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गढ़वा में जन वितरण प्रणाली में अनियमितता, जुलाई माह का राशन नहीं बंटा, पर उठाव हो गया अगस्त का

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में लोग इन दिनों दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं. एक तरफ बारिश की बेरुखी से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जन वितरण प्रणाली व्यवस्था सवालों के घेरे में है. जिस मेराल प्रखंड के गोदाम से पिछले वर्ष 95 लाख रुपये के अनाज गबन का मामला आया था, वहीं अब फिर राशन वितरण में बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है. लाभुकों का आरोप है कि जुलाई माह खत्म होने को है, लेकिन अब तक जुलाई का राशन नहीं मिला है.

जुलाई का राशन नहीं बंटा, उठाव हो गया अगस्त का

मेराल प्रखंड के ओखरगाड़ा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दोनों पीडीएस डीलरों ने अब तक जुलाई महीने का राशन वितरित नहीं किया है. जबकि जुलाई माह खत्म होने को है. आरोप यह भी है कि दोनों डीलरों ने जुलाई के साथ-साथ अगस्त महीने का राशन भी पहले ही उठा लिया है, लेकिन लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया. ऐसे में गरीब परिवारों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो गया है.

लाभुकों, पंचायत प्रतिनिधियों और बीएसओ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ऑनलाइन रिकॉर्ड राशन उठाव की स्थिति को दर्शा रहा है. रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित पीडीएस दुकानदार जुलाई और अगस्त दोनों माह का राशन गोदाम से उठा चुके हैं. वहीं विभाग द्वारा जारी एक पत्र में पहले अगस्त माह के राशन वितरण की बात कही गई, लेकिन बाद में उसे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया.

पंचायत प्रतिनिधियों ने उठाए गंभीर सवाल

प्रखंड के उप प्रमुख शमसुद्दीन का कहना है कि पीडीएस दुकानदारों की आपसी खींचतान का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. राशन का उठाव तो समय पर हो जाता है, लेकिन वितरण नहीं होता है. वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य अतहर अली ने आरोप लगाया कि मेराल प्रखंड पहले भी राशन घोटाले को लेकर बदनाम रहा है और आज भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा है.