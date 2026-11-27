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नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिंचाई विभाग के ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को दी राहत

नैनीताल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंचाई विभाग के ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान देने के एकलपीठ के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने यह आदेश पारित किया.

मामले के अनुसार राज्य सरकार ने एकलपीठ के 20 जुलाई 2018 के फैसले को विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी. उस फैसले में रिट याचिका स्वीकार हुई थी, जो भगत सिंह व अन्य कर्मचारियों ने दायर की थी. कर्मचारियों ने 2 दिसंबर 2000 के शासनादेश के तहत प्रोन्नत वेतनमान मांगा था, जिसमें 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद अगले उच्च पद (ग्रुप 'सी') का वेतनमान मिलता है. मुख्य अभियंता ने 23 अगस्त 2005 और 19 जुलाई 2007 के शासनादेशों का हवाला देकर उनका प्रत्यावेदन खारिज कर दिया था.