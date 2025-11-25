ETV Bharat / state

मुर्गी पालन योजना में अनियमितता, लाभुकों का आरोप- चूजे वितरण में किया जा रहा घोटाला

खूंटी: झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के मुर्गी पालन योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है. योजना के अनुसार 500 और 400 की जगह लाभुकों को 360 मुर्गी के चूजे मिल रहे हैं. जहां 200 चूजे देना है, वहां 180 चूजे दिए जा रहे हैं. इसे लेकर लाभुकों ने नाराजगी जताई है. मामले में मुखिया ने कहा कि योजना के नाम पर पंचायतों में बांटे जा रहे मुर्गी के चूजों में घोटाला हो रहा है. इस बात की जानकारी जब पशुपालन पदाधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने का दावा किया है.

जानकारी देते लाभुक, मुखिया और पशुपालन पदाधिकारी (ETV BHARAT)

योजना के अनुरूप चूजों का नहीं किया गया वितरण

दरअसल, झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभार्थी को ब्रायलर मुर्गी पालन योजना के लिए 500 चूजे और बैकयार्ड लेयर कुक्कुट योजना के तहत 400 चूजे देने का लक्ष्य है. चूजों के अलावा दाना और दवाइयां भी दी जानी हैं, लेकिन विभाग द्वारा लाभुकों को कम चूजे बांटे जा रहे हैं. यह मामला खूंटी प्रखंड क्षेत्र के मुरही पंचायत और तिलमा पंचायत क्षेत्र का है. जहां लाभुकों ने कम चूजे मिलने की शिकायत की है.

लाभुकों का कहना है कि उन्हें योजना से जोड़ा गया है, लेकिन उन्हें योजना के अनुरूप चूजों का वितरण नहीं किया गया. लाभुकों ने कहा कि 120 से 180 पीस तक ही चूजे दिए गए हैं. लाभुकों ने इसकी शिकायत की है लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है.