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झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कार्यप्रणाली पर सवालः बिना जांच के स्कूलों को स्थापना अनुमति, अब अनुदान पर भी रोक

झारखंड एकेडमिक काउंसिल भवन (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड में वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों को स्थापना अनुमति देने की प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता सामने आई है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कई विद्यालयों को निर्धारित मानकों और दस्तावेजों की जांच किए बिना ही स्थापना अनुमति दे दी.

अब इन विद्यालयों के अनुदान आवेदन की समीक्षा के दौरान गड़बड़ी सामने आने के बाद विभागीय अनुदान समिति ने जैक से जवाब-तलब करने की अनुशंसा की है. साथ ही अनियमितता प्रमाणित होने पर जिम्मेदार पदाधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.