीति से प्रेरित है तो पंजाब पुलिस से भी राजनीतिक दबाव में इस मामले में कर्रवाई वहां कराई जा सकती है. शिकायतकर्ता इकबाल सिंह इस बात पर जोर दे सकता है कि मैंने वीडियो अपने फोन में यहां जालंधर में ही देखा तो इसलिए मेरी शिकायत पर कार्रवाई यहीं होनी चाहिए
