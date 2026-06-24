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हमीरपुर में सिंचाई विभाग के ठेकेदार की धारदार हथियार से हत्या; पड़ोसी के साथ राठ तहसील से लौट रहे थे, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मी व अन्य लोग ( Photo credit: ETV Bharat )

हमीरपुर : जिले के जरिया थाना क्षेत्र के गोहांड कस्बे में बुधवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. आरोप है कि यहां सिंचाई विभाग के ठेकेदार एवं किसान (65) की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना राठ-उरई मार्ग से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर जलालपुर शाखा नहर के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद की रंजिश सामने आई है. अपर पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुमार वर्मा ने बताया कि थाना जरिया क्षेत्रांतर्गत गोहांड से बागीपुरा मार्ग पर एक व्यक्ति देशराज पर कुल्हाड़ी से हमला किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. जरिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घायल को सीएचसी गोहांड ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अपर पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुमार वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है. मृतक के पुत्र से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है. मामले में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है, कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है. परिजनों के मुताबिक, गोहांड कस्बे के कमलानगर निवासी देशराज (65) खेती-किसानी के साथ सिंचाई विभाग में ठेकेदारी का कार्य करते थे. परिजनों के अनुसार, बुधवार को वह एक पड़ोसी के साथ किसी काम से राठ तहसील गए थे. दोनों लोग बागीपुरा होते हुए वापस गोहांड लौट रहे थे.