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बरेली की वक्फ संपत्तियों में करोड़ों का घोटाला! मौलाना शहाबुद्दीन ने DM को सौंपे दस्तावेज

दावा-बरेली के बहेड़ी तहसील में 1400 बीघा वक्फ भूमि में अनियमितताएं.

वक्फ संपत्तियों में करोड़ों का घोटाला
वक्फ संपत्तियों में करोड़ों का घोटाला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
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बरेली: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ संपत्तियों के कथित दुरुपयोग और अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को जिला अधिकारी को दस्तावेज सौंपे, जिनमें बरेली जिले की वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों का विवरण दर्ज है.

मौलाना ने पत्रकारों से वार्ता की. कहा कि उन्होंने पहले भी इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी, जिसके बाद कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके आरोपों को आधारहीन बता कर सबूत मांगे थे. इसी के चलते उन्होंने जिला प्रशासन को दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं.

मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी (VIDEO Credit: ETV Bharat)



मौलाना के मुताबिक, दस्तावेजों में पहला मामला बरेली जिले की बहेड़ी तहसील के गांव जाम सावंत का है. उनका दावा है कि यहां लगभग 1400 बीघा वक्फ भूमि में अनियमितताएं हुई हैं और भूमि का कुछ हिस्सा बेचा जा चुका है, जबकि शेष को बेचने की तैयारी की जा रही है. जमीन का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 220 करोड़ रुपये है.

दूसरा मामला सदर तहसील के गांव चंद्रपुर बिजपुरी का है. उनका आरोप है कि शहरी क्षेत्र में शामिल हो चुकी इस भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है, जिसकी अनियमित तरीके से बिक्री की गई है. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियां मूल रूप से समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की सहायता, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित की गई थीं, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने कथित भू-माफियाओं की मिलीभगत से इन संपत्तियों का दुरुपयोग किया है.

उन्होंने यह भी कहा कि केवल बरेली जिले में 320 करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताएं हुई हैं. मौलाना ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान उन्होंने राममंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा.

ये भी पढ़ें: सुन्नी-शिया वक्फ बोर्ड में राम मंदिर चढ़ावे से बड़ा घोटाला! मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने CM योगी को भेजा पत्र, सपा पर कही ये बात

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