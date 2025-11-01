ETV Bharat / state

सिर्फ फाइलों में शौचालय निर्माण! धरातल पर 1380 गायब, विभाग की जांच में खुलासा

गढ़वा में शौचालय निर्माण योजना में गड़बड़ी का मामला जांच में उजागर हुआ है. विभाग ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

Scam In Toilet Construction Scheme
गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
गढ़वा: जिले में पेयजल स्वच्छता विभाग के तहत शौचालय निर्माण योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है. विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि एक करोड़ 65 लाख रुपये लेने के बावजूद अब तक 1380 शौचालय धरातल पर पता ही नहीं है. पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. विभाग की ओर से मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

विभाग ने शुरू की कार्रवाई

जांच के बाद विभाग द्वारा 60 ग्राम जल स्वच्छता समिति एवं स्वयं सहायता समूह के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है. जिसमें इन समितियों के अध्यक्ष तत्कालीन मुखिया, कोषाध्यक्ष जल सहिया सहित अन्य को आरोपी बनाते हुए विभाग 12 प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज के साथ राशि रिकवरी की योजना बना रहा है. वहीं मामला उजागर होने के बाद गांव के लोगों में हड़कंप मच गया है. आपको बता दें कि कई लाभुकों ने शौचालय के नाम पर राशि तो ले ली, लेकिन शौचालय का निर्माण नहीं कराया है.

जानकारी देते कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राशि रिकवरी की जाएगीः कार्यपालक अभियंता

वहीं इस मामले को लेकर कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह ने कहा कि मामला सामने आने के बाद हमने कार्रवाई का निर्देश दिया है. या तो शौचालय धरातल पर दिखे, नहीं तो राशि की रिकवरी अवश्य की जाएगी. उन्होंने कहा कि लाभुकों को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का भी निर्देश दिया जाएगा.

