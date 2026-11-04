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दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, छत से गिरकर सिंचाई विभाग के अमीन की मौत

एटा: दीपावली के त्योहार की तैयारियों के बीच एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. कोतवाली देहात क्षेत्र के कासगंज रोड स्थित आईटीआई के पास रहने वाले सिंचाई विभाग के अमीन कौशल किशोर (40) की छत से गिरकर मौत हो गई. मंगलवार रात हुए इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया. त्योहार की खुशियों के बीच अचानक हुई इस घटना ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया.



जानकारी के अनुसार, कौशल किशोर सिंचाई विभाग में अमीन के पद पर कार्यरत थे. मंगलवार रात करीब 10 बजे उन्होंने परिवार के साथ खाना खाया. इसके बाद वह रोजाना की तरह घर की छत पर टहलने के लिए चले गए. छत पर टहलते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वह असंतुलित होकर नीचे गिर पड़े. हादसा होते ही परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. परिजन तत्काल उनके पास पहुंचे और उन्हें गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज लेकर गए, वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद कौशल किशोर को मृत घोषित कर दिया.



मेडिकल कॉलेज में मौत की पुष्टि होते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. जिस घर में दीपावली के त्योहार को लेकर तैयारियां चल रही थीं और खुशियों का माहौल था, वहां अचानक चीख-पुकार गूंजने लगी. परिवार के लिए यह घटना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है.



घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली देहात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की. कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी ने बताया कि घटना की सूचना परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई थी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.



