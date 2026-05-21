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गिरिडाह में जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी, एजीएम के सामने खुली पीडीएस की पोल

गिरिडीह में जन वितरण प्रणाली के तहत डीलरों को मिलने वाला अनाज बीच में ही गायब हो रहा है.

Grain stored in warehouse
गोदाम में रखा अनाज (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 7:08 AM IST

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गिरिडीह: जिले में जन वितरण प्रणाली में 'होम चोरी' का खेल सरेआम पकड़ा गया है. गोदाम से डीलर की दुकान तक पहुंचते-पहुंचते 4 क्विंटल 2 किलो अनाज हवा हो गया. जिसके बाद डीलर के शक पर एजीएम संतोष कुमार के सामने जब अनाज को दोबारा तोला गया तो पूरे मामले की पोल खुल गई.

तौल में कम निकला अनाज

इससे पहले तौल कराने की बात सुनते ही ड्राइवर और मजदूर गाड़ी एवं अनाज छोड़कर भाग निकले. यह सनसनीखेज मामला मुंडरो पंचायत के बिहारो के डीलर मनोज कुमार सिंह के दुकान की है. मनोज को तीसरी बार कम अनाज भेजा गया है. इस पर हताश डीलर ने कहा कि अब कार्डधारियों को मैं क्या बाटूंगा? इस घोटाले के बीच दुकान चलाना नामुमकिन है.

जानकारी देते मुखिया, डीलर और एजीएम (Etv bharat)

मामले में जांच की मांग

वहीं, मौके पर मौजूद एजीएम संतोष कुमार ने भी माना है कि अनाज कम निकला है. मुखिया बंधन महतो ने चेताया कि एक डीलर का 4 क्विंटल अनाज कम है. प्रखंड में 100 से ज्यादा डीलर हैं. अगर सबके साथ यही हो रहा है तो घोटाला करोड़ों का है. उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग की है.

बता दें कि झारखंड में गरीबों की थाली से मिठास गायब है. राज्य के 8.92 लाख अंत्योदय परिवार को करीब 15 महीने से चीनी नहीं मिली है. राज्य सरकार द्वारा इन गरीब परिवार को रियायती दर पर प्रति माह एक किलो चीनी देने का प्रावधान है. गरीबों को रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराने में सरकार को भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ती है.

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जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी
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