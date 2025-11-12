ETV Bharat / state

अबुआ आवास में भ्रष्टाचार का ‘छप्परफाड़’ खेल, पक्के घर का सपना रिश्वत की नींव में धंसा!

पक्के मकान की आस में देवघर के ग्रामीण ( Etv Bharat )

देवघर: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना, जो गरीबों के सिर पर पक्का छत देने का सपना दिखाती है, आज उसी योजना की दीवारों में भ्रष्टाचार की दरारें चौड़ी होती दिख रही हैं. संथाल परगना का देवघर जिला इस योजना की सच्चाई बयान कर रहा है. जहां गरीबों से ‘मकान’ का वादा किया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं.

आवास योजना की रकम दिलाने के नाम पर उगाही की गईः ग्रामीण

देवघर के सारठ प्रखंड के शिमला पंचायत में दर्जनों ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि आवास योजना की रकम दिलाने के नाम पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मुखिया प्रतिनिधियों द्वारा हजारों रुपये की उगाही की गई.

शिमला पंचायत की नरेशा बीबी और नूरजहां बताती हैं कि 'मुखिया की प्रतिनिधि ने वादा किया था कि हमारे कच्चे घर को पक्के में बदल दिए जाएगा. लेकिन पहले कुछ हजार रुपये देने होंगे.' ग्रामीणों का दावा है कि पैसे देने के बाद भी न तो ईंट आई, न नींव खुदी और न ही सपना साकार हुआ. बस झूठ के कागजों पर उनके नाम लिखे रह गए.'

जानकारी देती महिलाएं और डीडीसी (Etv Bharat)

अबुआ आवास के नाम पर सिर्फ भरोसे के महल बनाए गए

सारठ प्रखंड की मुन्नी बीबी और केली बीबी की कहानी तो और भी दर्दनाक है. दोनों विधवा हैं, घर में कोई पुरुष नहीं है. वे कहती हैं, 'रात को डर लगता है, कच्ची दीवारें झड़ती हैं. कई बार कच्चे घर में महिलाओं की सुरक्षा भी मुसीबत बन जाती है. लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने अबुआ आवास के नाम पर सिर्फ भरोसे के महल बनाए है.'