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बस्तर में पीडीएस दुकानदार की सेंधमारी, पखनार के ग्रामीणों का आरोप, राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी

बस्तर में 50 किलोमीटर दूर से ग्रामीण राशन मांगने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं. उन्होंने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है.

Irregularities in Government Ration Distribution in Bastar
बस्तर में सरकारी राशन की गड़बड़ी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 6, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
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जगदलपुर: बस्तर में ग्रामीणों ने राशन की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की है. यह बस्तर की अजीब विडंबना है कि ग्रामीण 50 किलोमीटर दूर से मालवाहक पिकअप वाहन में सवार होकर सरकारी राशन की मांग करने कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं. 50 किलोमीटर दूर बैठा शख्स राशन में सेंधमारी कर रहा है. एक तरफ बस्तर में आदिवासियों के विकास के बड़े दावे मंचो से किये जाते हैं. लेकिन बस्तर में समस्याओं का अंबार है. जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार बस्तरवासी हो रहे हैं.

पीडीएस संचालक की मनमानी

छत्तीसगढ़ के बस्तर में गरीब आदिवासियों को मिलने वाले सरकारी राशन सामग्री पर दुकान संचालक डाका डाल रहे हैं. राशन कटौती और राशन कार्ड में फर्जी एंट्री करके महीनों का राशन डकार रहे हैं. ऐसा ही एक मामला बस्तर जिले के पखनार पंचायत से सामने आया है. गरीबों के राशन पर सेंधमारी करने का आरोप दर्जनों पीड़ित हितग्राहियों ने लगाया है. ग्रामीणों ने गड़बड़ी करने वाले राशन दुकान संचालकों को हटाने की मांग की है.

बस्तर में राशन वितरण में गड़बड़ी (ETV BHARAT)

राशन सामग्री में गड़बड़ी होने के कारण आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हैं. दुकान संचालक फरवरी और मार्च महीने की कार्ड में एंट्री करके केवल एक महीने का ही राशन हितग्राहियों को दिया है. एक महीने के राशन का फर्जीवाड़ा किया गया है. इसके साथ ही कई लोगों को राशन कटौती के नाम पर राशन नहीं दिया गया-पोदियाराम कवासी, पखनार निवासी

Bastar Collector Office
बस्तर कलेक्टर कार्यालय (ETV BHARAT)

ग्रामीण पोदियाराम कवासी ने आरोप लगाया कि राशन दुकान संचालक प्रतिमाह केवल महीने के अंत मे ही राशन दुकान खोलता है. जिसके विरोध में आज ज्ञापन सौंपकर राशन दुकान संचालक को हटाने की मांग की गई है.

राशन गड़बड़ी की शिकायत को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी. उसके बाद भी दुकान संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है. वह राशन दुकान की हेराफेरी में जुटा हुआ है. गरीबों का राशन वह डकार रहा है. इसलिए हमने कलेक्टर से शिकायत की है- सुखराम मंडावी, पीड़ित ग्रामीण

खाद्य विभाग ने जांच की कही बात

इस पूरे मसले पर खाद्य विभाग ने जांच की बात कही है. खाद्य विभाग की उप संचालक दिव्यारानी कार्यान्त ने कहा कि अभी मामला सामने आया है. इस मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी.

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