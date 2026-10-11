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बाथरूम में मिला सिंचाई विभाग के जेई का शव, करंट से मौत की आशंका

एंबुलेंस ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

पौड़ी: कोटद्वार के कालागढ़ में सिंचाई विभाग के एक अवर अभियंता (जेई) का शव उनके राजकीय आवास के बाथरूम में पड़ा मिला है. जेई की दाहिने हाथ की एक उंगली झुलसी हुई मिली है. प्रारंभिक तौर पर करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. लिहाजा, पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है.

सरकारी आवास के बाथरूम में पड़ा मिला शव: पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान रामगंगा बांध परियोजना के सैडिल बांध पर तैनात अवर अभियंता अनिल कुमार (उम्र 45 वर्ष) के रूप में हुई है. जिनका शव रविवार यानी 11 अक्टूबर को कालागढ़ की नई कॉलोनी स्थित राजकीय आवास संख्या ए-68 के बाथरूम में पड़ा मिला. वो रामगंगा बांध परियोजना के अंतर्गत सैडिल बांध में तैनात थे और इसी आवास में रहते थे.