नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिंचाई विभाग के ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को दी राहत
Group D Promoted Pay Scale: हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग के ग्रुप डी कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान मामले में राहत दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 3:57 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंचाई विभाग के ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान देने के एकलपीठ के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने यह आदेश पारित किया.
मामले के अनुसार राज्य सरकार ने एकलपीठ के 20 जुलाई 2018 के फैसले को विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी. उस फैसले में रिट याचिका स्वीकार हुई थी, जो भगत सिंह व अन्य कर्मचारियों ने दायर की थी. कर्मचारियों ने 2 दिसंबर 2000 के शासनादेश के तहत प्रोन्नत वेतनमान मांगा था, जिसमें 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद अगले उच्च पद (ग्रुप 'सी') का वेतनमान मिलता है. मुख्य अभियंता ने 23 अगस्त 2005 और 19 जुलाई 2007 के शासनादेशों का हवाला देकर उनका प्रत्यावेदन खारिज कर दिया था.
नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा प्रोन्नत वेतनमान की पात्रता उस शासनादेश के अनुसार तय होगी जो पात्रता हासिल करने की तारीख पर लागू था. अधिकांश कर्मचारी राज्य पुनर्गठन (9 नवंबर 2000) से पहले 14 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे. याचिकाकर्ता संख्या 6 की पात्रता 31 दिसंबर 2004 को बनी, इसलिए बाद में जारी शासनादेश इस अर्जित अधिकार को खत्म नहीं कर सकते.
नैनीताल हाईकोर्ट की सुनवाई में राज्य के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि प्रोन्नत वेतनमान का लाभ पात्रता की तिथि से मिलता है, भले आदेश बाद में पारित हो, इससे पहले कोर्ट ने अपील दाखिल करने में हुई देरी माफ कर दी थी.
पढे़ं- नैनीताल के व्यू प्वाइंट पर भुट्टा बेचने वालों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, शाह लाइब्रेरी भवन पर सीईओ देंगे जवाब
पढे़ं- हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को भी मिलेगा प्रोटोकॉल, चिकित्सा, यात्रा सुविधाओं से जुड़े निर्देश भी जारी
पढे़ं- हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, जेल में बंद महिला की सजा रद्द, इंटरनेशनल बॉर्डर पर चरस के साथ हुई थी गिरफ्तार