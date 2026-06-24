हमीरपुर में सिंचाई विभाग के ठेकेदार की धारदार हथियार से हत्या; पड़ोसी के साथ राठ तहसील से लौट रहे थे, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
जरिया थाना प्रभारी दिनेश पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 10:45 PM IST
हमीरपुर : जिले के जरिया थाना क्षेत्र के गोहांड कस्बे में बुधवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. आरोप है कि यहां सिंचाई विभाग के ठेकेदार एवं किसान (65) की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना राठ-उरई मार्ग से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर जलालपुर शाखा नहर के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद की रंजिश सामने आई है.
अपर पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुमार वर्मा ने बताया कि थाना जरिया क्षेत्रांतर्गत गोहांड से बागीपुरा मार्ग पर एक व्यक्ति देशराज पर कुल्हाड़ी से हमला किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. जरिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घायल को सीएचसी गोहांड ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है. मृतक के पुत्र से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है. मामले में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है, कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है.
परिजनों के मुताबिक, गोहांड कस्बे के कमलानगर निवासी देशराज (65) खेती-किसानी के साथ सिंचाई विभाग में ठेकेदारी का कार्य करते थे. परिजनों के अनुसार, बुधवार को वह एक पड़ोसी के साथ किसी काम से राठ तहसील गए थे. दोनों लोग बागीपुरा होते हुए वापस गोहांड लौट रहे थे.
परिजनों का आरोप है कि शाम करीब 6:45 बजे राठ-उरई मार्ग से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर जलालपुर शाखा नहर के पास पहले से मौजूद दो व्यक्तियों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि दोनों भाइयों ने धारदार हथियार से देशराज पर हमला कर दिया. सिर, हाथ और पैरों पर कई वार किए गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
मृतक के बेटे कमलेश का आरोप है कि एक पड़ोसी का आरोपी पक्ष से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. उनके पिता कई बार उसी पड़ोसी के साथ तहसील और अन्य जगहों पर जाते थे और उसके मामले में सहयोग करते थे. इसी बात को लेकर आरोपी पक्ष उनसे नाराज रहता था.
कमलेश ने बताया कि उनके पिता वर्षों से सिंचाई विभाग में ठेकेदारी का कार्य कर रहे थे. इसके अलावा वह खेती-किसानी भी करते थे. परिवार के पास बागीपुरा मौजा में करीब चार बीघा जमीन है. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सरीला शाहरुख खान और जरिया थाना प्रभारी दिनेश पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
सीओ सरीला शाहरुख खान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में भूमि विवाद की बात सामने आई है. मृतक स्वयं विवाद का पक्षकार नहीं था. वह दूसरे पक्ष की पैरवी करता था, जिससे आरोपी उससे नाराज थे. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
जरिया थाना प्रभारी दिनेश पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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