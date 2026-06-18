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सिंचाई विभाग ने योगी के 'ड्रीम प्रोजेक्ट' वाले फ्लैट को बताया अवैध, 7 दिनों में जमीन खाली करने का निर्देश

लखनऊ: डालीबाग में मुख्तार अंसारी की अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर एलडीए के द्वारा भवन निर्मान कराया गया है. जो सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जाता है, लेकिन इन फ्लैटों पर सिंचाई विभाग ने लाल निशान और नोटिस चस्पा कर अवैध बता दिया है. नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन सिंचाई विभाग की है.



सिंचाई विभाग, खंड-2 लखनऊ नगर द्वारा 19 जून को जारी नोटिस में लिखा है कि आप द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जो कैनाल ऐक्ट 1873 की धारा 70 के तहत दंडनीय अपराध है. विभाग ने 7 दिन में जमीन खाली करने को कहा है, अन्यथा खुद अवैध कब्जा हटाने और खर्च वसूलने की चेतावनी दी है.



गौरतलब है कि डालीबाग की यह 2327.54 वर्ग मीटर जमीन 2020 में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के कब्जे से मुक्त कराई गई थी. इसके बाद LDA ने यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत G+3 के 3 ब्लॉक में 72 EWS फ्लैट बनाए. हर फ्लैट 36.65 वर्गमीटर का है और इसकी कीमत 10.70 लाख रुपये तय की गई थी.



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 नवंबर को खुद इन फ्लैटों का लोकार्पण कर 72 गरीब परिवारों को आवंटन पत्र सौंपे थे. LDA ने यह भी नियम बनाया था कि इन फ्लैटों को 25 साल तक नही बेचे जा सकेंगे और न किराए पर दिए जा सकेंगे, ताकि जरूरतमंदों के पास ही रहें.



फिलहाल नोटिस जारी करने के बाद से सिंचाई विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कोई औपचारिक पक्ष जारी नहीं किया है. लखनऊ विकास कार्यक्रम के उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमार पूरे मामले की स्वयं तफ्तीश कर रहे हैं.