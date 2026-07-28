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बस्तर में सिंचाई का दावा फेल, कई साल से अधूरी है योजना, मानसून की बेरुखी से अब किसान हो रहे परेशान

बस्तर में सिंचाई का दावा फेल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )