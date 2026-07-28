बस्तर में सिंचाई का दावा फेल, कई साल से अधूरी है योजना, मानसून की बेरुखी से अब किसान हो रहे परेशान
बस्तर के एक गांव में सरकारी लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 1:55 PM IST
बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेतों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के बड़े-बड़े दावे करती है. लेकिन बस्तर के ही एक गांव में सरकारी लापरवाही के कारण पिछले चार साल से सिंचाई योजना पूरी नहीं हो सकी है. ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपये खर्च कर पाइपलाइन बिछा दी गई. लेकिन ट्रांसफार्मर और बिजली कनेक्शन अब तक नहीं लगा है.ट्रांसफार्मर और बिजली लाइन ना होने के कारण ये पाइपलाइन ग्रामीणों के किसी काम नहीं आ रही है.
क्षतिग्रस्त होने लगी है पाइपलाइन
इतने साल तक बिजली को लेकर कोई प्रबंध नहीं होने के कारण पाइपलाइन भी खराब होने लगी है. पाइपलाइन मवेशियों के कारण जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने लगी है.वहीं दूसरी ओर किसान सिंचाई के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे हैं.वहीं मानसून की बेरुखी से भी किसान परेशान हैं.
क्या है ग्रामीणों का आरोप
सरपंच मधुसूदन बघेल का कहना है कि ग्राम पंचायत उसरीबेड़ा में वर्ष 2022-23 में उद्यान सिंचाई योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ था. योजना का उद्देश्य इंद्रावती नदी के पानी से किसानों के खेतों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना था. लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी योजना अधूरी है. सबसे बड़ी वजह ट्रांसफार्मर और बिजली कनेक्शन का नहीं लगना बताई जा रही है.
बारिश से पहले कई बार संबधित ठेकेदार और संबंधित विभाग के अधिकारियों से काम पूरा करने की मांग की गई. लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है. और काम नहीं होता है. अब बारिश शुरू होने के बाद बिजली विभाग ने भी काम अगले सीजन तक टाल दिया है- मधूसूदन बघेल,सरपंच उसरीबेड़ा
लंबे समय से उपयोग नहीं होने के कारण पाइपलाइन भी कई स्थानों पर मवेशियों के कारण टूट-फूट रही है. इस संबंध में जिला पंचायत, कलेक्टर कार्यालय और सुशासन कार्यक्रम में कई बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
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