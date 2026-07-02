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सिंचाई विभाग का बाबू दुर्ग में रिश्वत लेते गिरफ्तार, जीपीएफ का पैसा निकालने के लिए मांगी घूस

पीड़ित कर्मचारी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे निकालना चाहता था, लेकिन आरोपी उसके ही पैसे निकालने के एवज में घूस मांग रहा था.

IRRIGATION DEPT EMPLOYEE ARRESTED
सिंचाई विभाग का बाबू दुर्ग में रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: विद्युत यांत्रिकी सिंचाई विभाग में पदस्थ बाबू को 10 हजार की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया. आरोपी बाबू विभाग में सहायक ग्रेड टू के पद पर कार्यकर है. आरोपी है कि शिव कुमार ठाकुर ने कर्मचारी के जीपीएफ की राशि जारी करने के एवज में घूस की मांग की. इसकी शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की. जिसके बाद आरोपी बाबू को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगेहाथों पकड़ लिया गया.

रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार

दरअसल, पीड़ित कर्मचारी नंद कुमार सिंचाई विभाग में पदस्थ हैं. नंद कुमार की बेटी की शादी तय हो गई है. बेटी की शादी के लिए उनको पांच लाख की जरुरत थी. रकम के लिए उन्होने विभाग को आवेदन दिया था. आवेदन में नंद कुमार ने कहा था कि उनको पांच लाख की रकम की जरुरत है जिसे वो अपनी सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ से निकालना चाहते हैं.

सिंचाई विभाग का बाबू दुर्ग में रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

विद्युत यांत्रिकी सिंचाई विभाग में पदस्थ है आरोपी

आरोप है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर राशि जारी करने के बदले सहायक ग्रेड-2 शिव कुमार ठाकुर ने 10 हजार की रिश्वत की मांग की. पीड़ित नंद कुमार ने बताया कि उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी है और उन्हें तत्काल पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन रिश्वत की मांग के कारण वे लंबे समय से परेशान थे. पीड़ित ने आरोपी कर्मचारी से कहा कि उनके पास रिश्वत देने के लिए भी पैसे नहीं हैं. लेकिन आरोपी शिवकुमार ठाकुर बिना पैसे लिए जीपीएफ का पैसा जारी करने को राजी नहीं हुआ.

मुझे बेटी की शादी के लिए पांच लाख की जरूरत थी. जीपीएफ से पैसे निकालने के लिए विभागीय आवेदन दिया था. वहां कार्यरत कर्मचारी ने मुझसे 10 हजार की रिश्वत मांगी. इस बात की शिकायत मैंने तंग आकर एसीबी की टीम को दी: नंद कुमार, पीड़ित कर्मचारी

एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायतकर्ता नंद कुमार के द्वारा शिकायत किया गया था कि भविष्य निधि की राशि 5 लाख रुपए निकलने को लेकर उसी के डिपार्टमेंट में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 शिव ठाकुर ने 10 हजार रुपये का रिश्वत की मांग की थी. उपयुक्त शिकायत पर आज उनके ही कार्यालय में रंगे हाथों ने रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 22 जून को प्रार्थी के द्वारा शिकायत किया गया था: सुरेश सोनी,एसीबी डीएसपी रायपुर

एसीबी की टीम ने किया योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप

शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने योजना बनाकर कार्रवाई की. तय रणनीति के तहत शिकायतकर्ता ने आरोपी को कार्यालय में 10 हजार रुपये दिए, तभी पहले से वहां मौजूद एसीबी की टीम ने उसे रंगेहाथों पैसे लेते हुए पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान एसीबी के एक दर्जन से अधिक अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे. एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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