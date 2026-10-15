नौकरी के लिए 20 लाख की डील? FRO परीक्षा में गड़बड़ी की जांच में 119 अभ्यर्थियों के संपर्क का खुलासा
झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की परीक्षा में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 11:55 PM IST
रांचीः झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के दौरान बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं. अब फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की परीक्षा को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं.
फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मुख्य परीक्षा 2026 में कथित सेटिंग के मामले में सीआईडी ने पैसों के लेन-देन, मोबाइल के सीडीआर और अभ्यर्थियों के बयानों की जांच में कतिथ सेटिंग उजागर हुई है. इस मामले में पताजंलि आईएएस एकेडमी के संचालक संजीत कुमार की भूमिका भी सामने आई है.
सीआईडी ने दी कोर्ट को जानकारी
रांची की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि संजीत कुमार का कई अभ्यर्थियों और दूसरे आरोपितों से संपर्क था. उनके बैंक खाते से 1.69 लाख रुपये के लेन-देन वही कतिथ सेटिंग के लिए ही था. वहीं, एक अभ्यर्थी ऋतिक रोशन से जुड़े मामले में परीक्षा पास कराने के लिए 20 लाख रुपये के कथित सौदे का उल्लेख किया गया.
सीआईडी का आरोप है कि इस पूरे मामले में अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने और परीक्षा में गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी. अदालत के 15 अक्टूबर 2026 के आदेश में इन आरोपों और जांच से जुड़े तथ्यों का उल्लेख है.
20 लाख रुपये में परीक्षा पास कराने का आरोप
इस मामले में सबसे अहम खुलासा अभ्यर्थी ऋतिक रोशन से जुड़ा है. अदालत के आदेश में दर्ज अभियोजन पक्ष की दलील के अनुसार, ऋतिक रोशन और संजीत कुमार के बीच परीक्षा में सफलता दिलाने के कथित इंतजाम के लिए 20 लाख रुपये की बात सामने आई.
अभियोजन ने यह भी दावा किया कि रकम किस्तों में दिए जाने का उल्लेख जांच में मिला है. सीआईडी ने ऋतिक रोशन के बयान, संजीत कुमार के साथ उनके संपर्क और पैसों के लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की. अभियोजन का आरोप है कि यह मामला FRO मुख्य परीक्षा में अनुचित तरीके से पास कराने की कथित व्यवस्था से जुड़ा है.
दो बार में भेजे गए 1.69 लाख रुपये
जांच में दूसरा महत्वपूर्ण मामला धमेंद्र कुमार से जुड़ा है. अदालत के आदेश के अनुसार, संजीत कुमार के एक्सिस बैंक खाते से धमेंद्र कुमार की पत्नी के खाते में दो बार पैसे भेजे गए थे. 6 अप्रैल 2026: 99 हजार रुपये, 10 अप्रैल 2026: 70 हजार रुपये, कुल रकम: 1 लाख 69 हजार रुपये भेजे गये थे.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, धमेंद्र कुमार ने स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी. रांची के प्रेमसंस मोटर्स से मिली जानकारी में दावा किया गया कि कार की डाउन पेमेंट के लिए संजीत कुमार की यूपीआई आईडी से 1.69 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. सीआईडी ने इन पैसों के लेन-देन को परीक्षा में कथित सेटिंग के साक्ष्य के रूप में स्थापित किया है. हालांकि, संजीत कुमार ने अदालत में कहा कि उन्होंने यह रकम निजी कर्ज के रूप में दी थी. उन्होंने किसी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है.
743 सफल अभ्यर्थियों की जांच, 119 से संपर्क का दावा
सीआईडी ने संजीत कुमार के मोबाइल नंबरों की भी जांच की. अदालत के आदेश के अनुसार, FRO मुख्य परीक्षा में सफल हुए 743 अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों का मिलान संजीत कुमार के दो मोबाइल नंबरों के कॉल रिकॉर्ड से किया गया था. जांच
एजेंसी ने दावा किया कि इनमें से 119 अभ्यर्थियों के नंबरों से संपर्क या मिलान मिला है. इसके अलावा, संजीत कुमार के ब्रज कुमार राम, धमेंद्र कुमार, रविशंकर कुमार और अभय कुमार तिवारी समेत दूसरे लोगों से संपर्क थे. अभियोजन पक्ष का कहना था कि इन लोगों के बीच बातचीत, पैसों के लेन-देन और अभ्यर्थियों के बयानों को एक साथ देखने की जरूरत है.
दूसरी ओर, संजीत कुमार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वह कोचिंग संस्थान चलाते हैं. उनके संस्थान में बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. ऐसे में विद्यार्थियों से फोन पर संपर्क होना सामान्य बात है. उन्होंने कहा कि केवल फोन पर बातचीत होने से परीक्षा में सेटिंग का आरोप साबित नहीं होता.
पांच लाख से 25 लाख रुपये तक मांगने का आरोप
अदालत के आदेश में पूरे कथित परीक्षा सिंडिकेट के काम करने के तरीके का भी उल्लेख है. शिकायत के अनुसार, मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय कुमार तिवारी पर आरोप है कि वह अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे पैसे मांगता था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित तौर पर रकम की मांग इस प्रकार की जाती थी, मसलन प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए 5 लाख रुपये, अंतिम चयन कराने के लिए 10 से 25 लाख रुपये. इसी कड़ी में ऋतिक रोशन से जुड़ा कथित सौदा 20 लाख रुपये में तय हुआ था. जांच रिपोर्ट में यह भी बताया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम मांगी जाती थी. इस कथित व्यवस्था में दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच की गई है.
ओएमआर शीट में छेड़छाड़ का भी आरोप
इस मामले में परीक्षा की ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया गया है. शिकायत के अनुसार, FRO परीक्षा की 350 से अधिक और सहायक वन संरक्षक (ACF) परीक्षा की 150 से अधिक ओएमआर शीट में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी. आरोप है कि परीक्षा में गलत तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में बदलाव करने और मूल्यांकन प्रणाली में हेरफेर करने जैसे तरीके अपनाए जाते थे. जांच में प्रश्नपत्र लीक करने, दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलाने और मूल उत्तर पुस्तिकाओं में बदलाव करने के आरोपों की भी जांच की गई है.
संजीत कुमार की जमानत याचिका खारिज
इन आरोपों के आधार पर संजीत कुमार ने रांची के एजेसी-1 न्यायालय में जमानत की अर्जी दी थी. उनकी ओर से कहा गया कि वह कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जांच में सहयोग कर चुके हैं और केवल मोबाइल संपर्क या पैसों के लेन-देन के आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता. अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए 1.69 लाख रुपये के लेन-देन, 119 अभ्यर्थियों से संपर्क और 20 लाख रुपये के कथित सौदे का उल्लेख किया.
अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आरोपों को गंभीर माना. 15 अक्टूबर 2026 को एजेसी-1 के न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने संजीत कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला कई लोगों से जुड़े कथित संगठित नेटवर्क का संकेत देता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता से जुड़ा है.
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