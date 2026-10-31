झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कार्यप्रणाली पर सवालः बिना जांच के स्कूलों को स्थापना अनुमति, अब अनुदान पर भी रोक
रांची में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर की अध्यक्षता में बैठक हुई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 12:24 AM IST
रांचीः झारखंड में वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों को स्थापना अनुमति देने की प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता सामने आई है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कई विद्यालयों को निर्धारित मानकों और दस्तावेजों की जांच किए बिना ही स्थापना अनुमति दे दी.
अब इन विद्यालयों के अनुदान आवेदन की समीक्षा के दौरान गड़बड़ी सामने आने के बाद विभागीय अनुदान समिति ने जैक से जवाब-तलब करने की अनुशंसा की है. साथ ही अनियमितता प्रमाणित होने पर जिम्मेदार पदाधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर की अध्यक्षता में हुई विभागीय अनुदान समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान से वंचित विद्यालयों की अपील पर विचार किया गया. कुल 107 माध्यमिक विद्यालयों ने अनुदान प्राप्त करने के लिए विभाग के समक्ष आवेदन दिया था. समीक्षा के दौरान नियमों और निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के आवेदन खारिज कर दिए गए.
समिति ने संबंधित विद्यालयों को अनुदान देने से भी इनकार कर दिया है। विभाग अब जैक की भूमिका की जांच और आगे की कार्रवाई की दिशा में बढ़ रहा है.
कहीं शासी निकाय नहीं, कहीं कक्षाओं की कमी
जांच में सामने आया कि कई विद्यालयों में विधिवत शासी निकाय का गठन तक नहीं किया गया था. वहीं, कुछ विद्यालयों में निर्धारित संख्या के अनुरूप वर्गकक्ष उपलब्ध नहीं थे. इसके बावजूद उन्हें स्थापना अनुमति दे दी गई. कई विद्यालय ऐसे भी मिले, जिन्होंने स्थापना अनुमति मिलने के वर्षों बाद भी स्थायी प्रस्वीकृति यानी मान्यता हासिल नहीं की. इसकी वजह यह थी कि वे मान्यता के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे थे.
दुमका के विजय राय जनजाति माध्यमिक विद्यालय के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट में केवल छह वर्गकक्ष उपलब्ध होने की बात कही गई. इसे निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। वहीं, एक अन्य विद्यालय के निरीक्षण में नामांकन के मुकाबले विद्यार्थियों की उपस्थिति काफी कम मिली. रिपोर्ट में नामांकन के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए गए।सरायकेला-खरसावां के शास्त्री स्मारक हाई स्कूल के शासी निकाय का गठन भी नियमानुसार नहीं पाया गया.
स्थापना अनुमति और मान्यता में अंतर
नियमों के अनुसार जैक पहले विद्यालयों को स्थापना अनुमति देता है। निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है. राज्य सरकार दोनों श्रेणियों के पात्र विद्यालयों को अनुदान देती है लेकिन स्थापना अनुमति देने में ही नियमों की अनदेखी होने से अब जैक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. विभागीय सचिव ने स्पष्ट किया है कि अनियमितता की जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
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