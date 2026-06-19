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हरियाणा में नहरी नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 5700 करोड़ रुपए, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने की घोषणा

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ( ETV Bharat )

रोहतक: विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश में नहरी नेटवर्क को आधुनिक बनाने पर 5700 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है. इस परियोजना के तहत प्रदेश भर की नहरों को आधुनिक बनाया जाएगा और मरम्मत कार्य होंगे. यह जानकारी प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने गुरुवार को रोहतक में दी. वे यहां जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंची थीं. पानी के लिए पहली बार एकीकृत योजनाः मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि "हरियाणा में पानी के लिए पहली बार एकीकृत योजना बनी है. जबकि पूर्व की सरकारों के समय क्षेत्रीय राजनीति के चलते पानी के लिए योजना बनती थी." उन्होंने कहा कि "तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया. पूरे हरियाणा में पानी का वितरण एक समान होना चाहिए."