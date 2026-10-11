बाथरूम में मिला सिंचाई विभाग के जेई का शव, करंट से मौत की आशंका
पौड़ी में सिंचाई विभाग के जेई का शव सरकारी आवास के बाथरूम में मिलने से मचा हड़कंप, दाहिने हाथ की उंगली झुलसी मिली
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 11, 2026 at 6:32 PM IST
पौड़ी: कोटद्वार के कालागढ़ में सिंचाई विभाग के एक अवर अभियंता (जेई) का शव उनके राजकीय आवास के बाथरूम में पड़ा मिला है. जेई की दाहिने हाथ की एक उंगली झुलसी हुई मिली है. प्रारंभिक तौर पर करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. लिहाजा, पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है.
सरकारी आवास के बाथरूम में पड़ा मिला शव: पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान रामगंगा बांध परियोजना के सैडिल बांध पर तैनात अवर अभियंता अनिल कुमार (उम्र 45 वर्ष) के रूप में हुई है. जिनका शव रविवार यानी 11 अक्टूबर को कालागढ़ की नई कॉलोनी स्थित राजकीय आवास संख्या ए-68 के बाथरूम में पड़ा मिला. वो रामगंगा बांध परियोजना के अंतर्गत सैडिल बांध में तैनात थे और इसी आवास में रहते थे.
दाहिने हाथ की उंगली झुलसी मिली, करंट लगने की आशंका: बाथरूम में उनका शव मिलने की सूचना से विभागीय कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्र में हलचल मच गई. घटनास्थल पर मृतक के दाहिने हाथ की एक उंगली करंट से झुलसी हुई पाई गई है. इसी आधार पर आशंका जताई जा रही है कि बाथरूम में नहाने के दौरान वो किसी विद्युत उपकरण या विद्युत प्रवाह के संपर्क में आ गए होंगे.
मौत की असली क्या है? जांच में जुटी पुलिस: हालांकि, करंट लगने की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं. ये भी जांच का विषय है कि बाथरूम में बिजली का कोई उपकरण या वायरिंग मौत की वजह बनी या घटना के पीछे कोई अन्य कारण रहा. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.
वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार लाया गया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है. अवर अभियंता की मौत करंट लगने से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल, कालागढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
बाथरूम या घर में करंट से बचने के लिए अपनाएं सावधानी: अपने घर पर अच्छी क्वालिटी और सुरक्षित वायरिंग कराएं. तार समेत तमाम विद्युत उपरकरण ISI और BIS प्रमाणित ब्रांड्स का इस्तेमाल करें. एमसीबी और अर्थिंग का उपयोग करें. तारों को नंगी हाथों से ना पकड़ें. बाथरूम में नहाते समय गीजर या हीटर बंद रखें. अगर कहीं से करंट लीक होता है, पूरे बाथरूम में फैल सकता है. इसका ध्यान रखें.
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