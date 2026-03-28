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भिवानी में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने साढ़े 16 करोड़ की विकास योजनाओं का दिया तोहफा, पुण्यतिथि पर चौ. बंसीलाल को किया याद

'चौधरी बंसीलाल आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे': सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने इस दौरान कहा कि "पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा और रेल मंत्री रहे चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा प्रदेश को एक उन्नत राज्य बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था. दक्षिण हरियाणा जैसे रेतीले क्षेत्र में लिफ्ट इरीगेशन जैसी सिंचाई व्यवस्था को खड़ा करके हरा-भरा करने का कार्य किया. वे आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे."

भिवानी: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 20वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में स्थित समाधि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी सहित बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समाधि पर पुष्पांजलि भेंट की.

कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटनः मौके पर श्रुति चौधरी ने भिवानी जिले के गांव कैरू और तोशाम कस्बे में सिंचाई विभाग और पंचायत विभाग से जुड़ी साढ़े 16 करोड़ की पंप हाऊस और सिंचाई सबंधी योजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास किया.

31 मार्च को भिवानी दौरे पर आयेंगे सीएमः विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जनता को समर्पित करते हुए श्रुति चौधरी ने बताया कि "आज हरियाणा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है. आगामी 31 मार्च को मुख्यमंत्री भिवानी जिले के तोशाम में प्रदेश स्तरीय सूक्ष्म सिंचाई मेले में पहुंचेंगे. मेले में दक्षिण हरियाणा जैसे रेतीले इलाके को हरा-भरा करने और सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं को समर्पित करेंगे."

'पेट्रोल-डीजल की कालाबजारी रोकने के लिए की जा रही है सख्ती': उन्होंने कहा कि आज समय है हमारे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त पानी के स्रोतों को संचित करने की दिशा में सिंचाई विभाग कार्य कर रहा है. श्रुति चौधरी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल और गैस के प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री देश भर में व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेट्रोल की स्थिति पर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है. देश में पेट्रोल की कमी और कालाबाजी न हो, इसके लिए सख्ती से काम किया जा रहा है.

अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है कांग्रेस पार्टी: उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वैश्विक संकट को देखते हुए ईंधन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी भी घटाई है, जिस कारण से देश में ईंधन की कीमतें स्थित हैं. पत्रकारों द्वारा राज्यसभा के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है. कभी उनकी पार्टी के नेता चार, कभी पांच और कभी 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बात करते हैं. इसके साथ ही कांग्रेस अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग के लिए नोटिस की भाषा को भी बार-बार बदल रही है.