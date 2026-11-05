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पौड़ी डीएफओ बदसलूकी मामला, अफसर के समर्थन में IFS एसोशिएशन, वन कर्मियों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी

पौड़ी की घटना पर IFS एसोशिएशन नाराज ( फोटो- Forest Department )

देहरादून: उत्तराखंड में आईएफएस अफसर महातिम यादव के साथ पूरा IFS कैडर खड़ा हो गया है. मामला पौड़ी के खांड्यूसैंण में हुई मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना से जुड़ा है, जिसमें एक 4 साल की मासूम ने अपनी जान गंवा दी. घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने डीएफओ के साथ हाथापाई की, तो बाकी वन कर्मियों से भी बदसलूकी के आरोप लगे. खास बात ये है कि वन विभाग के तमाम दूसरे संगठनों ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कार्य बहिष्कार करने तक की चेतावनी दी है.