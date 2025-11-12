ETV Bharat / state

अबुआ आवास में भ्रष्टाचार का ‘छप्परफाड़’ खेल, पक्के घर का सपना रिश्वत की नींव में धंसा!

देवघर के ग्रामीणों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है.

ABUA AWAS YOJANA
पक्के मकान की आस में देवघर के ग्रामीण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 1:05 PM IST

|

Updated : November 12, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना, जो गरीबों के सिर पर पक्का छत देने का सपना दिखाती है, आज उसी योजना की दीवारों में भ्रष्टाचार की दरारें चौड़ी होती दिख रही हैं. संथाल परगना का देवघर जिला इस योजना की सच्चाई बयान कर रहा है. जहां गरीबों से ‘मकान’ का वादा किया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं.

आवास योजना की रकम दिलाने के नाम पर उगाही की गईः ग्रामीण

देवघर के सारठ प्रखंड के शिमला पंचायत में दर्जनों ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि आवास योजना की रकम दिलाने के नाम पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मुखिया प्रतिनिधियों द्वारा हजारों रुपये की उगाही की गई.

शिमला पंचायत की नरेशा बीबी और नूरजहां बताती हैं कि 'मुखिया की प्रतिनिधि ने वादा किया था कि हमारे कच्चे घर को पक्के में बदल दिए जाएगा. लेकिन पहले कुछ हजार रुपये देने होंगे.' ग्रामीणों का दावा है कि पैसे देने के बाद भी न तो ईंट आई, न नींव खुदी और न ही सपना साकार हुआ. बस झूठ के कागजों पर उनके नाम लिखे रह गए.'

जानकारी देती महिलाएं और डीडीसी (Etv Bharat)

अबुआ आवास के नाम पर सिर्फ भरोसे के महल बनाए गए

सारठ प्रखंड की मुन्नी बीबी और केली बीबी की कहानी तो और भी दर्दनाक है. दोनों विधवा हैं, घर में कोई पुरुष नहीं है. वे कहती हैं, 'रात को डर लगता है, कच्ची दीवारें झड़ती हैं. कई बार कच्चे घर में महिलाओं की सुरक्षा भी मुसीबत बन जाती है. लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने अबुआ आवास के नाम पर सिर्फ भरोसे के महल बनाए है.'

यह समस्या सिर्फ सारठ तक सीमित नहीं है. सोनारायठाड़ी, सारवां, मार्गोमुंडा और पलाजोरी प्रखंडों में भी ऐसे भ्रष्टाचार के खेल खुलेआम पनप रहे हैं. लेकिन स्थानीय पदाधिकारी की इस पर नजर नहीं जा रही.

स्थानीय रसूखदार गरीबों को सुविधा शुल्क के नाम पर लूट रहे हैं

झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि हर गरीब को पक्की छत मिले, कोई भी परिवार मिट्टी के घर में न रहे, बल्कि ईंट और पक्के घर में ही अपना जीवन गुजारे. लेकिन संथाल परगना की हकीकत इसके उलट है. यहां गरीबी के नाम पर स्थानीय नेताओं ने व्यापार खड़ा कर लिया है. कुछ स्थानीय रसूखदार लोग गरीबों से सुविधा शुल्क के नाम पर लूट चला रहे हैं, जो झारखंड की सामाजिक आत्मा पर एक कलंक के समान है.

'हमें कुछ ग्रामीणों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं. संबंधित प्रखंड के अधिकारियों से बात की गई है. जांच का आदेश भी दिया गया है. यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.' पीयूष सिन्हा, उप विकास आयुक्त

अब सवाल यह है कि क्या 'अबुआ आवास योजना' झारखंड के गरीबों का सपना साकार करेगी या भ्रष्टाचार के मकड़जाल में यह भी किसी जर्जर दीवार की तरह ढह जाएगी?

ये भी पढ़ें-

दुमका के ग्रामीणों का पंचायत सचिव पर आरोप, कहा- अबुआ आवास योजना में हो रही है हेरा फेरी

दीपिका पांडेय ने केंद्र पर लगाया झारखंड से भेदभाव करने का आरोप, कहा- पीएम आवास की जगह बनाना पड़ रहा अबुआ आवास

अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी, ग्रामीणों ने मुखिया और वार्ड सदस्य पर पैसे उगाही का लगाया आरोप

Last Updated : November 12, 2025 at 1:49 PM IST

TAGGED:

ABUA HOUSING SCHEME
ABUA HOUSING SCHEME IN JHARKHAND
अबुआ आवास योजना की हालत
अबुआ आवास योजना से वंचित ग्रामीण
ABUA AWAS YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.