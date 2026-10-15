ETV Bharat / state

नौकरी के लिए 20 लाख की डील? FRO परीक्षा में गड़बड़ी की जांच में 119 अभ्यर्थियों के संपर्क का खुलासा

झारखंड सीआईडी ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के दौरान बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं. अब फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की परीक्षा को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं.

फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मुख्य परीक्षा 2026 में कथित सेटिंग के मामले में सीआईडी ने पैसों के लेन-देन, मोबाइल के सीडीआर और अभ्यर्थियों के बयानों की जांच में कतिथ सेटिंग उजागर हुई है. इस मामले में पताजंलि आईएएस एकेडमी के संचालक संजीत कुमार की भूमिका भी सामने आई है.